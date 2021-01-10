Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-10 Oca 2021 - 20:00

Gazetecilerin GÜNLERİ (!)
Abdullah KARAGÖZ

Abdullah KARAGÖZ

Dün 10 Ocak 2021 Pazar,

“Çalışan” Gazeteciler günüydü…

Çalışan gazetecilerden çoğu HAPİSTEYDİ!

Birkaç eş dost kutlama yapmış.

Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun (!) diye.

Allah Allah !...

Çalışan gazeteciler!

Yahu adama gülerler;

Çalışan gazeteci mi kaldı?

Çalışan gazeteciyi gören var mı?

Gazetecinin çalışmasını isteyen var mı?

Siz duymadınız mı?

RT’yi,

Çalışan gazetecilerin gazetesi,

“SÖZCÜ’yü”

OKUMAYIN (!)

dediğini…

Kamplara ayırdıkları insanlar gibi;

GAZETECİLERİ de ,

“çalışan gazeteciler”

Peki;

Çalışamayan,

Çalıştırılmayan,

İşten kovulan,

Hapiste olan,

Emekli,

GAZETECİLERE

Kutlama yok mu?

Gazetecilik sadece,

ÇALIŞANLARIN mı?

Sadece;

“ÇALIŞANLARIN”

değil,

Çalışan, işsiz, çalışmayan, kovulan, emekli ve de,

HAPİSTEKİ,

TÜM GAZETECİLERİN,

“GAZETECİLER”

GÜNÜN

KUTLANMASI gerekmiyor mu?

Konunun gereken makamlarca gözden geçirilmesi ve,

GAZETECİLERİN ,

ötekileştirilmesine ,

SON

verilmesini bekliyoruz…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Abdullah KARAGÖZ - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL