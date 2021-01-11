AKP, “İddianame yazma yarışması” mı açtı?

AKP, “İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı için 81 ilde suç duyurusunda bulunma kararı” aldığında, aklıma başlıktaki soru geldi.

“Herhalde” dedim, “AKP, Türkiye çapında savcılar arasında iddianame yazma yarışması açtı…”

Eğer AKP’nin il ve ilçe teşkilatları genel merkezden aldıkları talimatı eksiksiz yerine getirdilerse, 81 il ve 973 ilçede, bu üç isimle ilgili suç duyurusu savcılıklara çoktan yapılmış demektir.

Bakalım, İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı ile ilgili ilk iddianameyi hangi ilin veya hangi ilçenin savcısı yazacak?

AKP’nin bu yarışması, aslında basit bir olay değil.

Önemli, hatta çok önemli…

AKP, yargıyı teste tabi tutuyor.

Kim kendilerinden kim değil, görmek istiyor.

Yazın bir tarafa, bu yarışmada iddianameleri ilk yazanlar kazanacak.

Gelecekleri çok parlak.

Ufukta “başsavcılık” var, “Yargıtay üyeliği” var…

İzlemeye devam edelim.

“Görkemli Hatıralar”, neden 16 Ocak’ta yapılmadı?

Serhan Asker’in her hafta cumartesi ve pazar günleri HALK TV’de sunduğu “Görkemli Hatıralar”ı geneliyle beğenerek izliyorum.

Programın önceki günkü (10 Ocak) konuğu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konusu ise “İzmit Atatürk Evi Müzesi” idi.

Program güzeldi, ama izlerken “Neden bugün? 10 Ocak’ın Atatürk ve İzmit için anlamı ne?” diye sordum kendi kendime.

Böyle bir program, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanmalıydı.

Yani Atatürk’ün İzmit’te tarihi basın toplantısını yaptığı gün…

Biliyorsunuz, 16 Ocak 1923’te Atatürk’ün İzmit’te yaptığı basın toplantısı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti”nin kuruluşunu müjdeliyordu.

“Görkemli Hatıralar”, böyle bir tarihte anlamlı olurdu.

Hele hele izin alınıp basın toplantısının düzenlendiği Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi’nde yapılabilseydi…

Bu haliyle Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in propagandası ve İzmit’in tanıtımı şeklinde geçti.

Neden bu kadar çok sorun yaşıyoruz?

Önce bir hikâye:

“Bir çocuk, ünlü bir Uzakdoğu sporları ustasıyla çalışmak için Japonya’nın bir ucundan diğerine seyahat etmiş. Usta, ona ne istediğini sormuş. Delikanlı, ülkedeki en iyi Uzakdoğu sporcusu olmak istediğini söylemiş ve bunun için ne kadar süre eğitim görmesi gerektiğini sormuş. Usta ‘’En az on yıl’’ demiş. Delikanlı ‘’Peki tüm öğrencilerinizin hepsinden iki kat daha fazla çalışsam?’’ diye sormuş. ‘’Yirmi yıl’’ demiş usta. ‘’Yirmi yıl mı? Tüm çabamla gece gündüz çalışsam?’’ diye sormuş delikanlı. Usta ‘’Otuz yıl’’ diye cevap vermiş. Delikanlının kafası iyice karışmış. Ustaya ‘’Nasıl oluyor da, daha çok çalışacağımı söylediğim her sefer, sürenin daha uzun olacağını söylüyorsunuz?’’ diye sormuş. ‘‘Cevap açık’‘ demiş usta; ‘’Bir gözünü varış noktasına diktiğinde, yolu bulman için geriye sadece bir göz kalıyor...’’

Müthiş bir hikâye değil mi?

Şimdi dönelim memleketimizin haline.

AKP iktidarı bir gözünü, “rejimi değiştirmeye” dikmiş…

Diğer gözüyle de ülkeyi yönetmeye, sorunları çözmeye çalışıyor, ama yetmiyor.

Çektiğimiz sıkıntılar bundan.

Diktatörlük nedir?

*Bir kişinin, milyonlara hükmetmesi midir?

*Milyonların, bir kişiye boyun eğmesi midir?

Hangisi?

“Terörist” sözü de anlamını yitirdi

Çok kullanılan bir sözcük, anlamını yitirir.

Son günlerde “terörist” de anlamını kaybeden sözcükler arasına katıldı.

Dikkat edin, ülkemizde “terörist” ilan edilmeyen kalmadı.

AKP’nin düşünce çizgisinde olmayan herkes, terörist!

Neden terörist?

Çünkü onlar AKP’nin daha uzun süre ülke yönetiminde söz sahibi olmasını istemiyorlar.

Muhalif olmak, terörle bir tutulabilir mi?

Demokrasinin temelinde farklı düşünmek vardır, görüş açıklama özgürlüğü vardır…

Şimdi ülkemizde “terörist” sözcüğünün anlamını yitirmesine, en çok “gerçek teröristler” seviniyordur.

Neden mi?

Herkes terörist ilan edilirse, gerçek teröristlerin arada kaynaması kolay olur da ondan.