Dünya totaliterleşirken Türkiye demokratikleşmeli

Birinci Dünya savaşında tahminlere göre 3’er milyon kişisi Osmanlı ve Rusya devleti olmak üzere 16 ile 19 milyon arasında insan hayatını kaybetti.

Birinci Dünya Savaşı'nda imzalanan VERSAY anlaşması ile özellikle Almanya ve İtalya’ya ağır şartlar getirilmişti ve yenilen devletler bundan memnun değillerdi.

Japonya Asya kıtasında yaşanan Avrupalı istilasından rahatsız olmaktaydı.

Özellikle Almanya’da iktidara gelen Nazi yönetiminin üstün alman ırkını savunarak 1.Dünya Savaşının intikamını almak istedi.

Bu şartlarda Almanya imzalanan Versay Anlaşmasını tanımadığını ilan ederek işgallere başlayarak 1.Dünya Savaşından sonra 40 yıl geçmeden 2.Dünya Savaşına neden olacaktı.

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Yani 1.Dünya Savaşından sonra totaliterleşen ülkeler özellikle Nazi Almanyası ile Musolini İtalyası 2.Dünya Savaşına neden olmuş, kendi ülkelerindeki totaliterleşmeyi dünyaya taşımak istemişlerdi.70 milyondan fazla askerin yer aldığı bu şavaşta Dünya tarihinin en çok can kaybı 60 milyondan fazla kişi hayatını kaybedecekti.

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Bu savaşı ABD’nin öncülüğünde totaliter yapıya karşı,demokrasiden yana olan ülkeler kazanmıştı.Savaş sonrası Rusya Balkanlarda güç kazanmış, Almanya ikiye bölünmüş, Birleşmiş Milletler ,Varşova Paktı ve NATO kurulmuştu.

Türkiye ise demokrasiden yana tavır alarak batı ittifakı içinde çok partili sisteme geçmiş, NATO ittifakı içinde yerini almıştır.

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Her iki savaştan alınan derslerle Dünya barışının sağlanması için insan hakları sözleşmesi yayınlanmıştır.

Bir tarafta Komünizmi savunan bir yapı, diğer tarafta liberal demokrasiyi savunan bir yapı olmak üzere Dünya, Sovyetler Birliğinin dağılmasına kadar soğuk savaş dönemini yaşamıştır.

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Soğuk savaşın bitmesinden sonra Rusya, her ne kadar liberal demokrasiye geçtiğini iddia etmekte ise de; Kırım’ı işgal etmek, Ortadoğu’ya daha fazla nüfuz etmek, Almanya birleşme ile kazandığı güç ile balkanlara sahip olmak, Avrupa Birliğinin liderliğine soyunmak, ABD özellikle Trump döneminde kendi ittifakı içersinde var olan ülkelere karşı bile alenen tavır takınmak gibi totaliterleşen davranışlara girmiş.

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Esasında Dünya yeniden demokrasiden uzaklaşmaya, Dünya barışını sağlayan kurum ve kuruluşlara sahip çıkmamaya başlamıştır.

Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs’ın üyeliğini kabul etmekle Akdeniz’de mavi vatanla ilgili hukuka aykırı oldu bittilere sahip çıkarak, ABD Suriye gibi yerlerde ayrılıkçı akımları destekleyerek,kendi ittifakı içinde yer alan Türkiye’ye hukuka aykırı dayatmalar yapabilmektedir.

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İnsanlık 2.Dünya Savaşında yaşananları unutmuş ve vekalet savaşları ile yeniden bir paylaşım savaşına tutuşmuş hukuk ve demokrasiden yeniden uzaklaşmaya başlamış gözüküyor.

Yani Dünya yeniden totaliterleşmeye doğru kayıyor.

Bu atmosferde çare yine demokrasiye, insan haklarına ve Dünya barışına sarılmak olmalıdır. Ülkemizin siyasal tarihinin bileşeni olan tam demokrasiye geçiş, yurtta ve dünyada barış anlayışı yaşanan tehlikelere en etkili çare olacaktır.

Türkiye’nin totoliterleşmeyi değil demokratikleşmeyi hedeflemesi gerekir.