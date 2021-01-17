Dost ve kardeş PAKİSTAN

Türkiye'nin Pakistan ile ortak din ve kültürel miras üzerine kurulu tarihi bağları var. Gazneliler zamanında uzun yıllar Türklerin idaresi altında bulunuyorlar. Çok sonraları İngilizlerin sömürgesi oluyorlar.

Çanakkale'de İngilizlerin bozguna uğramalarından ilham alarak bağımsızlık mücadelesine girişiyorlar.

Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Pakistan maddi ve manevi büyük destek vermiştir.

Dillere destan bir kampanya başlatıyorlar.

Ortaya serilen çarşafa bilezik, yüzük, kulak küpesi kıymeti ne varsa herkes oraya yığıyor. Bu yardımlar 15 yıl aralıksız devam ediyor.

Nihayet 1947 yılında bağımsızlığını ilan ediyorlar. Bağımsızlığı ilk tanıyan ülke Türkiye oluyor.

Pakistan İslam Cumhuriyeti parlamenter demokratik sistemle yönetilmektedir. Dört eyaletten oluşan federal bir yapıya sahiptir. 342 üyeli ulusal meclis ile 104 üyeden oluşan Senatosu vardır.

Pakistan Türkiye Büyükelçisi Türkiye için, "dostluk, müttefiklik ve ortaklık kelimelerinin çok üzerinde bir ilişkimiz var." diyor.

Türkiye'deki Müslümanlığı örnek almışlardır.

Kıbrıs'a uygulanan ambargoyu tanımıyorlar.

Hatta Kıbrıs Kuzey Türk Cumhuriyetini ilk tanıyan ülke oldular. Baskılar sonucu bu kararlarından vaz geçtiler.

1999 Marmara depreminde ilk yardımı yapan ülke oldu.

Pakistan nükleer silah teknolojisine sahip tek Müslüman ülkedir.

Bu durumu dosta gurur düşmana korku vermektedir.

Nitekim Keşmir ve diğer sorunlarda Hindistan bu yüzden dikkatli davranma durumunda kalıyor.

Hindistan'da Müslümanlara haksızlık ve zulüm yapılmaktadır.

Myanmar da bir dram yaşanıyor. Müslümanlar önce sınır dışı ediliyor. Arkasından soykırım yapılıyor.

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İSLAMABAD DEKLARASYONU

Birkaç gün önce Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasında devam eden görüşmelerde Dışişleri Bakanları arasında işbirliğini artırmak için deklarasyon imzalandı.

Garabağ-Keşmir ve Kıbrıs konuları öncelikli olmak üzere diğer konular görüşüldü.

Pakistan-Azerbaycan ile hem dost hem de kardeş iki önemli ülke olarak varlıklarıyla gurur duyuyoruz.

Pakistan, Azerbaycan'ın 44 günlük topraklarını geriye alma savaşı sırasında ve daha öncesinde bizim atom bombamız Türkiye’nin ve Azerbaycan'ın emrindedir sözünü dünyaya ilan etmiştir.

Önümüzdeki günlerde bu ilişkiler daha çok artırılacağını umuyor ve bekliyoruz.

Türk Cumhuriyetlerinin bu birlik ve beraberlik kervanında olmaları dünyaya oksijen yayacaktır.

1999 depreminde Kocaeli'ne gelen Amerika Başkanı Bill Clinton, " 21 inci asrın nasıl şekilleneceği Türkiye'nin ve Türk Dünyasının kendilerine biçeceği role göre olacaktır." Sözü önemli ve anlamlıdır.

Başarımız birlikteliğimizdedir.

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KOCAELİ MASKELERİ AZERBAYCAN'A GİTTİ

“Kocaeli Valiliği AFAD Müdürlüğü ve Marmara İşadamları Derneği MARİMDER ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu işbirliği ile kardeş Azerbaycan'a gönderdiğimiz 10.500 maske Bakü’de teslim alınmıştır.

Pazartesi günü Nazirler Kabinesi (Başbakanlık) talimatına uygun olarak hastanelere ve gerekli yerlere basına bilgi verilerek dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Federasyon Genel Başkanı Bilal Dündar”

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Teşekkürler Türkiye.

Teşekkürler Kocaeli