Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Makale Yazısı-19 Oca 2021 - 20:00

Nezaket…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Günlük yaşamımızda; Özellikle televizyon kanallarındaki tartışma programlarını izlerken, yazılı ve görsel basında  veya internette yer alan makale ya da haberlere ya da  paylaşımlara bakıp, insanlar arasındaki ilişkilere tanık olurken, Siyasilerin  söylemlerini ve davranışlarını  hayretle izlerken, şu soru aklımıza  geliyor. Nezaket ne demektir? 

Türkçe'mize yer alan nezaket sözcüğü, günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözcüklerden bir tanesidir. Genel olarak, başkalarına karşı saygılı ve incelikli oluş, nazik, kibar, zarafetle  davranış biçimidir… 

Kimi zaman bize yöneltilen  güzel bir söz, karşılaştığımız  hoş bir  davranış bizleri  kuşkusuz mutlu eder. Motivasyonumuzu, başarı düzeyimizi ve yaşama sevincimizi artırır. Bazen de  tam tersine  kötü bir söz, karşılaştığımız  kaba bir davranış; çalışma azmimizi olumsuz  etkiler, motivasyonumuzu düşürür, bizleri mutsuz eder. 

Yaradılış özelliği olarak insanlar, ilgi görmekten, kendilerine iltifat edilmesinden, değer verilmesinden, saygı gösterilmesinden, önemsenmekten, hatırlanmaktan mutlu olurlar. Bir güler yüz, bir güzel söz, bir küçük iltifat… Nice gönüllerin kazanılmasına, düşmanlıkların yok olmasına, dostlukların kazanılmasına sebep olur. Mevlana diyor ki, "Düşmanınızın dost olmasını istiyorsanız, onun hakkında güzel konuşun, o söz onu bulur, insan iltifatın kölesidir." 

Olumsuz bir söylem ya da davranış… İnsanın psikolojisini bozar, verimini düşürür.  Bu durum çevresindekilere karşı kırıcı davranmasına hatta hırsını başka insanlardan çıkarmaya çalışmasına yönelebilir. İnsanların bedensel yorgunluğu dinlenmekle geçer. Zihin yorgunluğu ve moral bozukluğunun geçmesi o kadar kolay olmaz ve daha uzun sürebilir.  Onun için derler ki, "Gönül yarası geçer ancak dil yarası geçmezmiş." 

Özetleyecek  olursak ; Nezaket, başkalarına karşı saygılı, anlayışlı, düşünceli,  nazik, incelikli ve kibar davranmaktır. Nezaketsizlik  ise; başkalarına karşı kaba, saygısız,  çatışma ve gerginlik yaratan, üzüntüye  neden olacak  davranışlarda  bulunmaktır.  

Nezaket kuralları yazılı kurallar olmasa da  İnsanlığın  ortak değerlerinden olduğu için de evrenseldir. 

İnsanlar nezaketi,  nezaketle davranış kurallarını ilk basamakta ve büyük ölçüde ailesinden öğrenir. Çocuklar anne ve babalarını örnek alırlar.   İfade etmek isterim ki,  okullarımızda nezaketle davranmak konusunda yeterli eğiğim verilmediği kanısındayım.  

Bazı nezaket ve görgü kuralları: 

Aile bireyleri arasında davranışlar, Yemek yeme  esnasındaki davranışlar  ,Temizlik Kuralları , İş yeri, Çalışma hayatı, Misafirlik ve ziyaret, Komşuluk, arkadaşlık ilişkileri, Hasta ziyareti, Taşıt kullanımı, toplu taşıma  araçlarındaki davranışlar, iletişim araçlarıyla konuşma, Sanal alemdeki  yazışma, görüşme,  ve de randevu  kuralları… 

En önem verdiğim  nezaket kurallarından birisi de günümüzde  son derecede ihlal edilen ve  rahatsız  edici boyutlara  varan  SİYASİ NEZAKET KURALLARI…!  Oysa ki; Toplumun  önünde, önemli mevkilere ulaşan insanların;  topluma önderlik etmek ve örnek olmak konumunda olmaları nedeniyle   son derecede hassas davranmaları,  İnsanları ötekileştirmeye , ayrıştırmaya, birbiriyle  olumsuz  çekişmelere düşmelerine  neden olabilecek davranışlardan   özenle kaçınarak  siyasi nezaketi  öne çıkarmaları gerekirken; ne  yazık ki  öyle olamadığını üzülerek yaşıyoruz… 

Nezaketin, önemli ve olmazsa olmaz  derecede bir  Ahlak kuralı olduğunu  yaşamın  her kademesinin vaz geçilmezi olduğunu hatırlamak ve  hatırlatmak  durumundayız… 

 Nezaketten anlatırken , nezaketsizlik etmemiş olmayı dilerim…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

# aile
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL