Kartepe PTT ile ilgili iki farklı görüş geldi!

Sevgili okurlar.

Cuma günkü yazımda Kartepe PTT’deki bası aksaklıkları dile getirmiştim.

Yazımda PTT’de büyük bir yoğunluk olduğunu, kolilerin biriktiğini, işlerin aksadığını, vatandaşların mağdur olduğunu ifade etmiştim.

Yazıma iki kişiden mail geldi…

İsimlerinin ve soyadlarının baş harfini vererek mesajlarını sizinle paylaşmak istiyorum…

BİRİNCİ GELEN MESAJ!

B.A. adlı kişiden gelen mesaj; PTT ile ilgili yazınız hakkında görüşlerimi bildirmek istiyorum yazınızda yüzde elli doğruluk payı var haklısınız ancak yüzde ellisi asparagas haber bilin diğer kargo şirketlerinin ek tedbirlerden kastınız kargo kabulüne kota kotmaktan başka bişey değil yani kendilerine gelen belli bi sayıda ve belli anlamalı müşterileri dışında kargo kabul etmediği için biz PTT olarak bu sıkıntıyı çekiyoruz buyrun o çekilen fotoğrafı size canlı gösterelim oradaki paketlerin yüzde otuzu a b c vb kargo şirketlerine ait poşetler oluğunu gösteririz size ikincisi kargoların adrese gitmeden yoğunluktan iade edildiği de tamamen yalan özel kargo şirketlerin de bi paket 3 gün bekletiliyorsa bizde 15 gün bekleme süresi var ve adres yanlış değilse asla adrese gidilmeden kesinlikle iade edilemez sizden ricam bu mesajımı okuyup cvp verirseniz memnun olurum saygılarımla. “

İKİNCİ GELEN MESAJ!

M.A.’dan gelen mesaj: Mesut Bey. Kartepe’de herkesin yarası olan bir konuya değindiğimiz için teşekkürler. Korona veya yoğunluk ile alakası yok. Tamamen yönetimsel işi bilmemekten kaynaklanıyor. daha önce de Sürat Kargo aynı idi, şimdi nisbeten iyi. İpin ucunu kaçırdılar. Şimdi üst üste birikiyor. Çözemiyorlar. Önceden böyle değildi. Hemen geliyordu. Yurtdışından bile gelen koliler anında dağıtıma çıkıyordu. Şimdi PTT kargo yazdığı zaman sipariş etmeye korkuyorum. Gelen koli anında şubeye geliyor. Bu kısımda gecikme yok.10 gün şubede bekler mi. Bekliyor. Diğer kargolarla yoğun şubeye geldi mi ertesi gün dağıtılıyor. PTT’de bekliyor. Şirketlerin kargo gecikir dediği. Kargoya vermedeki gecikme sipariş ediyorsun 3 gün 5 gün sonraya kargoya verilir. Bunu biliyoruz. Şubedeki 10 gün bekleme bunu anlayamıyoruz. Yiyecek türü olsa kesin bozulur. İnternetten sipariş verdim PTT kargoya verdiler

Kargo Kartepe’ye geldi burada bekledi isim aksadığı için bundan 2-3 gün sonra başka bir firmadan aynı ürünü başka kargo şirketi ile gönderdiler ürünü aldım kullandım isim görüldü.5 gün sonrada PTT kargo Kartepe şubeden dağıtım yapıldı. Kimsede veya başka zeminlerde hata aramasınlar. Bence yönetim kendini sorgulamalı. O kadar karışık ki gelen paketi elden bile alamıyorsunuz. Bulup da veremiyorlar. Bu durum geçen seneden beri var. Yeni değil.”

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Kartepe PTT ile ilgili bana mail gönderen iki okurumun düşüncelerini sizinle paylaştım.

Bu sorun giderilirse iyi olur…

Zira koronavirüs ile birlikte internetten alışveriş arttı…

PTT de, diğer kargo şirketleri de daha fazla eleman istihdam etmeli diye düşünüyorum…

Konuyla ilgili Kartepe PTT’den açıklama gelirse, bu köşeden yayınlarım.

