Türk Atası - Mustafa Kemal'in izinde

Çocukluğunda, gençliğinde çizgi roman okumayan yoktur herhalde. Tommiks, Teksas, Zagor benim aklıma ilk gelenler. Bu yazıyı okuyunca okuduklarınız aklınıza gelecek ve ne uçsuz bucaksız hayallere dalacaksınız kim bilir.

Çizgi romanları hepimiz biliriz, hikayelerin, öykülerin çizgilerle anlatılmasıdır. Çizgi romanlarda yazı daha az bir yer kaplar. Kısa açıklamalar, anlatımlar, konuşma ve düşünme balonları yazı kısmını meydana getirir. Kısaca resimle yazının bir araya gelmesiyle meydana gelen bir anlatıdır çizgi roman.

Şimdi benim yeni okuduğum bir çizgi roman var, sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Roman Atatürk’ün hayatını anlatıyor ve kitabın bir güzel yanı; yazarı ve çizeri yabancı olmasına rağmen İzmit’te bulunan Presstij yayınevinde yayımlanmış olması.

Bir kitabı anlatırken ilk önce yazarından bahsederiz, çizgi romanda ise hem yazarından hem de çizerinden bahsetmek gerekir. Size anlatacağım kitabın yazarı; Loulou Dedola, çizeri ise Lelio Bonaccorso.

Loulou Dedola, Fransa’ nın Lyon şehrinde doğmuş, Lyon’lu müzik grubu RCP’nin söz yazarı ve şarkıcısıdır. Aynı zamanda roman, sinema ve çizgi roman senaryoları yazmaktadır. Kendisine örnek aldığı Atatürk’e adadığı birkaç şarkıdan sonra, “Türk Atası” için çıkış noktası olan “Gölge Oyunu” adlı çizgi romanı yayınlanmıştır. “Türk Atası” ile de Atatürk’ün yaşamı ve siyasi çalışmaları hakkında keşif yolculuğuna çıkan genç bir ergene eşlik etmemizi sağlayan modern dramaturjik bir eser ortaya koymuştur. Üretken yazar, 2021 yılında en son romanının ve iki yeni çizgi romanının çıkışını planlamaktadır. Yazar, Atatürk’e çok düşkün, tam bir Atatürk hayranı ve aynı zamanda Atatürk’ün en yakın arkadaşı, yaveri Salih Bozok’un torunu olan ve dedesiyle aynı ismi taşıyan Salih Bozok’un yakın arkadaşı.

Lelio Bonaccorso, Sicilyalı bir çizgi roman sanatçısı ve illüstratör. Yayımlanmış pek çok eseri bulunmaktadır. Eserleri İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Kanada, Latin Amerika, Polonya gibi pek çok farklı ülkede yayınlanan çizer, kitapları ve kısa animasyon filmleri ile çeşitli ödüller kazanmış, Ulusal gazetelerde çizimleri ve illüstrasyonları ile de yer almıştır. 2012 – 2020 yılları arasında çizgi roman ve kapak çizimleri için Marvel ve DC Comins / Vertigo ile işbirliği yapmış ve Kuzey Amerika çizgi roman dünyasına adım atmıştır.

Kitapta, Loulou Dedola ve Lelio Bonaccorso dışında daha pek çok kişinin emeği var.

Renklendirenler : Stefanıa Aquaro ve Alessandro Bufa

Türkçe tercüme: Özlem İnce

Editör: Şerafettin Ergül

Kitabın önsözünü ise Bedri Baykam yazmış.

Kitabın konusuna biraz değinmem gerekirse; günümüz Türkiye’sinde 21. Yüzyılda Atatürk hayranı İzmirli aydın bir kadın Afife, Fransa’da yaşayan ve orada terör örgütüne katılan on beş yaşındaki yeğenini Türkiye’ye getiriyor. Kendisinin yaşadığı ölümcül hastalığın tüm zorluklarına rağmen vaktinin çoğu yeğenini Atatürk’ün savaştığı yerlere götürerek ona Atatürk sevgisini aşılamakla ve içinde olduğu örgütten uzaklaştırma çabalarıyla geçiyor.

Yeğenini kendi öz oğlu gibi seven Afife, ona gerçekleri gösterme uğruna, üniversitede Atatürk’ün hayatını konu alan bir çalışma yaptığını ve kendisinin de geziler sırasında fotoğraf çekerek ve anlattıklarını ses kaydına alarak yardım edebileceğini ve bu çalışmasından dolayı para kazanabileceğini de söylüyor. Aslında üniversiteyle ilgili böyle bir çalışma yok.

Ben yazmaya başlayınca bütün kitabın özetini anlatabilirim sizlere ama bu kadar yeter diyorum. Çünkü gerisi sizin okuduklarınız olsun.

Bence içinde Atatürk sevgisi bulunan herkesin, çocukların, gençlerin ve çizgi romanlarla büyüyen yetişkinlerin mutlaka okuması gereken bir kitap…