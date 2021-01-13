Aklar-karalar bu maçta belli olacak. Bazı gidecek ve kalacak futbolcular belli. Teknik heyete yönetimden destek geldi. Bugünkü Hekimoğlu Trabzonspor maçı, Barış’ın şarkısındaki gibi ‘İşte hendek işte deve, ya atlarsın, ya düşersin’ niteliğinde bir maç olacak

İŞTE MEYDAN…

Bugün yeniden Kocaeli Stadyumu’na dönen Kocaelispor, erteleme maçında Hekimoğlu Trabzonspor gibi havalı, siyasi destekli ve pahalı transferleriyle gövde gösterisi yapan bir takıma kaşı boy gösterecek. Maça her yönden bakıldığında, çok fazla etken bir arada olacak. Kocaelispor. Play-Off yolunda yara almamak için bu maçı mutlaka kazanmak zorunda olacak.

TARAFTAR DA DESTEKLER…

Bu maçın bir başka boyutu ise futbolcular ve teknik heyet açısından olacak. Şu an için teknik heyete yönetimden tam destek geldi. Ancak bugünkü maçta dengeler yeniden hem de çok hızlı şekilde değişebilir. Erhan Altın ve ekibi yeniden sorgulanabilir. Kazanırsa taraftardan da destek artar. Futbolcuların kalıp kalmayacağıyla ilgili de birçok soru yanıtını bulur. Bakalım bugün neler olacak.