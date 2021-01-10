Kocaeli maskeleri Azerbaycan yolunda

Kocaeli, Türkiye -Azerbaycan ilişkilerinde hep önde olup önemli projelerin ev sahipliğini yaptı. Bu projelerin ve hizmetlerin gerçekleşmesinde başta belediye başkanlarımız olmak üzere Kocaeli halkının gönüllü destekleri asla unutulamaz. Çok teşekkür ediyoruz.

Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Federasyonumuz olarak Marmara İşadamları Derneği Genel Başkanı Zeki Gedikoğlu ve AFAD işbirliği sonucu 10.000 tıbbî maskeleri Azerbaycan 'a göndermek üzere törenle Kültür Evimize teslim ettiler.

Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a otobüs çalışmıyor.

Uçakla göndermek için Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Sayın Şahin Mustafayev ile iletişime geçtik. 25213 sayılı talimatı (serencamesi) ile Azerbaycan Havayolları ile gönderiyoruz.

Maskelerin gerekli yerlere dağıtımı Başbakanlık eli ile gerçekleştirilecektir.

Destek verenlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva

Bir kaç ay önce İstanbul Başkonsolosluğuna Nermine Mustafayeva hanım atandı. Pandemi nedeni ile ziyaretine gidip tanışmak mümkün olmadı.

Ama buradan hoş geldiniz diyor ve tebrik ediyorum. Ayrıca hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Federasyonunun adına iletiyorum.

Sayın Başkonsolos protokol hizmetlerinde 15 yıl çalışmış bir gazetecidir. Azerbaycan Devlet Dilleri Üniversitesi mezunudur.

Nahcivan doğumlu evli ve üç çocuk annesidir.

Göründüğü kadar iyi bir hizmet için araştırma ve değerlendirme içindedir.

Kocaeli Üniversitesi mezunu kızımız Şifa Hacıyeva Çakır bu ilk toplantıya katılmıştır.

Başkonsolostan övgü ile bahsederek bilgili, samimi, ciddi ve çalışkan olduğu görüşünde.

İlk fırsatta ziyaret edeceğimiz düşüncemiz ile tebrik ediyor, başarılar diliyorum.