Kaç çocuk istersiniz?

“Toplumun temeli ailedir.”

Aileler güven içinde ve mutlu ise, toplum da, devletin gücü de olumlu yönde gelişir.

Ailenin mutluluk ya da mutsuzluğunda, öncelikle “ekonomik özgürlük” sonra da “ ÇOCUK” en önemli etkendir.

Geçen hafta, çift sütuna 10 santim bir gazete haberinde; TÜİK verilerine göre, 2008-2016 arasında ülkemizdeki kayıp çocuk sayısının 104 bin 531 olduğu yazıyordu.

Bu çocuklar nasıl kayboluyorlar?

Neden kayboluyorlar?

Neden büyük bir çoğunluğu yoksul aile çocukları?

Bu çocukların ne kadarı organ mafyasının kurbanı?

Ne kadarı cinsel saldırı ve faili meçhul cinayet kurbanı?

Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde sokaklarda gördüğümüz “sokak çocukları” resmen olmasa da fiilen “kayıp” çocuklar değil mi?

Yatacak yerleri bile olmayan, her türlü istismara uğrayan, dilendirilen, tiner bağımlısı olan çocuklar ülkemizin geleceği için de büyük bir sorun değil mi?

Akıl, vicdan ve insafla düşünelim; “yoksulluk ve aile içi şiddet” çocuklarımızın heba olmasında en büyük neden değil mi?

Anne adayları “sağlıklı ve dengeli beslenemediği için” Türkiye, bebek ölümlerinde Avrupa ülkeleri içinde birinci ülke! Bu ülkede her yıl, 5 yaş altında 30 binin üzerinde çocuğumuz ölüyor!

Adalet Bakanlığı’nca TBMM’ye verilen rapora göre; 2016 itibariyle cezaevlerinde 2 bin 538 çocuk yatıyor!

Basına yansıyan haberlerden örnekler verelim;

· Bu ülkede çocuk işçi sayısı 2 milyonu aştı.

· İşsiz baba karısı ile 3 çocuğunu katletti.

· Her iki evden birinde çocuklar beslenemiyor.

· 2019’da 67 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. (TÜİK 2016 verileri)

· Türkiye’de “kayıt dışı” çalıştırılan çocuk sayısı 600 bini aşıyor. Çıraklık ve stajyerlikle birlikte bu ülkede 1 milyon çocuk işçi var!

· Kırmızı er tüketemedikleri için çocuklarımızın yüzde 30’unda demir eksikliği var! ( Prof. Dr. İrfan Erol araştırması)

· 2019 yılında 1573 çocuk cinsel istismara uğradı! (Kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı)

· 17 bin kız çocuğu evlendirildi! 18 yılda 440 bin çocuk doğum yapmış. (TÜİK, 2019)

· 2017 yılında, yalnızca bir hastanede 348’i kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakası adli makamlara bildirilmemiş!

· 18 ayda 22 bin çocuk hamile olayı olmuş! ( Kaynak:CİMER)

Çocuk yaşta evlilik ve çocuk istismarının en büyük kaynağı nedir? “Din adamı kılıklı” kimilerinin bu konudaki Din ve ahlak dışı palavraları olabilir mi?

Bir TV programında, “bilim adamı” olduğu iddia edilen biri, “12-17 yaş arası kız çocuklarının doğum yapmak için ideal yaşta olduklarını” söylüyor!

Bir başka kişi, “6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir” diyor, bu rezil açıklamaya tepki gösteren bir gazeteci “hakaret ettiği” gerekçesiyle mahkemeye veriliyor!

Çocuğun cinsel istismarı, ne yazık ki bazı ailelerde aile içinde yaşanıyor! Öz kızına, yeğenine, kardeşine tecavüz eden sapıklara tanık oluyoruz!

“Bu ahlak ve insaf dışı rezaletlerin iğrenç failleri hangi koşullarda nerelerde ve nasıl eğitiliyor? Bu sapıklığı nereden öğreniyorlar?” diye sorması gereken kurumların kimi yöneticileri bu iğrençlikleri “münferit olaylar” olarak görebiliyor! Kimileri de; “Tecavüz ediyorlarsa bize ediyorlar, size ne oluyor?” diye pankart açabiliyorlar!?

Daha pek çok ve utanç duyulacak örnekler var. Ama “arif” olana bu kadarı da yeter!

Çocuklar bir ülkenin geleceğini belirleyen umutlar ya da felaketlerin habercileridir!

Çocuklarını İNSANCA yetiştiremeyen toplumlar, her türlü belaya hazır olmalıdır!

Sön söz; Kaç çocuk istersiniz?