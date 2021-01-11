Rakamlarla 2020 yılında  Karamürsel’de yaşananlar! 

Karamürsel, Kocaeli’nin en güzel ilçelerinden biridir...

Balık adasındaki kafelerde, denize karşı çayı yudumlamak, büyük keyiftir…

Karamürsel ile ilgili birçok mail geliyor…

Toplumu ilgilendiren konuları sizinle paylaşıyorum…

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Dün, Karamürsel ile ilgili bilgi gönderildi…

İnceledim, Karamürsel’de yaşananları özetliyor…

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Geleneksel hale gelmiştir bir yılsonunda bir ilde, ilçede ve dünyada olan bitenler sıralanır, biz de Karamürsel ilçesinde 2020 yılında neler olmuş bir bakalım dedik.

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Karamürsel ilçesinin 2020 nüfusu rakamlarının 20 Ocak’tan sonra açıklanacağı belirtilirken, 2019 yılına göre Karamürsel’de 57 bin 557 kişi yaşıyor. Buna göre 2020 yılında, 640 bebek dünyaya gelirken, 485 kişi de hayatını kaybetti.

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326 kişi evlenirken 110 kişi boşanmış. 6680 kimlik başvuruşu yapılırken, 590 kişi pasaport almış. 2024 kişiye sürücü belgesi verilmiş.

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Karamürsel Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç ailelere vakıf kaynaklı sosyal yardımlar da şöyle sıralayabiliriz.

Ayni Yardım (Kömür, Gıda vb)

1096 kişiye 269 bin 143 lira 10 kuruş.

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Nakdi Yardımlar

Eğitim Yardımlar 385 kişiye 137 bin 850 lira.

Aile Yardımları4 bin 496 kişiye 920 bin 934 lira

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Merkezi Düzenli Yardımlar

Pandemi Sosyal Destek Yardımlar, 2 bin 552 kişiye 2 milyon 552 bin lira

Bizbize Yeteriz Türkiyem Yardımları, bin 955 kişiye 1 milyon 955 bin lira

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Yardımı, bin 361 kişiye 1 milyon 361 bin lira.

Diğer Kuruluş (Açık Kapı) Yardımları, 275 bin lira

Şartlı Eğitim Sağlık Yardımları, 504 kişiye 185 bin 830 lira 74 kuruş

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, 11 kişiye 13 bin 150 lira

Öksüz Yetim Yardımı, 11 kişiye 11 bin 50 lira

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar, 41 kişiye 108 bin 800 lira

Engelli Aylığı, 228 kişiye 1 milyon 748 bin 318 lira 22 kuruş

Engelli Yakını Aylığı, 12 kişiye 73 bin 204 lira 81 kuruş

Yaşlı Aylığı, 339 kişiye 2 milyon 557 bin 400 lira 22 kuruş

Yabancılar Yönelik Sosyal Uyum Yardımı, 23 kişiye 138 bin 240 lira

Elektrik Tüketim Desteği, 329 kişiye 197 bin 201 lira 79 kuruş

Buna göre Ayni ve Nakdi Yardımlar Toplamı; 5 bin 977 kişiye 1 milyon 372 bin 927 lira 10 kuruş,

Merkezi Yardımlar Toplamı;7 bin 366 kişiye 11 milyon 176 bin 195 lira 78 kuruş, Sosyal Yardımlar Toplamı; 4 bin 785 kişiye 1 milyon 341 bin 177 lira 10 kuruş,

Merkezi Yardımlar Toplamı; bin 84 kişiye 10 milyon 901 bin 195 lira 78 kuruş

Genel Toplam ; 5 bin 879 kişiye 12 milyon 242 bin 372 lira 88 kuruş

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Karamürsel ile ilgili bilgileri yukarıda sizinle paylaştım…

Diğer ilçelerden bu şekilde bilgi gelirse, sizinle paylaşırım.

