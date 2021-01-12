WHATSAPP sözleşmesini kabul ederseniz ne olacak?

Dünyada, 2 milyar kişi…

Türkiye’de de 50 milyon kişi Whatsapp, kullanıyor…

Whatsapp,yeni bir politika değişikliğine gitti…

Peki Whatsapp politika değişikliği ne anlama geliyor?

Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu?

Anlamı nedir?

Avukat Devrim Nur Kayabalı merak edilen sorulara cevap verdi.

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Gündemi meşgul eden WhatsaApp hakkında değerlendirmede bulunan Avukat Devrim Nur Kayabalı, önemli bilgiler verdi…

Birlikte okuyalım;

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"WhatsApp birkaç gün önce gönderdiği bir bildirimle, kullanım koşullarını ve gizlilik ilkesini güncellediğini belirterek, kullanıcılarından yeni sözleşmeyi kabul etmelerini istedi.

Aslında dedi ki; verilerinizi Facebook ile paylaşmak zorundasınız.

Eğer paylaşamazsanız 8 Şubat’tan itibaren yollarımızı ayırıyoruz.

Gerekçe ise trajikomik; KOBİ’lere iletişim ağı kurarak reklam alıp vermeyi kolaylaştırıyoruz böylece onlara gelir elde etme de yardım ediyoruz diyor.

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Whatsapp sözcüsünün bu yorumunun Türkçesi ise şu ; biz uzun zamandır bu uygulamayı kurduk, artık paraya çevirmemiz lazım diyor.

Politika değişikliğinin temel nedeni bu biz daha çok reklam almalıyız ve böylece kazancımızı artırmalıyız.

Meta Data denilen, sosyal ağ kullanıcılarının paylaşımlarını depo ederek arama motorlarından ilgilerine yönelik reklamları önlerine çıkarma işlemlerini Facebook uzun süredir zaten yapıyor, Facebook ‘un Whatsapp ı satın almasından sonra bu uygulamayı Whatsapp üzerine de taşımak istiyorlar. Aslında bütün hikayenin özeti bu." dedi.

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Kobilere gerçekten yardımcı olur mu bu uygulama, ya da soruyu şöyle sormakta fayda var hangi KOBİ’lere yardımcı olur?

Avukat Devrim Nur Kayabalı, "Bir firmanın müşteri portföyüne ve şirket politikasına açıkça erişim sağlayabilecek olan Whatsapp, bunu yakın olduğu diğer firmalara yayabilir ve haksız rekabet gündeme gelebilir, yada daha da kötüsü verileri “satabilir.”" bilgisini paylaştı.

Sözleşmeyi kabul edersek ne olacak ?

Avukat Devrim Nur Kayabalı,"Whatsapp kullanıcılarının hesap bilgileri, bağlantıları, yazışmaları, şirket politikaları, müşterileri , durum bilgisi, konumlar gibi sana özel birçok bilgiye Whatsapp üzerinden erişebileceği anlamına geliyor. Sözleşmede “çerezlerden” bahsediliyor; kapsamı net değil. Kvkk’da yer alan Çerez’ler gibi bir gizlilik politikası mı yoksa aksine kullanımını hackleyerek kilitlemek anlamına geliyor, belirsiz.

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İşbu sözleşmenin ve politikanın gündeme düşmesiyle birlikte büyük bir kaos oluştu.

Birçok kişiden “Telegram, Signal’e “ geçiyoruz hemen gibi yakarışlar oluştu.

Böyle bir paniğe gerek yok? Neden, mi?

Whatsapp veya birçok sosyal ağ aslında kullanıcıları kurulum anından itibaren izliyordu, dikkat edin herhangi bir yer arattığınızda anında ilgili görüntüler çıkıyordu önünüze.

Yani, aslında sosyal ağ yaratıcıları veya istihbarat bizi zaten izliyordu.

2016 Ağustos ayından beri Whatsapp Facebook ile paylaşıyordu verileri. Ama isterseniz kapatabiliyordunuz bu paylaşım ağını.

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Şuan Whatsapp; tercihi kullanıcılara bırakmıyor, mecbursun diyor.

