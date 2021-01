Bildiğimiz anlamda gaz kaçırmak, doğal bir olaydır.

İnsan beslenme biçimine göre gaz kaçırabilir!

Örneğin, kuru fasulye doğal bir gaz kaçırma nedenidir!

Tıp uzmanlarına göre, gaz kaçırmak sağlıklı bir olaydır.

Ne var ki, başka insanların yanında gaz kaçırmak, yaşadığımız toplumda ayıp sayılan bir olaydır.

Bir başka gaz kaçırma biçimi de, kişinin “bilgi, kültür ve siyasal beslenme” biçimine göre ortaya çıkar!

Sağlıklı ve dengeli bir bilgi, kültür ve siyasal değerlerle beslenen bir kişi, her ortamda dilinden çıkacak sözcük ve cümlelere dikkat eder!

Aklına estiği zaman, diline geleni ortaya dökmez!

Bir istisnası, kendisinde önüne geçilemeyecek bir GÜÇ vehmeden insanlardır!

Bu tür insanlar, hele bir de ÖNYARGILAR ve CEHALET ile harmanlanmış, “ÖLÇÜ ve DENGE yoksunu” iseler, her an her yerde akıllarına geleni ortaya çıkarır, GAZ KAÇIRIRLAR!

Anayasamızın başlangıcında yer aldığı üzere; Türkiye Cumhuriyeti “Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti’dir.”

Bu temel değerleri korumak, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CUMHURİYET’in SAVCILARI için vazgeçilmez bir GÖREVDİR!

Ne var ki, Cumhuriyet’in bu değerlerine saygısı olmayanlar da var!

İşte, onların gaz kaçırmalarına birkaç örnek;

TBMM’nde Cumhuriyet’in bu değerleri üzerine yemin eden bir milletvekili; “Şeriat bizim hukukumuzdur” diyebiliyor!

Açıkça hilafet düzeni isteyen bir örgüt, “Hilafet Konferansı” düzenleyebiliyor!

Atatürk’ün, “bu ülkenin Müslüman vatandaşları gerçek din adamlarından dininin gerçeklerini öğrensin, yobaz takımının eline düşüp yalanlarla aldatılmasın” diye kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dergisinde yer alan bir yazıda; Atatürk ve İnönü dönemleri “kanlı diktatörlerle” aynı kefeye konuyor!

Fransız mallarına boykot çağrısı yapıldığında, bir Milli Eğitim Müdürü, sosyal medyada, “Laiklik de Fransız malıdır!” diye yazabiliyor!

Televizyon programlarında, sosyal medyada Atatürk, Cumhuriyet ve Laik devlet üzerine yalanlar söyleniyor, hakaretler edilebiliyor!

Kimi siyasetçiler; “90 yıllık reklam arası sona erdi” ya da; “Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık” gibi sözler sarf edebiliyor!

Bir başka siyasetçi; “Bir gün gelecek 29 Ekim’i yas, 10 Kasım’ı bayram olarak kutlayacağız” diye sosyal medyada yazabiliyor!

Siyasi gaz kaçırmaya yönelik daha pek çok örnek var.

Ama bu kadarı da “Arif” olana yeter!

Bu ülkede tarihsel olaylar büyük yalanlarla karalanıyor! Sonra da, kimi tetikçiler aracılığı ile ve özellikle yeterli okuma-inceleme ve irdeleme sabrı olmayan kitlelere sunuluyor!

Bu nedenledir ki;

toplum olarak kamplara bölünüyoruz.

Bugünü ve geleceğimizi düşünmek, elbirliği ile ülkemiz, ailelerimiz ve gelecek kuşaklar için güzel şeyler yapmak, üreterek büyümek ve gelişmek varken, büyük bir karanlığa sürükleniyoruz.

Enerjimizi boşa harcıyoruz!

Aslolan İNSANCA ve HAKÇA YAŞAMAK değil mi?

O halde, neden her aklımıza geldiğinde, her ortamda gaz kaçırıyoruz?