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Başkan Kocaman’ın

AHDE VEFASI

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran Adil Atan ve İrfan Atan kardeşlerin Derbent Meleksuyundaki kabristanlarının yanına özel bölüm yaptırarak başarı hikayelerini gelecek nesillere aktardı. Atan kardeşlerin bu kadar başarılı güreşçi olduklarını Başkan Kocaman sayesinde öğrenmiş olduk.

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İrfan Atan kimdir?

1928 yılında İzmit’in Büyükderbent Hikmetiye Köyü’nde doğdu. 1951, 1953, 1955 yılları Kırkpınar Başpehlivanı oldu. Ağır sıklette Helsinki Olimpiyatları’nda minder güreşi de yaptı ve dördüncü oldu.

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Adil Atan kimdir?

Güreşçi (Kocaeli/İzmit 1929 – 1989). İrfan Atan’ın kardeşidir. 87 kg da 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları’nda üçüncü, 1954′te Tokyo’da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda ikinci, 1956′da İstanbul’da yapılan Dünya Kupası güreşlerinde birinci oldu. 1959′da Balkan ikinciliğini kazandıktan sonra güreşi bıraktı. Bu arada, 1958′de Kırkpınar başpehlivanlığını kazanarak yağlı güreşte de ustalığını kanıtladı.

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Başkan Söğüt’e iki önemli yetki

Körfez Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Hereke’de hayata geçirilecek Hukuk Fakültesi kampüsü ve kent kütüphanesi için Başkan Söğüt’e protokol yetkisi verildi. Hereke’deki kampüse; Nuh Çimento ve Diler Demir Çelik de katkı sunacak. Hereke, çok güzel bir yer. Yapılacak her yatırımı hak ediyor.

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Telekomünikasyon

istihdamı % 7 arttı



Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişi istihdam edildi. Böylelikle bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğine göre de yüzde 21 arttığı saptandı. Bunun sebebinin COVİD-19 salgınına yanıt olarak uygulanan güvenlik önlemleri, kablolu, kablosuz, uydu ve diğer telekomünikasyon faaliyetlerinin olabileceği kaydedildi. 2008 yılı verileri göz önünce bulundurulduğunda ise telekomünikasyon sektöründe 20-64 yaş arası çalışan 1 milyon 181 bin olarak daha yüksek bir rakamda idi.

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Kisa Web Tv

hayırlı olsun

Kocaeli’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yapan Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği, öğrencilerin kendi ülke ve insanlarını tanıtması, Türkiye’yi ve Kocaeli’ni kendi ülkelerindeki insanlara anlatması amacıyla Kisa Web Tv kanalını kurdu. Derneği Başkanı Fatih Karaçoban "Kisa Web TV'yi kurma fikri pandemi süreci ile gelişti. Dernek olarak ülkemizin ve şehrinin tanıtılmasına büyük önem veriyoruz” dedi. Biz de Kisa Web Tv’ye başarılar diliyoruz.

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Akçaray, 1 milyon

kilometre yol aldı

İzmit’te demiryolu hizmeti sağlayan tramvaylar 1 yılda 1.192.608 km yol kat etti. Gidiş dönüş toplamda 20 km olan hat uzunluğunda toplamda 15 istasyon bulunmakta. 18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmeti ile kentin simgesi haline gelen Akçaray vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor. Toplamda bir yılda 86 bin sefer gerçekleştiren tramvaylar vızır vızır çalıştı.

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Terminal’e 1 yılda

1 milyon ziyaretçi

UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Kocaeli Terminali, 1 yılda 1 milyon yolcuyu terminalde misafir etti. Bu kapsamda 1 yılda toplam 221 bin 613 otobüs giriş çıkış yaptı. 2020 yılında 301 bin 89 yolcu İzmit’ten farklı şehirlere seyahat etmesi sağlandı. Otoparka 1 yılda toplam 400 bin araç giriş çıkış yaptı. 74 güvenlik kamerası ile sürekli gözetlenen terminal, 2020 yılında da birçok aranan şahıs, kesici delici alet, silah bulunarak emniyet güçlerine teslim edildi. Vatandaşların huzurunu son derece önemseyen terminal de adeta kuş uçurtulmuyor.