CHP’de baba-oğul genel başkan Kılıçdaroğlu’nun DANIŞMANI!  

CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de iki tanışmanı var…

Biri Cuma Karavar…

1955 yılı Şanlıurfa doğumlu olan Cuma Karavar, 1975 yılında Kartepe’ye yerleşti…

Uzun yıllar AKP üyesi olarak görev yaptı.

Cuma Karavar’ın eşi Ümmühan Karavar ise bir dönem AKP Alikahya Kadın Kolları Belde Başkanlığı görevini yürüttü. Serbest meslek sahibi olan Karavar, genel seçimlerde AKP milletvekili aday adayı oldu, ancak sıralamada yer alamadı.

Sonrasında CHP’ye geçti…

2015 genel seçimlerinde CHP listelerinde 5. Sıradan kendine yer bulan Cuma Karavar evli ve 6 çocuk babası.

CHP Kocaeli Milletvekili adayı Cuma Karavar, Ocak 2017’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu.

Karavar, CHP’de birçok önemli görevde bulundu.



ÖZGEÇMİŞ VE TANITICI BİR YAZI İSTEDİM

Cuma Karavar dan sonra oğlu Muhammet Emin Karavar da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu…

Emin Bey ile telefonla görüştüm…

Kendisinden bir özgeçmiş istedim.

Sağ olsun gönderdi.

Kılıçdaroğlu’nun çiçeği burnunda yeni danışmanı Emin Karavar’ı yakından tanıyalım…

İNGİLİZCE-RUSÇA

İzmit’te doğdum. İlkokulu Atafen Kolejinde, liseyi ise Işık Kolejinde tamamladım. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Bunun yanı sıra Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okumaya devam ediyorum. Eğitim ve iş hayatıma katkı sağlayacağını düşündüğüm onlarca seminer ve kurslara katıldım. İyi derecede İngilizce ve orta derece Rusça biliyorum.

İş hayatına üniversitenin ilk yıllarında geri dönüşüm sektörü ile başladım. Sonrasında müteahhitlik işleri ile devam ettim. Halen Kocaeli ve İstanbul’da müteahhitlik işleri ile uğraşıyorum.

İZMİT YÜRÜYÜŞ YOLU

Süreç 2011 yılının Mart ayında Sn. Genel Başkanımızın İzmit Yürüyüş Yolu’nda halkla buluşması esnasında kendisine yöneltmiş olduğum bir soru ile başladı. 17 yaşındaki bir gencin kendisine yöneltmiş olduğu soruya programının yoğunluğuna, etrafının kalabalık olmasına rağmen ilgisiz kalmaması ve samimiyetle cevaplandırmış olması beni genel başkanımıza yakınlaştıran ilk andır.

KILIÇDAROĞLU İLE YAKINLAŞMA

Babam Cuma Karavar’ın 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili adayı olması genel başkanımızla ilişkilerimizi kuvvetlendirdi. Sonra bu yakınlaşma ile beraber genel başkanımızın programlarına ve toplantılarına katılma programı fırsatı buldum. Hem genç hem de genç iş insanı olmam nedeniyle gençlerin ve genç iş insanlarının yaşadığı sorunları, sıkıntıları ve ihtiyaç duyduklarını raporlar haline getirip Sn. Genel başkanım ile paylaştım. Daha sonraları ise kendilerinin takdiri ile ‘Girişimciler ve Genç İş İnsanlarından Sorumlu Genel Başkan Danışmanlığı’ görevine getirildim.

GENÇLER İÇİN ÇALIŞMAK

Daha önceleri sadece gönül bağı ile yapmış olduğum bu çalışmalar Sn. Genel başkanımızın görevlendirmesi ile daha anlamlı bir hale geldi. Ekonomik bağımsızlığa ve sosyal güvenceye kavuşmak isteyen gençler için yapacağım çalışmalara olan azmimi arttırdı. Bundan sonra yapacağım çalışmalar toplumdaki gençlerin projelerini, fırsat eşitliği ile hayata geçirme yollarında karşılaştıkları sıkıntıları Sn. Genel başkan ile paylaşarak onlara katkı sağlamak olacaktır.

GENÇLERİN CESARETLENDİRİLMESİ

Bir ülkede genç girişimcilerin görünmesi, onların cesaretlendirmesinin önemi büyüktür. Sn. Genel Başkanımızın da bugünün ortağı yarının emanet edildiği gençlere verdiği değer ortadadır. Bugünümün amacı bu görevi layıkıyla yerine getirmek ve Sn. Genel başkanımızın çıktığı bu zorlu yolda yanında yürümektir.”

GENÇ VE İDEALİST BİRİSİ

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Emin Karavar’ı yukarıda size tanıttım.

Gençliğine güveniyor, kendisine güveniyor, gençlerin daha fazla siyasette yer almasını istiyor.

Ekonomik bağımsızlığa ve sosyal güvenceye kavuşmak isteyen gençler için çalışma yapacak, bundan sonra yapacağı çalışmalarla toplumdaki gençlerin projelerini, fırsat eşitliği ile hayata geçirme yollarında yardımcı olacak.

Emin Karavar, idealist birisi. 25 yaşında. Siyasete devam ederse, önü açık. CHP’de önemli görevlere gelecektir.

Türkiye’nin genç siyasetçilere ihtiyacı var.

Emin Karavar gibi gençlerin önü açılmalı.

Emin Karavar’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.