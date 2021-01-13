Kartepe PTT şubesi ile  ilgili AÇIKLAMA geldi!  

Sevgili okurlar.

Kocaeli’nin birçok ilçesinden bana çeşitli şikayetler geliyor…

Ben de bu şikayetleri dile getirip, yetkililerin sorunu çözmesini istiyorum…

Geçen Cuma günü Kartepe PTT ile ilgili bir yazı yazdım…

Kartepe PTT’deki aksaklıkları dile getirdim…

Yazımda Kartepe PTT’de büyük bir yoğunluk olduğunu, kolilerin biriktiğini, işlerin aksadığını, vatandaşların mağdur edildiğini ifade etmiştim.

Sonrasında yazıma iki kişiden mail geldi…

Bu iki görüşü de köşemde değerlendirdim.

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Önceki gün PTT Kocaeli Şube Müdürlüğü’nden aradılar…

Sorunu doğruladılar…

Kendilerinden bir açıklama yapmalarını istedim…

Onlar da konuyla ilgili bir açıklama gönderdi…

“Kartepe PPT şubesi yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak” başlığıyla gönderilen açıklamayı birlikte okuyalım;

KARTEPE PTT YENİ YERİNDE HİZMET VERECEK

“Kocaeli’nin en çok nüfus alan ve hızla büyüyen Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren PTT AŞ iş yerimizde, son dönemde özellikle kargo alanında yaşanan yoğunluğa ilişkin olarak bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

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Pandemi sürecinde müşterilerimizin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticarete bağlı olarak kargo gönderi adet ve hacimlerindeki olağan dışı artış, Kartepe ilçesindeki kargo trafiğini her geçen gün artırmaktadır.

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Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT AŞ, bu kapsamda hizmet kalitesini iyileştirebilmek ve artırabilmek adına gerekli adımları atmış, Kartepe PTT Merkez Müdürlüğü hizmet binasında bulunan dağıtım servisinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, yeni bir adrese taşınmanın hazırlıklarına aylar öncesinden başlamıştır.

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PTT Kargo, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yapılan son hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içerisinde ilçe merkezindeki yeni yerinde çalışmalarına başlayacaktır. Ayrıca mevcut durumda hizmet vermeye devam edecek diğer iş yerimizde ise PTTBank gişe işlemleri daha konforlu bir şekilde yapılabilecektir.

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PTT Kargo olarak, yeni iş yerimizde kargo hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürerek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla…

Kocaeli PTT Başmüdürlüğü”

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Kocaeli PTT Başmüdürlüğü’nden gelen açıklama böyle.

Soruna ilişkin açıklama gönderdikleri için Kocaeli PTT Başmüdürlüğüne teşekkür ediyoruz.

Yapılan açıklamada yakın zamanda Kartepe PTT Şubesi’nin yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Kartepe halkının bilgisine.

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Ünlü’nün davasında iki mahkeme arasında anlaşmazlık

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün rüşvet iddiası davasında ilginç gelişmeler yaşanıyor… 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “kendilerinin görevli olmadığını’ belirterek, karar vermesi için topu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’ne attı. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı inceledikten sonra davanın hangi mahkeme tarafından bakılacağına karar verecek. Bakalım, piyango hangi mahkemeye vuracak…

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Komisyon ücreti

yüzde 3 olmalı!

Diğer yıllarda olduğu gibi 2021’de yine her şeye zam geldi… Ama emlakçılar 2021’e mutsuz girdi… Zira onlar da komisyon ücretlerinin artırılmasını istiyordu… Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, önceki gün gazetemize açıklama yaptı… Komisyon ücretlerinin yüzde 3’e yükseltilmesini istedi… Bildiğim kadarıyla şu anda yüzde 2… Yani 100 bin liralık bir satışta, alıcıdan 2 bin, satıcıdan da 2 bin lira alınıyor… Komisyon ücreti yüzde 3 olursa, o zaman 3’er bin lira alacaklar… Temiz para…

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YEMEKLERİMİZ dünya listesinde

Ajans Press’in, TasteAtlas verilerinden elde ettiği bilgilere göre,dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu. Böylelikle Türkiye’den birbirinden güzel 5 lezzetin listede yer aldığı saptanırken, birinci sıraya İtalya’dan Margherita pizzanın yerleştiği kaydedildi. İkinci sıraya ise en sevilen lezzetlerimizden Adana kebap yerleşirken, üçüncü sırada Japonya’dan Ramen (Erişte) yer aldığı kaydedildi. Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak görüldü.