Ama herhangi bir yargılamaya söz konusu olduğunda istihbari faaliyetler ile elde edilen deliller tek başına ispat aracı olarak kullanılamıyordu veya kayıtlar talep ile mahkeme dosyasına inmeyebiliyordu veya Whatsapp görüntülü aramalar adli bilişim yolu ile taransa da bozulup, delil olma özelliklerini yitirebiliyordu.

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Özetle, aslında hepimiz zaten izleniyorduk ancak “kişisel veri ve özel hayatın gizliliği” nedenleri ile karşımıza doğrudan çıkamayabiliyordu.

İşbu sözleşme bunun önünü açan bir durum öngörüyor.

Verilerimiz rahatlıkla paylaşıp, depo edilebilecek ve bunun karşımıza nasıl çıkacağını bilmiyoruz.

Telegram gibi diğer ağlara geçiş yapıp Whatsapp ı boykot etmek bir çözüm mü?

Bence, hayır.

Biri ABD sosyal ağı diğeri Rusya.

Hiçbiri tam anlamı ile güvenli değil, geldiğimiz şu noktada.

Ayrıca, bir anda Telegram ‘a yüklenildiğinde benzer bir uygulamanın ondan da gelmeyeceğini de bilemiyoruz. Pek fark Yok kısacası aralarında.

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Whatsapp, yoğun bir kullanıcı kaybı durumunda geri adım atar mı bunu zaman gösterecek ancak şuana dek yapılan uygulamaları baz alacak olursak pek geri adım atılmadı.

Aslında, zaman içerisinde kullanıcı durumun akıbetini belirleyecek.

Whatsapp artık hepimizin hayatının her alanında yoğun kullanılan bir ağ, öte yanda ise aleni olarak gizlilik ihlalini bilerek ve kabul ederek bu uygulamaya devam etmek var." dedi.

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Yukarıda Avukat Devrim Nur Kayabalı’nın Whatsapp ile ilgili düşüncelerini sizinle paylaştım…

Whatsapp’ın bu girişiminden sonra Rekabet Kurumu da, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu da devreye girdi…

Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, Whatsapp geri adım atacak mı?

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Pandemide 10 milyondan fazla yeni sosyal medya hesabı açıldı

Londra merkezli sosyal medya kuruluşu We Are Social’ın pandemiyle geçen Ocak-Eylül 2020 dönemi araştırmasına göre, Türkiye’de en fazla kullanıcısı olan sosyal medya mecrası Instagram. Ocak-Eylül 2020 döneminde Instagram hesabı sayısı 6 milyon artarak 44 milyona çıktı. Türkiye, ABD’nin lider olduğu Instagram dünya sıralamasında altıncı, Avrupa’da da Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

FACEBOOK’A İLGİ BÜYÜK

Instagram’ın ardından Türkler en fazla ilgiyi Facebook’a gösteriyor. Son dönemde gençler tarafından çok fazla tercih edilmediğinden birçok ülkede üye kaybı yaşayan Facebook, Türkiye’de üye sayısını korudu. Türkiye, 2020’nin ilk 9 ayında değişmeyen 37 milyon Facebook kullanıcısı ile dünya sıralamasında onüçüncü, Avrupa’da ise İngiltere’nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Facebook dünya sıralamasında lider Hindistan.2020’nin ilk üç çeyreğinde Twitter kullanıcısı Türklerin sayısı da 1 milyon 650 bin artarak 13 milyon 450 bine çıktı. ABD’nin lider olduğu dünya sıralamasında Türkiye altıncı sırada yer alıyor. Avrupa sıralamasında ise İngiltere’nin ardından ikinci sırayı Türkiye alıyor.

SNAPCHAT, LINKEDIN’İ GEÇTİ

Snapchat, pandemi döneminde 2 milyon yeni kullanıcı kazanarak Türkiye’de Linkedin’i geçti. Türkiye, 9,7 milyona ulaşan üyesiyle dünya Snapchat sıralamasında onuncu sırada yer aldı. Dünya listesinde lider ABD. Avrupa’da ise Türkiye’nin önünde Fransa, İngiltere ve Almanya bulunuyor. We Are Social’ın araştırmasına konu ettiği bir diğer sosyal medya mecrası ise Linkedin. Türkiye’de Linkedin kullanıcısı sayısı pandemide 1,1 milyon artarak 9,5 milyona ulaştı. ABD’nin lider olduğu dünya sıralamasında Türkiye ondördüncü, Avrupa sıralamasında ise İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya’nın ardından altıncı sırada yer alıyor.

