Küresel ekonomik düzende faizsiz yaşam mümkün mü?

Kapitalizm, “sürekli üretim ve sürekli tüketim” düzeni üzerine kuruludur.

Kapitalizmde, paranın egemenleri, ellerindeki en güçlü silah olan parayı kullanarak “sürekli büyüme ve sürekli zenginleşme” hedefindedirler.

Para çalışmazsa, zarar ederler!

Bankalar, “kredi” adı altında para satar, faiz alır.

Banka faizlerinin düzeyi, ülke ekonomisinin de temel göstergesidir. Ülke ekonomisi istikrarlı bir tempo ile üretiyor, dış piyasalara da ürün satıyorsa, o ülkede işsizlik ve enflasyon sorunları en düşük düzeydedir.

Bizim ekonomik düzenimiz ise “üretim ekonomisine” değil, arsa ve inşaat sektörü ağırlıklı “rant ekonomisine” dayanmaktadır!

Ülkemizin “ULUSAL ÜRETİM VARLIKLARI yok pahasına yerli ve yabancı şirketlere satılmıştır.

“Yerli malı” pek çok ürünün üretildiği şirketler, büyük ölçüde yabancı şirketlerin eline geçmiştir.

Siyasi tercihlerle, “yerli-yabancı” ortaklı büyük projeler için dolar bazında büyük ve uzun vadeli borçlanmalar yapılmıştır.

2021 yılında 181 milyar dolar borç ödemek zorundayız!

Nasıl ödeyeceğiz?

1- Vergi ve cezaları artıracağız!

2- Emekli, işçi ve memur maaşlarından kısacağız!

3- Yeniden BORÇ alacağız!

Dış borçlanmada en yüksek faizle borçlanan bir ülkeyiz!

Yani, dünya finans egemenlerine haraç verir gibi yüksek faizle borç alıyoruz!

Kapitalist düzenin kendine özgü kuralları var;

“Güçlü olan güçsüzü sömürür!”

Sen, tarım ve hayvancılıkta kendi üreticini desteklemez, bir avuç ithalatçıya kolay yoldan para kazanma olanağı sağlarsan, kendi üreticini batırır, üretimden kaçırırsın. Üretici batar, tüketici de sürekli fiyatları artan yabancı ürünlere mahkum olur!

Sen, ilkokuldan üniversite öğrenimine kadar eğitimde yaşadığın çağa uygun ve istikrarlı bir sistem kuramaz ve bu nedenle “NİTELİKLİ İŞGÜCÜ” yetiştiremezsen, üniversitelerde “BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME” yapılamazsa, çağdışı kafalar üniversitelerde egemen olursa, dünya ekonomik düzeninde “kurban” olursun!

Faiz, bir insan ve bir ülke için en ağır prangadır.

Ama, kapitalist bir düzen içinde faizsiz bir ekonomi mümkün değildir!

Yani; “FAİZ, ENFLASYONUN NEDENİDİR” derken, kapitalist düzene bağlı bir ekonomik düzen içinde faizsiz yaşam olanağı bulamazsın!

Ülkemizin başındaki en büyük bela, yerli-yabancı ortaklığı ile yaptırılan, dolar bazında uzun vadeli borçlanmaya dayalı, ülkemizi uzun yıllar borç ve faiz batağına sürükleyen “Yap-İşlet-Devret” modeli küresel sömürü düzenidir!

Bu düzenin “ULUSAL ÇIKARLARIMIZ” açısından savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Ancak, bu büyük sömürü düzenini, hızla yoksullaşan, gazete bile okumaktan yoksun kitlelere anlatabilmek kolay değildir!