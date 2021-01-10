Gazetecilerin GÜNLERİ (!)

Dün 10 Ocak 2021 Pazar,
“Çalışan” Gazeteciler günüydü…
Çalışan gazetecilerden çoğu HAPİSTEYDİ!
Birkaç eş dost kutlama yapmış.
Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun (!) diye.
Allah Allah !...
Çalışan gazeteciler!
Yahu adama gülerler;
Çalışan gazeteci mi kaldı?
Çalışan gazeteciyi gören var mı?
Gazetecinin çalışmasını isteyen var mı?
Siz duymadınız mı?
RT’yi,
Çalışan gazetecilerin gazetesi,
“SÖZCÜ’yü”
OKUMAYIN (!)
dediğini…
Kamplara ayırdıkları insanlar gibi;
GAZETECİLERİ de ,
“çalışan gazeteciler”
Peki;
Çalışamayan,
Çalıştırılmayan,
İşten kovulan,
Hapiste olan,
Emekli,
GAZETECİLERE
Kutlama yok mu?
Gazetecilik sadece,
ÇALIŞANLARIN mı?
Sadece;
“ÇALIŞANLARIN”
değil,
Çalışan, işsiz, çalışmayan, kovulan, emekli ve de,
HAPİSTEKİ,
TÜM GAZETECİLERİN,
“GAZETECİLER”
GÜNÜN
KUTLANMASI gerekmiyor mu?
Konunun gereken makamlarca gözden geçirilmesi ve,
GAZETECİLERİN ,
ötekileştirilmesine ,
SON
verilmesini bekliyoruz…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.