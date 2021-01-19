5 gün boyunca dağda aranan Doktor Tolun’un cesedi evinin arkasında çıktı 

Kartepe’de yaklaşık 5 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uğur Tolun, için tüm şehir hatta komşu iller seferber oldu.

218 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 gün boyunca Kartepe’de aranmadık yer bırakmadı.

Kimler vardı bu ekipte; Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere; 70 araç, 5 Drone, arama köpekleri ve bir Bot…

Cep telefonu sinyallerine bakılarak yapılan aramalara rağmen Dr. Tolun bulunamadı. Daha doğrusu bulunması 5 gün sürdü. Üsteli kilometrelerce uzakta değil, evinin hemen arkasındaki menfezde bulundu.

Yanlış anlaşılmasın, kimseyi suçladığım yok ama ortada gerçekten büyük bir saçmalık var gibi. İlk bakılması gereken yere 5 gün sonra bakmak, onca teknolojiye rağmen Dr. Tolun’un bulunamaması, ya alın yazısı, ya da bir ölümün vesilesi olabilir….

Dr. Uğur Tolun’a Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar dilerim…

SEDAŞ kar tatiline mi çıktı

Eşme’de 36 saat, Seka Kampı Yolunda 30 saat, bilmem nerde bilmem kaç saat elektrik kesintisi oluyor, biri de çıkıp “Yıl 2021 olmuş bu ne beceriksizliktir” demiyor.

Kar-kış, soğuk hava tamam da, bu millet elektriksiz ne yapacak. Günümüzde ısınmadan temizliğe kadar her şey için elektriğe bağımlıyız. Her ay yüklü faturalar ödüyorken bunun karşılığı, insanları karda kışta elektriksiz bırakmak olmamalı. Bunun ne bir bahanesi olabilir, ne de telafisi. Artık bu elektrik krizine bir çözüm bulunmalı. Vatandaşın telefonuna bile çıkmayan SEDAŞ, artık bu sorunun çözümünü bulmalı. Yazık bu insanlara çektirdiği…

Güçlü bir firma, bahane değil çözüm üretir. Kışın elektrik kesilir, “Kar yağdı ondan oldu” derler, Yazın elektrik kesilir, “Herkes klima çalıştırdığı için şalter kesti” derler, baharda elektrik kesilir bu defa suçu “Göçmen kuşlara” atarlar. İnsanlar artık bahane değil çözüm bekliyor…

Sağlık müdürünün mesajı net

Covid-19 sürecinde sona geldiğimize inanıyorum, daha doğrusu ümit ediyorum. 15 gün öncesine kadar pik yapan Covid vakaları her geçen gün azalmaya başladı. Covid ile tanışmamızın seneyi devriyesinin yaklaştığı bu günlerde, aşı büyük bir unut oldu. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması bitmek üzere. Sırada sivil vatandaşların aşılanması var. Bir yandan aşılama yapılıyor öte yandan vaka sayıları azalıyor. Önceki gün telefonla görüştüğüm il sağlık müdürü Yüksel Pehlevan, sayıların azaldığını ancak sayılar azalsa da tedbirleri elden bırakmayacaklarını söyledi. Alınan tedbir ve önlemleri son vakayı taburcu edene dek sürdüreceklerini belirtti. Bu kararlı slogana güveniyorum. İnşallah mart ayına kadar bu salgını alt etmeyi başarırız…

Ali Sağlık’ın yüzü gülüyor

Geçtiğimiz hafta İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın morali hayli bozuktu. Barajdaki su seviyesi hızla düşüyor, Sapanca Gölü’nden çekilen suyla şehrin ihtiyacı karşılanıyordu. 2 milyon insanın vebalini taşıyan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yine de iyimser bir tablo çiziyor ve bu kentin insanını susuz bırakmayacağız diyordu. Ama içten içe duyduğu tedirginliği hissedebiliyordum. Havaların mevsim normallerine dönmesi ve yağmurların artma, finalde de kar yağması, Ali Sağlık’a bayram ettirtti. Artık sesi çok daha neşeli geliyor. Eminim ki bu kentte kar yağışına en çok sevinen kişi kendisidir. Önümüzdeki hafta karların erimesiyle Yuvacık Barajı’nın dolacak olması, Sağlık’ın keyfine keyif katıyordur.