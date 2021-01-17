2000 kişinin elektriğini kesen SEPAŞ’ı Karamürsel ‘de İYİ Parti protesto etti

Evet.. Bir avuç İYİ Parti ilçe yöneticisi,

şu kış kıyamette , koronadan insanların kırıldığı, sokağa çıkamadığı,

öğrencilerin “uzaktan” eğitimle öğretime devam ettiği günlerde,

Karamürsel’de elektrikleri kesilen 2000 vatandaşının derdini anlatmak için Karamürsel SEPAŞ önünde SEPAŞ’ın haksızlıklarını ve yaptıklarını dile getirerek SEPAŞ’ı protesto etti.

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Karamürsel İYİ Parti ilçe yönetim Kurulu adına basın sözcüsü Erdoğan Erol tarafından okunan bildiride;

*Pandemi döneminde elektrik keserek zorunlu eğitime engel olunduğu,

*Abonenin haberi olmadan elektrik saatlerinin sökülmesi, daha sonra kaçak elektrik kullandı iddiası ile ceza kesilmesi, faturalarda maliyet giderlerinin aboneye yüklenmesi,

* Ödenmeyen veya ödenemeyen faturalar için elektriği kesmiyor ama kendi insiyatifi ile elektriği keserken aboneye neden haber verilmiyor?, gibi sorular yanında SEPAŞ’ın farklı muameleler uygulamasında bulunduğu iddia edilen protestoda;

“Pandemi döneminde 2 ayda sadece 2 hafta açılan dükkana 258.oo TL fatura edildiğini, yapılan itiraz sonunda elektrik saati değiştirilmiş, eski saat incelemeye alınmış. Saatin değişimi sürecinde ay boyunca açık olan elektrikli soba yanan dükkanın faturası 125.oo TL’ye kadar düşmüştür. Ancak eski saatin inceleme sonucu saatin arızalı olmadığı anlaşıldığı halde takılan yeni saatin bedeli de aboneden istenmiştir.”

denilerek SEPAŞ Karamürsel yetkililerine eleştiriler sıralandı.

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2000 e yakın Karamürselli vatandaşın SEPAŞ tarafından elektriğinin kesilmesine ,evinde televizyondan, bilgisayardan, internetten uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin yoksun kalmasına, mağdur olmalarına “hiçbir partizan” düşünce taşımadan karşı çıkan İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılıçsoy, Başkan Yardımcısı Tarık Kuzuoğlu,Halil Bağdat,Kadın kolları Başkanı Nursel Dikitaş,Emine Eryılmaz,Sema Platin,Muharrem Uzun,İsmail Avcı,Ahmet Çakmak,Rafet Kurban,İsmail Avcı beraberlerinde mağdur vatandaşlar hazırladıkları bildiriyi irtibat bürosu önünde okuyarak SEPAŞ’ı protesto etmiş, okudukları metni imzalayarak SEPAŞ ilgilisine teslim etmişler.

ACI GERÇEK

Altmışbin nüfuslu Karamürsel’de ne yazık ki Karamürsellinin derdini anlatacağı bir kurum kalmamış !

SEPAŞ özel kuruluşun maaşlı bir memuru tarafından temsil ediliyor. Bir kaç elemanla Karamürsel’ de elektrik sorunu o da sayaç okuma, kesme, açma işlemleri yapılıyor.

Askerlik Şubesi, Telekom, Orman Müdürlüğü, Cezaevi, SEPAŞ gibi kurumlar ya Gölcük ya Sakarya’ya nakledilmiş.

İYİ Parti’nin ilçe yönetimini oluşturan bu ilçenin genç elektriklerinin çocukları duyarlılık göstermese, Karamürsel’de borçlarını ödeyemeyen 2000 Karamürsellinin ev ve işyerlerinde elektriklerinin kesildiğinden, çocuklarının uzaktan eğitimden yoksun kaldıklarından, doğalgazlarının yanmadığından, televizyonlarının karartıldığından kimsenin haberi olmayacaktı.

İYİ Parti Karamürsel teşkilatını bu duyarlı davranışları için kutlarken,

Sayın Cumhurbaşkanının bu koşullarda vatandaşın elektriğini kesmeyin sözlerini umursamayan bu SEPAŞ’ın bu protestoya ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz…