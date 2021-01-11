O kimin ustası: İşte Fehmi ustadan noktası noktasına bir yazı

Gazetemiz eski yazarı, ulusal spor basının duayen ismi Fehmi Özgüler artık emekli. Dün öyle bir yazı paylaştı ki, köşeme aldım ve aynen yayınlıyorum…

Altına da imzamı atıyorum… Bugün köşem Fehmi ustama ait…



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HELAL SANA GAZİANTEP

“Türkiye'den bir Sumudica geldi ve gitti. Sumudica'nın Gaziantepspor Futbol Kulübü'ndeki başarısını hiç kimse inkar edemez. Sumudika yönetimindeki Gaziantepspor Futbol Kulübü zirveye kadar yükseldi. Sumudica'nın Gaziantepspor Futbol Kulübü bu başarıyı yakalarken, yönetiminde büyük katkısı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünden çıkarak, Sumudica, zeki ve çevik'ti ama ahlak kısmını katmıyorum. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Coronavirüs çıktığında Sumudica, özel uçakla hemen Romanya'ya kaçtı. Daha sonra tekrar görevinin başına döndü. Sumudica, Gaziantepspor Futbol Kulübü'nde çalıştığı süre içinde 14 sarı ve 4 kırmızı kart görerek, Dünya Rekoru kırdı. Sumudica, rakip takım oyuncuları, teknik direktörü, taraftarı ve hakemlerle tartışarak, tüm Türkiye'nin nefretini kazandı. Kazandığı maçlardan sonra saha içinde göbek atarken, yenildiklerinde de herkese ateş püskürdü. Gaziantepspor Futbol Kulübü zirveye çıkınca, yönetime yeni sözleşme yapalım diye tutturdu. Şımarıklığından vazgeçmeyen Sumudica, "Bana saygı duymayan insanlarla çalışmak istemiyorum" diye rest çekti. Yönetimin Sumudica'nın restiğini görmesi üzerine, "Ben şaka yapmıştım. Sözlerim yanlış anlaşıldı" dedi. Tabii ki atını alan, Üsküdar'ı çoktan geçmiş ve Sumudica'ya Romanya'nın yolunu göstermişti. Dilerim genç Türk teknik direktörlerimiz, Sumunica'nın başarısını örnek alırlar, ama kişiliğini ve karakterini asla. Atalarımızın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. "Ne ekersen, onu biçersin." Sumudica'da ne ektiyse onu biçti.

NOT. Dün yapılan toplantı sonunda Gaziantep Valisi, Gaziantep Belediye Başkanı ve Sivil Toplum Örgütlerinin ve Gaziantepspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu'nun ortak kararı ile Sumudika'nın bileti kesildi.