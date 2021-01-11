Yeni yılla gelen artışlar

Konu edilecek artışlar tüketim malları ile ilgili olmayıp, sosyal güvenlik primleri ve ödenecek vergilerle ilgili. Bilindiği üzere bu artışların bir bölümü asgari ücrete, bir kısmı da yeniden değerleme artışlarına göre oluşmaktadır. Tespit edilen bazı artışlar şöyledir.

Yeniden değerleme oranına göre oluşan vergisel artışlar

Konut kirası istisnası tutarı 7.000 TL

Değer artış kazanç istisnası 19.000 TL

Fatura kesme sınırı 1.500 TL

Araç kiralamada aylık sınır 6.000 TL günlük 200 TL üstü giderleştirilemez.

Binek otomobillerde ÖTV ve KDV gider sınırı 150.000 TL

Binek otomobillerde net tutarda 170.000 TL ÖTV + KDV tutarları toplamında 320.000 TL amortismana konu edilebilir.

İstinafa başvuru alt sınırı 7.000 TL, temyizin alt sınırı 192.000 TL

İndirimli orana tabi KDV iade alt sınırı 18.900 TL

Sosyal güvenlik kurumu ile ilgili artışlar

Genelde asgari ücrete bağlı olarak yapılan artışlar olup, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

4/a Sigortalılarda;

Günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı 3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı 894,38 TL

Aylık kazan üst sınırı 26.831,40 TL

4/b Sigortalılarda (Bağ-Kur);

Alt sınır 119,25 x %34,5 = 1.234,24 TL

Üst sınır 834,38 x %34,5 = 9.256,83 TL

İsteğe bağlı sigorta (Sağlık dahil);

Alt sınır 119,25 x 30 x %32 = 1.144,80 TL

Üst sınır 834,38 x 30 x %32 = 9.256,83 TL

Kıdem Tazminatı;

Taban = 3.577,50 TL

Tavan = 7.638,96 TL

Sigorta primi istisna tutarları;

Çocuk yardımı = 3.577,50 % 2’si = 71,55 TL

Aile yardımı = 3.577,50 %10’u = 357,75 TL

Gelir vergisi istisnaları;

Çocuk yardımı ( 72 aydan küçük) = 82,89

Çocuk yardımı ( 72 aydan büyük) = 41,45