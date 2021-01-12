Bu haftaki konumuz, aykırı, uygun davranışlar olsun.

İyi kötü yıllarca futbol oynadım. Kısa bir süre antrenörlük de yaptım. Yıllar süren sorumlu yöneticilik hayatım oldu. Ceza Kurulu, hakem komitesi üyelikleriyle uzun bir süre de gözlemcilik yaptım. Bu birikimlerim karşısında uzun zamandır, futbol müsabakalarındaki, futbolcuların “sportmenliğe aykırı hareket “ lerinden rahatsızım.

En ufak bir temas nedeniyle veya hiç temas yokken sanki ağır bir temas varmış gibi, rakibinin ceza alması, oyun dışı kalması veya takımı lehine haksız bir şekilde atış avantajı temin edebilmek için; kendini yere atan, yatıp yuvarlanan, avaz avaz bağıran, ellerini çimlere vuran, çimleri yolan olmadık bir sürü hareket yapan futbolcu örneklerini görüyoruz.

Bu sevimsiz davranışlar nedeniyle neredeyse futbol seyretme zevkimizden soğuyacağız. Onun için, sadece penaltı pozisyonu konusuyla uygulanan “Hakemi aldatmaya yönelik davranışların” oyunun tamamında uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Bu konuda caydırıcı ve önleyici olması düşünülerek bir düzenleme vardır . “Sportmenliğe aykırı hareket” ve “Sportmenliğe aykırı açıklama” ; ceza yönetmeliğinin 28. ve 29. Maddelerinde şu karşılığı bulmaktadır.

MADDE 28 – Sportmenliğe aykırı hareket”: Onur kırıcı, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı eylemde bulunanlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

MADDE 29 –Sportmenliğe aykırı açıklama : Her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunanlar, iki aydan altı aya kadar müsabakadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Buradan Siyaset hayatında yer alan sorumlu olması gereken siyasilerin Siyaset nezaketine ve sorumluluğuna yakışan davranışlar geçelim.

Ne yazık ki, Siyasetçilerin davranış ve söylemleri konusunda böyle bir düzenleme yok! Yılların getirdiği teamüller, siyasi tarihte örnekler var. Bütün bu örnekleri yok sayarak, siyasette tercih edilen olmak ve yetkiyi elde bulundurmak veya elde etmeye çalışmak için Siyaset nezaketini olumsuzluğa sürüklemek, ülkemiz açısından son derecede üzüntü veren bir durumdur.

Parti liderlerinin, parti adına ve ya partili sıfatıyla konuşan insanların, siyasi etiği ve teamüllerini yok sayarak her lafı ağzına geldiği gibi, aklına estiği gibi ya da durumun icabettirdiği gibi; ölçmeden biçmeden, araştırmadan, doğruluğundan emin olmadan ve uygun olup olmadığını kontrol etmeksizin sarf etmeleri hiç de hoş olmayan, olmaması gereken bir durumdur. Ne var ki son yıllarda siyasi söylemler bu çerçevenin dışında görüntüler vermeye devam etmektedirler.

Bu konuyu düzenleyen hükümler bulunmadığı gibi bir siyasi etik kurulu da yoktur. Bu boşluk siyasetin seviyesini giderek aşağıya çekmektedir. O kadar ki; Siyasete katılıp birçok yararlı hizmet verebilecek yetenek ve bilgi birikimine sahip ehil insanlar, bu can sıkıcı durum nedeniyle “siyasete bulaşmaktan” çekinmekte, kaçınmaktadır. Dolayısı ile ülkemiz ve halkımız hak ettiği birçok hizmet ve imkandan mahrum kalmaktadır.

Ancak, bir kalem de şunu söylemek icap eder, seçmenlerin de; Ehliyet ve yaraşırlık konusunda dikkatli davrandıklarını söylemek zor. Taraftarlığının etkisinde kalarak , ülkenin geleceğini hesap etmek yolunda gerekli ve mutlaka olması gereken özeni gösterdiğini de söyleyemeyiz. Hatta bu sorumsuz ve şık olmayan söylemlere itibar eden çok sayıda insanımızın olduğunu da söyleyebiliriz.

Siyasetin seviyesi, seçmen kitlesinin de seviyesini paralel olarak etkileyeceği inkar edilemeyecek bir gerçek olduğuna göre;

Siyasetçiler; siyasi eylem ve söylemlerinde, her haliyle olumlu örneklerle halkın huzurunda olamadıkça, seçmenlerin de olgun düşüncelerle yön bulmuş nitelikte hareket ederek tercihte bulunmalarını beklemek ne yazık ki hayal gibi görünüyor…