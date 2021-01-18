ADD Karamürsel Başkanı hakaretlere maruz kalıyor!

Sosyal medya çıktı…

Mertlik bozuldu…

Sosyal medyayı kullananlar, bir görüşü paylaşıyor…

Bu görüşü beğenmeyenler, anında sosyal medyadan saldırıya geçiyor…

Karamürsel Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Münteha Purut, önceki gün gazetemize bir açıklama gönderdi. Bazı kişilerden şikayetçi oldu…

Aldığım bilgiye göre ilçedeki dernekler kendi aralarında sosyal medya üzerinden bir grup kurmuşlar…

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Geçtiğimiz hafta Karamürsel'de belediyenin diktiği zeytin ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılıp sökülmüştü. Grupta bu konu tartışıldı. ADD Karamürsel Başkanı Münteha Purut, ağaçlara zarar verilmesiyle ilgili TEMA’nın neden sesini çıkarmıyor diye sitem etmiş. TEMA’nın temsilcisi, Purut’u siyaset yapmakla suçlayıp, tepki göstermiş. Bazı dernek başkanı da TEMA temsilcisine destek vermiş…

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Karamürsel Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Münteha Purut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı saldırı boyutunda ve hakarete uğradığını belirterek, basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruda bulundu.

Münteha Purut’un yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.

KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde adıma açık olan sosyal medya hesabım üzerinden yaptığım paylaşımımdan dolayı saldırı boyutunda hakarete maruz kalıyorum.

Kendi hesabımdan yaptığım paylaşımlar amaçlı olarak gururla yürüttüğüm Atatürkçü Düşünce Derneğine mal edilmek isteniyor. Üzerimden büyük bir karalama kampanyası yürütülmek isteniyor.

Her yurttaş gibi hakkım olan bir (1) oyum ve siyasi görüşüm bulunmaktadır.

Görevim süresince hiçbir siyasi parti bayrağını ve rozetini taşımadım.

Her hangi seçim çalışmalarına katılmadım.

Yani seçimlerde aktif rol almadım.

Buna rağmen doğru eleştirilerimden rahatsız olan bazı kişiler bugünlerde moda olduğu gibi siyasi söz gibi algılatılmaya kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılıyorum.

Unutmasınlar ki! Bu algıyı yaratmak isteyenlerin halkın gözünün önünde cereyan ettiği gibi kendileri siyasidirler.

Bunu katıldıkları seçim dönemi çalışmalarında aleni göstermişlerdir. Böylece haksız yere hiç kimseyi karalama hakları yoktur.

Ve her fırsatta benden daha çok Atatürkçü olduklarını beyan etmelerine rağmen yaptıkları ile dille söyledikleri maalesef birbirine bağdaşmamaktadır.

Atatürkçülük sözle olmaz yürekte yaşanır. Atatürkçülüklerini benim değil aksine kendileri söz ve hareketleri ile ispatlamaları gerekir.

Şahsi hesabımdan yaptığım paylaşımlarım sadece ve sadece beni bağlar. Başkanı olduğum Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şubesini bağlamaz.

Derneğimizin bir sayfası var ve faaliyetlerimizi oradan yayınlıyoruz tavsiye ederim kendileri de takip edebilirler.

Buradan tekrar sesleniyorum; Saldırılar devam ederse adli süreci başlatacağım. Ve sizleri üstlendiğiniz misyonlarınıza layık hareket etmeye ve davranmaya davet ediyorum.

Saygılarımla, Münteha Purut”

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Karamürsel Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Münteha Purut’un açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım.

Anlaşılan Karamürsel’de bu sorun epeyce gündemi meşgul edecek.

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CHP’li Toprak ve Tezcan Başkan Hürriyet’e sahip çıktı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Kocaeli İl örgütüne yaptığı ziyarette, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de sahip çıktı. Her iki vekilde çöp konteynırı yüzünden açılan soruşturmaya tepki gösterdi, soruşturmayı komik buldu. Vekiller, “Fatma Hanım müfettiş istiyor, kimse oralı olmuyor, ama bir çöp konteynırı için jet hızıyla müfettiş gönderiyor. CHP’li belediye başkanlarının çalışmalarından korkuyorlar. Bunun devamı Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı ile gelecek” dediler… Yani CHP’liler 2024’te yapılacak seçimlerde gözlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne diktiler…

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İzmitliler beğendi

İzmit Belediyesinin, halkın rahatı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı oturma grupları ve kullanışlı saksıları kentte eşsiz görüntülere imza atarken, İzmitliler bu anların tadını çıkardı. İzmit’e yerleştirilen yeni kent mobilyaları ve saksılar, İzmitlilerce çok beğenildi.

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Vali Seddar Yavuz 29 vatandaşı dinledi

Vali Seddar Yavuz, pandemi sebebiyle bir süredir ertelenen “Halk Günü” buluşmasını gerçekleştirdi. Yavuz, "Halk Günü" toplantısında 29 vatandaşı dinledi. Kendisine iletilen sorun, şikâyet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve iletilen taleplerin çözümü için gerekli işlemlerin yapılması noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. Daha önce uygulanan bu yöntemi Vali Yavuz da uygulamaya devam ediyor. Güzel bir uygulama.

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Türk dizileri 190 ÜLKEDE

Son günlerde İstanbul’da dolaşan vatandaşları ilginç bir reklam kampanyası karşılıyor. Netfix’in hazırlattığı reklam kampanyasında Türk dizileri ve filmlerinin 190 ülkede birden izlendiği vurgulanıyor. Birden fazla dizi ve filmi kampanyaya taşıyan reklamcılar oldukça başarılı bir iş çıkartmışlar. Eski yıllarda dizi film beceremeyen bir ülke idik, şimdi dizi ihraç ediyoruz. Gerçekten büyük bir başarı.

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İstanbullular’ın % 57’si geçim kaygısı yaşıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul Barometresi” araştırması yaptı… Katılımcıların yüzde 56,5'i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtti. Yüzde 3,8'i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayına göre, borç alma ve verme oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6, borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu.

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Katılımcıların yüzde 49,7'si çalıştığını, yüzde 80,1'i ise hanesinde gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 69,8'i işinden memnun olduğunu, yüzde 20,6'sı ise memnun olmadığını belirtirken yüzde 27,3'ü işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi. Kocaeli’de de böyle bir araştırma yapsa, muhtemelen aynı sonuçlar çıkacaktır.

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Yeni vergi rekortmeni 83 milyon vatandaş

En son vergi rekortmenleri listesinin 2018’e ait olduğunu belirten Dr. Ozan Bingöl, “Asıl rekortmen 100 TL verginin 52 TL’sini ödeyen 83 milyon” dedi.

2001 yılından bu yana her yıl eylül ayında, son olarak da 2019 Kasım'da yayınlanan “vergi rekortmenleri listesi”nden hâlâ ses seda yok. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2000 yılında 14 olan adını açıklamak istemeyen kişi sayısının 2018'de 57'ye çıktığına dikkat çekerek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı da ‘Madem isminizi açıklamıyorsunuz, biz de listeyi açıklamıyoruz' dedi galiba” dedi. Bingöl, ülkenin gerçek vergi rekortmenlerinin 83 milyon vatandaş olduğunu söyledi. Bingöl’ün söylemine katılıyorum. En büyük yükü vatandaş çekiyor.