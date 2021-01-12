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Makale Yazısı-12 Oca 2021 - 20:00

Uygunluk!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bu haftaki konumuz,  aykırı, uygun davranışlar olsun. 

İyi kötü yıllarca futbol  oynadım. Kısa bir süre  antrenörlük de yaptım. Yıllar süren  sorumlu  yöneticilik hayatım oldu.  Ceza Kurulu, hakem komitesi  üyelikleriyle  uzun bir süre de  gözlemcilik yaptım.  Bu birikimlerim karşısında uzun zamandır, futbol müsabakalarındaki, futbolcuların “sportmenliğe  aykırı hareket “ lerinden  rahatsızım.   

En ufak bir temas nedeniyle veya hiç temas  yokken sanki  ağır bir temas  varmış  gibi, rakibinin ceza  alması, oyun dışı kalması veya  takımı lehine   haksız  bir şekilde  atış  avantajı  temin edebilmek için; kendini yere  atan, yatıp yuvarlanan,  avaz  avaz bağıran, ellerini  çimlere vuran, çimleri yolan  olmadık bir sürü hareket yapan futbolcu örneklerini görüyoruz. 

Bu sevimsiz davranışlar nedeniyle neredeyse  futbol seyretme  zevkimizden  soğuyacağız. Onun için, sadece penaltı pozisyonu  konusuyla  uygulanan “Hakemi aldatmaya  yönelik davranışların”  oyunun tamamında uygulanması gerektiğini düşünüyorum. 

Bu konuda caydırıcı  ve  önleyici olması  düşünülerek  bir düzenleme   vardır . “Sportmenliğe aykırı hareket” ve  “Sportmenliğe aykırı açıklama” ; ceza  yönetmeliğinin   28. ve  29. Maddelerinde  şu karşılığı bulmaktadır. 

 

MADDE 28 –  Sportmenliğe aykırı hareket”:  Onur kırıcı, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı eylemde bulunanlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

MADDE 29 –Sportmenliğe aykırı açıklama :  Her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunanlar, iki aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

Buradan Siyaset hayatında yer alan   sorumlu olması gereken siyasilerin  Siyaset nezaketine ve  sorumluluğuna  yakışan  davranışlar  geçelim. 

Ne yazık ki,  Siyasetçilerin  davranış ve  söylemleri konusunda  böyle  bir düzenleme  yok!   Yılların getirdiği  teamüller,  siyasi tarihte  örnekler var. Bütün bu örnekleri yok sayarak, siyasette  tercih edilen olmak ve  yetkiyi elde  bulundurmak veya  elde  etmeye  çalışmak  için Siyaset  nezaketini  olumsuzluğa  sürüklemek,  ülkemiz  açısından  son derecede üzüntü veren bir durumdur. 

Parti liderlerinin, parti adına  ve ya partili  sıfatıyla konuşan insanların,  siyasi etiği ve  teamüllerini  yok sayarak  her lafı ağzına  geldiği gibi, aklına estiği gibi ya  da durumun icabettirdiği  gibi; ölçmeden biçmeden, araştırmadan, doğruluğundan emin olmadan  ve  uygun olup olmadığını kontrol etmeksizin sarf etmeleri hiç de  hoş olmayan, olmaması gereken  bir durumdur. Ne   var ki son yıllarda  siyasi söylemler  bu çerçevenin  dışında  görüntüler vermeye  devam etmektedirler. 

Bu konuyu  düzenleyen hükümler  bulunmadığı gibi bir  siyasi etik kurulu da  yoktur. Bu boşluk  siyasetin seviyesini giderek aşağıya  çekmektedir. O kadar ki;  Siyasete katılıp birçok yararlı  hizmet verebilecek yetenek ve bilgi birikimine  sahip ehil insanlar, bu can sıkıcı durum nedeniyle “siyasete  bulaşmaktan” çekinmekte, kaçınmaktadır. Dolayısı ile  ülkemiz  ve  halkımız  hak ettiği birçok hizmet ve imkandan mahrum kalmaktadır.  

Ancak, bir kalem de şunu söylemek icap eder,  seçmenlerin de; Ehliyet ve  yaraşırlık konusunda  dikkatli davrandıklarını  söylemek zor.  Taraftarlığının  etkisinde kalarak , ülkenin geleceğini  hesap etmek  yolunda  gerekli ve  mutlaka olması gereken özeni gösterdiğini de  söyleyemeyiz. Hatta bu sorumsuz  ve  şık olmayan söylemlere  itibar eden çok sayıda  insanımızın  olduğunu  da  söyleyebiliriz. 

 Siyasetin seviyesi,  seçmen kitlesinin de  seviyesini paralel olarak etkileyeceği inkar edilemeyecek bir gerçek olduğuna  göre;  

 Siyasetçiler;  siyasi eylem ve  söylemlerinde, her haliyle  olumlu örneklerle halkın   huzurunda olamadıkça, seçmenlerin de  olgun düşüncelerle yön bulmuş  nitelikte  hareket ederek  tercihte  bulunmalarını beklemek ne yazık ki hayal gibi  görünüyor… 

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