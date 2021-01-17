Nihayet işkence bitti…

Bir tarafta, sezon başı milyonları aşan transferler yapan Kocaelispor.

Diğer tarafta küme düşmesine rağmen yeniden lige davet edilen, takım kuramayan, transfer yasağı bulunan ve üç puanı silinen Şanlıurfa. Bu iki takımın buluşmasından önce mantık yürütülürse, Kocaelispor'un 5-6 farklı galibiyetle dönmesi gerekir. Pandemi dönemi, seyirci de yok.

Ama işin içi öyle değil elbette. Takım içerisindeki huzursuzluklar, motivasyon eksiklikleri, teknik adam değişiklikleri, gruplaşmalar.

Daha da önemlisi, Pandemi döneminde tüm maçların bir anda ertelenmesi, rakipler oynarken bizim yan gelip yatmamız, sonra da üçer gün arayla maçların oynatılması, Kocaelispor’un sonunu hazırladı. Ama yine de dediğim gibi, rakip takımın içerisinde bulunduğu durum, hiçbir zaman bu bahanelerin ardına sığınmayı mantıklı kılmıyor…

Önüne gelene 5-6 atan Manisa ekibi, Urfa’daki maçta son yarım saat attığı iki golle kazanmıştı. Az daha berabere kalıyordu. Ama sonunda kazanmayı bildi, hem de 20 puan farklı önde olmasına rağmen…

İşini ciddiye aldı…

Kocaelispor da, eğer zirveye oynuyorsa, ne yapıp edip dünkü maçı kazanmak zorundaydı.

Bırakın kazanmayı, neredeyse maçı kaybediyorduk.

Temposu yüksek ve bol pozisyonlu bir seviyede maç oldu. Kocaelispor'a, tabii ki yakışmadı. Çünkü Urfa karşısında tempoyu kabulleniyor olmak, oyunun lideri olamamak, kalesinde tehlikeleri görmek, en basitinden ayıptır.

Kocaelispor bu ayıbı yaşayarak nihayet o devre arası tatiline gidi. Pandemi ile beraber üç günde bir maç oynayan bir takım için, benim çocuklara yazı yazmam da çok zor. 34 yıllık meslek yaşantımda, ilk defa bu kadar saçma-sapan bir sezon yaşıyoruz. Dolayısıyla takımı yorumlamak da hiç öyle sandığınız gibi değil. Tecrübe mecrübe vız gelir. Sonunda hepimiz insanız, bir vicdanımız var. Kocaelispor, sonunda bitti, futbolcular yarış atı gibi koşturuldu. Dolayısıyla bir şey diyemiyorum. Çünkü şartlar ortada. Dünkü maç öncesinde teknik adam adayı Mustafa Reşit Akçay’ın maça geleceği söylenmişti. Ancak son anda Urfa’ya gelmekten vazgeçmiş Mustafa Hoca, uçak tarifesi değişmişmiş !..

Benim gerçekten değer verdiğim, sevdiğim başarılı bir teknik adam. Ama bu takım için yapılacak pek fazla bir şey yok.

Mevcut kadroyu, transfer yapmadan zirveye taşımak mümkün değil. Mustafa hocanın elinde sihirli değnek yok. Tek artısı, Erhan Altın tarafından, dalga geçer gibi son 1-2 dakikada oyuna alınan eski talebesi ve hemşerisi 1.kaptan Numan Çürüksu…

Bu ikilinin birleşimi, bu takıma bir şeyler yaparsa ne âlâ !..

Söyleyecek bir şeyim olmaz, ama dediğim gibi bu kadroyla ancak Play-Off zorlarız.

Takviye şart…

Ama nasıl olacak ?..

Meselâ yeni aldığımız gol kralı Tahir Babaoğlu neden yok ?..

Yoksa yine !..

Neyse dilim varmıyor…

Bekleyip göreceğiz…