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AKP’de bal tutan parmağını yalıyor!

AKP’de belli bir göreve geldin mi, sana bütün kapılan açılıyor… Örneğin AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna… Kendisi Körfez Belediyesi’nden emekli… Büyük oğlu Körfez Belediyesi’nde bilgi işlem müdürü… Kız ve küçük oğlu Büyükşehir Belediyesi’nde… Oh ne ala memleket… CHP’li bir ilçe başkanı böyle bir şey yapsaydı, yer yerinden oynardı… Ama AKP’li bir ilçe başkanı yapınca, bu doğal karşılanıyor…

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KALABALIK evler düşüşte

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, kalabalık evlerde yaşayan kişilerin nüfusa oranları belli oldu. Böylelikle en düşük yıl 2018 olarak görülürken, bu oranın yüzde 17,1 olduğu kaydedildi. 2019 yılında ise17,2 olarak kaydedildi. Veriler Avrupa Birliği ülkelerinden elde edilirken, kalabalık hanelerin en yüksek olduğu yıl yüzde 19,1 ile 2010 yılı oldu. Ab üye devletleri arasında birinci sırada yer ülke ise Romanya olurken, nüfusun yüzde 45,8’inin aşırı kalabalık haneler olduğu gözlendi.

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2309 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 8 bin 58 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi. Güzel bir hizmet, ama sokaktaki başıboş hayvanların sayısı yine de çok fazla. Her gün şikayet alıyoruz.

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Basın özgürlüğünde SINIFTA KALDIK

Dün… Çalışan Gazeteciler Günü’ydü… Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür. 1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildi.

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Gelelim günümüze… Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde bu yıl 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer aldı. Bu şartlarda çalışan gazeteciler günü kutlansa ne olur, kutlanmasa ne olur!

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Sınır Tanımayan Gazeteciler’in listesinde basın özgürlüğü sıralamasında Norveç, dördüncü kez başı çekti. Norveç’i Finlandiya ve Danimarka izledi. Sıralamanın sonunda, 180'inci sırada ise Kuzey Kore bulunuyor. Kuzey Kore son sırayı bu yıl geçen yılın sonuncusu Türkmenistan’dan devraldı. Listede Eritre 178 ve Çin de 177'inci sırada.

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EGM'den 'WhatsApp' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, WhatsApp kullanıcılarına gelen 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' şeklindeki mesajlara karşı uyarı yaptı.

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Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda mesaj örneği de paylaşan Siberay,''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir'' dedi. Dolandırıcılar sınır tanımıyor, dikkatli olmak lazım…

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Sanal Müzeler büyük ilgi gördü

Covid-19 ile beraber müze ve ören yerleri ziyaretleri askıya alınırken, sanal müzeler vatandaşların uğrak noktası oldu. Pandemi döneminde 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan sanal müzeler arasında, Göbeklitepe, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Ören Yeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi en fazla ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

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Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, müze ve ören yerleri ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle son açıklanan 2019 verilerine göre Türkiye’de müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısı 35 milyon 48 bin 417 olarak belirlendi. 2019 yılındaki bu ziyaretlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 24 arttığı kaydedildi. 2020 yılında başlayan pandemi dönemi ile birlikte fiziksel ziyaretlerin yerini sanal müze ziyaretleri alırken, sanal müze atağıyla birçok ziyaretçi evlerinden müzeleri gezme fırsatı elde etti.

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Yılbaşında 55 milyon canlı yayın!

Dünya çapında yaklaşık 3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook, yılbaşı gününe ilişkin rakamları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Facebook Live ve Instagram Live ile yapılan canlı yayınların sayısı dünya çapında 55 milyonu buldu.

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Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile yılbaşı gününde 1,4 milyardan fazla sesli ve görüntülü arama yapıldı. WhatsApp’ta bir günde yapılan en çok görüşme sayısına ulaşıldı. Geçen yılın aynı gününe göre yapılan arama sayısı yüzde 50 arttı. Eskiden mektup vardı, telgraf vardı… Artık çağ değişti. Yeni çağa süratle uyum sağlamak lazım.