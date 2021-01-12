‘Erhan hoca sen seviyoruz ama, lütfen artık bırak !’

Dün sosyal medya, bu çağrılarla organize olmuş gibiydi. Art arda yayınlar yapıldı. Birçok taraftar söz birliği ederek bu çağrıyı yaptı: Hocam seni seviyoruz ama lütfen bırak…

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Kocaelispor’da 1-0’lık şok eden Gümüşhane yenilgisi sonrasında kazanlar kaynamaya başlamıştı. Erzincan karşısındaki beraberlik sonrasında ise istifa sesleri yüksek perdeden seslendirilmeye başlandı. Erzincan şampiyonluğa oynayan güçlü bir ekipti, ama taraftarın anlaşılan artık başarısızlığa sabır yok ve bir an önce kendini 1.Lig, oradan oda Süper Lig’de görmek istiyor. Bu maçlar öncesinde de yazdığım gibi, camianın artık bir tek başarısızlığa bile tahammülü yok ve tepkiler normaldir.

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Kocaelispor’da 80’li yıllarda yumruk şovun babası olarak Türk futbol, hatta spor tarihine geçen ve taraftarın sevgilisi olan Erhan Altın, hala çok seviliyor. İyi niyeti, futbol bilgisi tartışılmaz. Bunu da göz önüne alan taraftarlar, buna rağmen art arda gelen yenilgiler ve beraberlikler sonrasında öfkeli. Başkan Vekili Engin Koyun’un camianın önüne çıkarak “ Maç sattı” dedikodularıyla uğraşmak yerine, açıklama yapması, taraftarı sakinleştirmesi gerekiyor. Asıl işi bu…

Hekimoğlu Trabzon maçı aklar-karalar maçı olacak



Kim gidecek. Kim kalacak ?..

Teknik direktör değişecek mi ?..

Bu soruların yanıtları yarınki maçtan sonra daha da netleşecek…



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Kocaelispor erteleme maçları serisine devam ediyor. Hekimoğlu Trabzonspor takımı konuk edecek ekip, ardından pazar günü Şanlıurfa deplasmanında sahaya çıkacak…

Pazar günkü maçın çok önemi yok…

Ama Gümüşhane yenilgisinden sonra son sıradaki takımdan da çekinir hale geldik. Yarın Kocaeli Stadı’nda oynayacağımız maç ise bazı şeyler için ölçü olacak. Şampiyonluğa onayan Trabzon ekibine puan kaptırırsak, zaten şampiyonluğa havlu atmış olacağımız gibi, 1.Lig’e yükselme Play-Off’u bile tehlikeye sokacağız.



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Öte yandan taraftar, yönetimin sessiz kalmamasını, bir açıklama yapmasını bekliyor. Erteleme maçları deplasmanlarından yorgun dönen takım inzivaya çekildi. Yönetim kurulunun bir açıklama yapması bekleniyor. Gelişmeler merakla takip ediliyor.