İLK KEZ DÜNYA NÜFUSUNUN YARISINI GEÇTİ

We Are Social, söz konusu araştırmasında Youtube, Whatsapp, Messenger, Tiktok gibi popüler sosyal medya mecralarında sadece dünya genelindeki kullanıcı sayılarını paylaştı, ülkeler ayrıntısına yer vermedi. Araştırmaya göre, 2020’nin ilk 9 aylık sürecinde dünyadaki toplam sosyal medya kullanıcısı sayısı 453 milyon artarak 4,14 milyara ulaştı. Bu dönemde sosyal medya kullanıcı sayısı ilk kez dünya nüfusunun yarısını geçerek yüzde 53’e çıktı. Youtube ve Whatsapp’ın kullanıcı sayısı 2’şer milyar, Messenger’ın 1,3 milyar, Tiktok kullanıcısı da 689 milyon oldu.

TÜRKİYE E-TİCARETTE DÜNYA ORTALAMASINA YAKLAŞTI

16-64 yaş grubunu kapsayan araştırmada, son bir ay içinde online alışveriş yapanların oranları da ortaya konuldu. Türkiye’de bu oran yüzde 71 olarak belirlendi. Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmayı değerlendirirken, kısıtlamalarla geçen, evden çalışmanın yaygınlaştığı pandemi döneminde insanların uyku dışında neredeyse günün tamamını bilgisayar ve televizyon başında geçirdiğine dikkati çekti.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARI

Pandeminin alışveriş alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdiğini anlatan Kayral, “E-ticaret yapanların dünya ortalaması yüzde 74. Türkiye’de 2019 sonunda yüzde 60 civarı olan bu oran pandemide yüzde 71’e çıkarak dünya ortalamasına yaklaştı. E-ticaretin yaygınlaşmasında sosyal medyanın da büyük rolü var. Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu kişiler her gün ortalama 2-3 saat sosyal medyadalar. E-ticaret siteleri bu potansiyeli kullanmak için sosyal medya reklamlarını yoğunlaştırdılar. Artık birçok şirket, sosyal medyayı doğrudan satış aracı olarak da kullanıyor” diye konuştu.

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Yani anlayacağınız pandemide sosyal medya kullanımı artarken, Türkiye 10 milyonu aşkın yeni sosyal medya kullanıcısıyla Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaya başladı.

Pandemide Türk kullanıcı sayısını Instagram 6 milyon, Snapchat 2 milyon, Twitter 1,6 milyon, Linkedin de 1,1 milyon artırdı. Pandemi devam ettikçe, sosyal medya kullanımı artarak devam edecek…

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Başkan Hürriyet, Halk TV’de İzmit’i anlattı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in tarihinin ve dünyanın en büyük Atatürk Müzesi’nin konuşulduğu Halk TV’de yayınlanan Görkemli Hatıralar programında Serhan Asker ve Zeynep Başkan’ın canlı yayın konuğu oldu. Programın yapımcısı Serhan Asker, İzmit ziyaretinden çok etkilendiğini ifade etti. Program boyunca İzmit’in tarihine dokunuşlar yapılırken Zeynep Başkan da programa türküleriyle renk kattı. Başkan Hürriyet, her fırsatta İzmit’i tanıtmaya devam ediyor.

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Dünyada yedinciyiz!

Ajans Press’in, gisanddata “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 90 milyon 279 bin 44 olarak güncellendi.Rakamlar yaklaşık 1 ay önce ile kıyaslandığında ise Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısı o zaman 74 milyon 952 bin 221olduğu kaydedildi. . Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 2 milyon 326 bin 256 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 7’ncı sırada yer alırken, ilk sırada yer alan ülke 22 milyon 406 bin 747 vakayla ABD olarak sabit kaldı.