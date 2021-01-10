Asgari emeklilik!..

Bu ülkede emekli olmak kolay değil.

Giderek daha da zorlaşıyor emekli olabilmek.

Bugün emekli olanların çoğu kendini şanslı sayıyor! Çünkü, pek çoğunun çocuğu İŞSİZ ve emekli olma olasılığı çok zayıf!

Yaşı 50’yi geçmiş ama “yasal olarak” emekli olma koşullarına sahip olamayan, “emeklilikte yaşa takılanlar” bir başka dert topluluğu. Çoğu, çalışmak istiyor ama üniversite mezunu gençlerin bile iş bulamadıkları bir ülkede bu yaştaki insanların iş bulabilmeleri kolay mı?

Peki, bu ülkenin emeklileri, “İNSANCA BİR YAŞAM” için yeterli olan bir gelire sahipler mi?

Siyasi iktidar, her yıl “emeklimizi, asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmedik” diyor!

Doğru mu?

HAYIR!

Asgari ücretlinin ve emeklinin maaş zamlarını belirlemede “enflasyon rakamlarına” bakılıyor. Peki TUİK’in enflasyon rakamlarına güveniyor muyuz?

HAYIR!

Enflasyon rakamları ile oynanınca asgari ücretli ve emekli mutlu olamıyor!

Çünkü, “SÜREKLİ YOKSULLAŞIYORLAR!”

Siyasi iktidar, TUİK aracılığı ile KUL HAKKI YİYOR!..

Bu ülkede 13 milyon kadar emekli var.

2018 yılında, emeklilerin yüzde 11.9’u ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA maaş alıyormuş.

2020 yılında ise, emeklilerin yüzde 49.3’ü asgari ücretin altında maaşla yaşamaya çalışıyor! Yani yoksullaşıyor!

Kimileri soruyor; “Emekliler neden seslerini çıkarmıyor?” diye.

Emeklilerin yaklaşık yarısı sefalet ücreti alırken, nasıl sesi çıksın?

Çünkü; sağlıklı ve dengeli beslenemiyor!

Çünkü, gazete bile okuyamıyor!

Çünkü; bu toplumun “hak arama bilincini körelttiler!”

Her “toplumsal hak arama” mücadelesine, polisle, jandarmayla, zorla ve hoyratça engel oldular!

12 Eylül Darbesi ile çıkarılan baskıcı yasaların çoğu hala geçerli!

Toplum, siyasetin acımasız dili ile ayrıştırılmış!

ÖNYARGILAR egemen olmuş!

-Hak ararsam, adımı teröriste çıkarırlar, çoluk çocuğum perişan olur” diye korkuyor insanlar!

Cezaevleri tıka basa dolu!

Yargısız TUTUKLANANLAR uzun süre ADALET bekliyor!

Nazım’ın o müthiş şiiri geliyor aklıma;

“İnsanlarım, ah benim insanlarım/ yalanlarla kandırıyorlar sizi”

SOSYAL DEVLET ile “Sadaka devleti” kavramları birbirine karışmış!

Yoksulluğu besleyen düzenin yoksulluğu çoğalttığını göremiyor pek çok insan!

Bu yüzden;

Çalışanların yüzde 43’ü, emeklilerin yüzde 49’u asgari ücretle yaşamaya çalışıyorlar!

Yaşadıklarını sanıyorlar!..