Aşı arsızları ve aşıda sırasını bekleyenler

Türkiye’nin gündeminde pandemi ve aşı var.

Pandemiyi istesek de istemesek de yaşıyoruz.

Ama milletin esas canını sıkan, canını yakan, aşı!

Ve bu aşı konusu, Türkiye’nin ne kadar kötü yönetildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Nüfusumuz 83 milyon.

Suriye ve diğer ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacıları da hesap edersek, ülkemizde yaşayan insan sayısı 90 milyon.

Salgının önüne geçebilmek için 65-70 milyon kişinin aşılanması gerekiyor.

Bir kişiye 2 doz aşı gerektiğinden toplamda 130-140 milyon doz aşıya ihtiyacımız var.

Hafta sonu itibariyle Türkiye’ye gelen aşı miktarı ne kadar?

3 milyon…

Komik mi komik bir miktar!

En az 130 milyon doz aşıya ihtiyacımız var, gelen sadece 3 milyon.

Yani 1.5 milyon kişilik…

Aşıda öncelik kimin?

Sağlık çalışanlarının…

Sağlık çalışanlarıyla aynı ortamı paylaşanlar düşünülmüş mü?

Düşünülmemiş…

Gelen aşıyı başka kimler oluyor?

Topluma önderlik yapan kişiler…

“Korkmayın, bakın biz de olduk” demek için…

İyi de belirli bir zaman diliminde toplumun çoğunluğu aşı olmadıktan sonra, kişilerin tek tek aşı olmasının bir anlamı yok ki!

Bütün bu hengame içinde bir de ortalıkta “aşı arsızlarını” görüyoruz.

Örneğin, basına yansıdığı kadarıyla AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri de ilk gün aşı olanlar arasında.

Aralarında sağlıkçı olan var mı, bilmiyorum.

Ama sağlıkçı değilse ve gidip ayrıcalıklı olarak aşı olduysa, hiç kusura bakmasınlar ben bunlara “aşı arsızları” sıfatını yakıştırıyorum.

Ve sırası gelmediği halde kuralları zorlayarak diğer aşı olanları da…

Medeniyetin en basit kuralı, sıraya girmektir.

Sıranı bekleyip aşını öyle olacaksın.

Bu arada “aşı sırasını bekleyeceğini” açıklayıp topluma örnek olanları da kutluyorum.

Yerelde, Vali Seddar Yavuz’u…

Genelde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu…

Aynı davranış içinde olan herkesi.

Tekrar ediyorum, aşı olan tek başına kendini kurtaramıyor.

Bu nedenle de uyanıklığın ve arsızlığın anlamı yok.

Ucuz karnabahar kuyruğu

Yaşımız gereği ülkemizin tarihinde pek çok kuyruk gördük.

*Gazyağı kuyruğu…

*Benzin kuyruğu…

*Tüpgaz kuyruğu…

*Şeker kuyruğu…

*Margarin yağı kuyruğu…

AKP, iktidara gelirken o kuyrukları hep eleştirdi.

“Bizim iktidarımızda kuyruklar dönemi sona erecek” dedi.

Ama görüyoruz ki, devam ediyor.

* İstanbul’da “ucuz ekmek” kuyruğu…

*Kayseri’de “ucuz karnabahar” kuyruğu…

Haa, bir de her geçen gün uzayan “iş” kuyrukları var.

Örneğin, bir işyerine 50 kişi alınacak, binlerce kişi kuyrukta.

Bakalım, “kuyruksuz gün” görebilecek miyiz?

Nazım Hikmet ve “Yaşamaya Dair”

15 Ocak 1902, Selanik…

Geçtiğimiz cuma günü, 15 Ocak 2021 Nazım Hikmet’in doğum yıldönümüydü.

“Ölmüşleri yaşatan, yaşayanların bellekleridir” der Romalı Devlet Adamı Çiçero.

Ben de büyük şairimizi doğumunun 119’uncu yıldönümünde bir şiiriyle anmak istedim.

Nazım Hikmet; bizim kuşağa şiiri sevdiren, haksızlığa karşı susmamayı, bozuk düzene boyun eğmemeyi, direnmeyi ve cesareti öğreten bir şairdi.

“Memleket sevgisi” nedir, “hasret” nedir, ondan öğrendik.

1947 yılında yazdığı “Yaşamaya Dair”, Nazım Hikmet’in en sevdiğim şiirlerinden biridir.

“Yaşamak şakaya gelmez,

büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

bir sincap gibi mesela,

yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın,

yani o derecede, öylesine ki,

mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,

yahut kocaman gözlüklerin,

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda

insanlar için ölebileceksin,

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,

hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,

hem de en güzel en gerçek şeyin

yaşamak olduğunu bildiğin halde.

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

yaşamak yanı ağır bastığından.”