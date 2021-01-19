Günlük yaşamımızda; Özellikle televizyon kanallarındaki tartışma programlarını izlerken, yazılı ve görsel basında veya internette yer alan makale ya da haberlere ya da paylaşımlara bakıp, insanlar arasındaki ilişkilere tanık olurken, Siyasilerin söylemlerini ve davranışlarını hayretle izlerken, şu soru aklımıza geliyor. Nezaket ne demektir?

Türkçe'mize yer alan nezaket sözcüğü, günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözcüklerden bir tanesidir. Genel olarak, başkalarına karşı saygılı ve incelikli oluş, nazik, kibar, zarafetle davranış biçimidir…

Kimi zaman bize yöneltilen güzel bir söz, karşılaştığımız hoş bir davranış bizleri kuşkusuz mutlu eder. Motivasyonumuzu, başarı düzeyimizi ve yaşama sevincimizi artırır. Bazen de tam tersine kötü bir söz, karşılaştığımız kaba bir davranış; çalışma azmimizi olumsuz etkiler, motivasyonumuzu düşürür, bizleri mutsuz eder.

Yaradılış özelliği olarak insanlar, ilgi görmekten, kendilerine iltifat edilmesinden, değer verilmesinden, saygı gösterilmesinden, önemsenmekten, hatırlanmaktan mutlu olurlar. Bir güler yüz, bir güzel söz, bir küçük iltifat… Nice gönüllerin kazanılmasına, düşmanlıkların yok olmasına, dostlukların kazanılmasına sebep olur. Mevlana diyor ki, "Düşmanınızın dost olmasını istiyorsanız, onun hakkında güzel konuşun, o söz onu bulur, insan iltifatın kölesidir."

Olumsuz bir söylem ya da davranış… İnsanın psikolojisini bozar, verimini düşürür. Bu durum çevresindekilere karşı kırıcı davranmasına hatta hırsını başka insanlardan çıkarmaya çalışmasına yönelebilir. İnsanların bedensel yorgunluğu dinlenmekle geçer. Zihin yorgunluğu ve moral bozukluğunun geçmesi o kadar kolay olmaz ve daha uzun sürebilir. Onun için derler ki, "Gönül yarası geçer ancak dil yarası geçmezmiş."

Özetleyecek olursak ; Nezaket, başkalarına karşı saygılı, anlayışlı, düşünceli, nazik, incelikli ve kibar davranmaktır. Nezaketsizlik ise; başkalarına karşı kaba, saygısız, çatışma ve gerginlik yaratan, üzüntüye neden olacak davranışlarda bulunmaktır.

Nezaket kuralları yazılı kurallar olmasa da İnsanlığın ortak değerlerinden olduğu için de evrenseldir.

İnsanlar nezaketi, nezaketle davranış kurallarını ilk basamakta ve büyük ölçüde ailesinden öğrenir. Çocuklar anne ve babalarını örnek alırlar. İfade etmek isterim ki, okullarımızda nezaketle davranmak konusunda yeterli eğiğim verilmediği kanısındayım.

Bazı nezaket ve görgü kuralları:

Aile bireyleri arasında davranışlar, Yemek yeme esnasındaki davranışlar ,Temizlik Kuralları , İş yeri, Çalışma hayatı, Misafirlik ve ziyaret, Komşuluk, arkadaşlık ilişkileri, Hasta ziyareti, Taşıt kullanımı, toplu taşıma araçlarındaki davranışlar, iletişim araçlarıyla konuşma, Sanal alemdeki yazışma, görüşme, ve de randevu kuralları…

En önem verdiğim nezaket kurallarından birisi de günümüzde son derecede ihlal edilen ve rahatsız edici boyutlara varan SİYASİ NEZAKET KURALLARI…! Oysa ki; Toplumun önünde, önemli mevkilere ulaşan insanların; topluma önderlik etmek ve örnek olmak konumunda olmaları nedeniyle son derecede hassas davranmaları, İnsanları ötekileştirmeye , ayrıştırmaya, birbiriyle olumsuz çekişmelere düşmelerine neden olabilecek davranışlardan özenle kaçınarak siyasi nezaketi öne çıkarmaları gerekirken; ne yazık ki öyle olamadığını üzülerek yaşıyoruz…

Nezaketin, önemli ve olmazsa olmaz derecede bir Ahlak kuralı olduğunu yaşamın her kademesinin vaz geçilmezi olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak durumundayız…

Nezaketten anlatırken , nezaketsizlik etmemiş olmayı dilerim…