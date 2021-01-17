Eften, püften, ÇÖPTEN soruşturmalar Hürriyet’i daha da GÜÇLENDİRİYOR!

Geçtiğimiz Cuma günü basına bir haber düştü…

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Sokak’ta ikamet eden Mehmet Günaydın’ın çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Savcılık, şikayeti Valiliğe bildirdi, Valilik de Büyükşehir Belediyesi’nden konuyu araştırması için müfettiş görevlendirmesini istedi…

Yani bir nevi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ e soruşturma açıldı.

HÜRRİYET’İN PAYLAŞIMI

Başkan Hürriyet de duruma tepki göstererek, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu;

“ Tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili 2 KEZ ÜST ÜSTE bakanlıktan müfettiş istedik. Her ikisi de reddedildi ve müfettiş gönderilmedi. Ama hakkımda anında Kocaeli Büyükşehirden müfettiş görevlendirildi. Neden mi? Çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla verilen dilekçe savcılık tarafından bakanlığa gönderiliyor, bakanlık da müfettiş görevlendiriyor, üstüne üstlük ‘görevi kötüye kullanmaktan’. Demek ki çöp şikayeti yolsuzluklardan daha önemli. Halbuki yolsuzluk daha kötü kokar...! İnanılır gibi değil”

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Basına yansıyın haberler ve Başkan Hürriyet’in açıklamalının ardından Kocaeli Valiliği basın kuruluşlarına bir açıklama gönderdi.

Açıklamayı birlikte okuyalım,

“Medya kuruluşlarında, “İzmit Belediyesine Müfettiş Görevlendirildi”, “Hürriyet Hakkında Soruşturma Açıldı” şeklinde haberler yayınlanması üzerine Valiliğimizce kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur.

İzmit İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve bir sitenin yöneticiliğini yapmakta olan vatandaşımız, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat ederek; İkamet ettiği sitenin dışında bulunan çöp konteynerlerinin temizliklerinin ve gerekli dezenfektasyon işlemlerinin yapılmadığı, çöplerin zamanında ve gerektiği gibi toplanmadığı gerekçesiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Temizlik İşleri Müdüründen şikayetçi olmuştur.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile İzmit Belediye Başkanı ve Temizlik İşleri Müdürü hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma yapma izni talebinde bulunmuş ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü de konu hakkında ön araştırma yapılmasını Valiliğimizden yazı ile istemiştir. Valiliğimizce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bir Müfettiş görevlendirilerek Savcılık veya herhangi bir vatandaşın başvurusuna uygulanan rutin süreç işletilmiştir.

Yapılan işlem bir soruşturma olmayıp ön araştırmadır. Araştırma sonucu, İçişleri Bakanlığına gönderilecek olup ilgililer hakkında gerek duyulur ise yetkili makam olan İçişleri Bakanı’nca ön inceleme izni verilerek, dosya Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma yapmak üzere, İçişleri Bakanlığınca gönderilecektir.

4483 sayılı yasa uyarınca Savcılık yazısı ile başlatılan, tüm memurlar ve diğer tüm kamu görevlileri hakkında uygulanan yasal ve zorunlu bir sürecin sanki İzmit Belediye Başkanına uygulanan olağan dışı ve maksatlı bir uygulama gibi algılatılma çabası tarafımızdan üzüntü ile izlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Kocaeli Valiliği”

HER İKİSİ DE AYNI KAPIYA ÇIKAR

Kocaeli Valiliği’nin açıklaması böyle…

Valilik yaptığı açıklamada “Yapılan işlem bir soruşturma olmayıp ön araştırmadır” diyor…

Ha ön araştırma, ha soruşturma…

Bence ikisi de aynı kapıya çıkar…

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in açıklamaları da dikkat çekici.

“Tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili 2 KEZ ÜST ÜSTE bakanlıktan müfettiş istedik. Her ikisi de reddedildi ve müfettiş gönderilmedi” diyor…

Ama çöp için müfettiş gönderildiğini söylüyor…

Yetkililer, Başkan Hürriyet’in söylemleriyle ilgili bir açıklama yaparsa, biz de bilgi sahibi oluruz.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bence bu tür eften, püften, çöpten soruşturmalar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i daha da güçlendiriyor.

Hürriyet ile ilgili müfettiş gönderilecekse, daha sağlam gerekçeler bulunmalı.

Bir çöp konteynırı sorunuyla bir belediye başkanına soruşturma izni verilmesi, beni hiç tatmin etmedi.

Kendi kendime acaba aynı şekilde bir vatandaş, AKP’li bir belediye başkanı hakkında da çöp konteynırı nedeniyle şikayetçi olsaydı, acaba Valiliğin söylemiyle “Ön araştırma” izni verilir miydi?

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