Ekonomik krize bir de pandemi eklenince, hemen hemen bütün sektörler sıkıntıya girdi.

Ancak yerel gazetelerin sıkıntısı daha fazla.

46 yıldır günlük gazete çıkaran biri olarak bu işin ekonomisini en iyi bilenlerden biri de benim.

Yandaş bir gazeteyseniz…

Gazetecilik değil de iktidara yalakalık yapıyorsanız…

İşiniz kolay.

Size gökten para yağdırırlar.

Hele başka ticari işleriniz varsa, hele hele inşaat müteahhitliği de yapıyorsanız, hiç ama hiç düşünmeyin, ihaleler sizin.

Benim söylediğim, sıkıntı içindeler dediğim, işi sadece “gazetecilik” olan gazeteler.

Onlar “kendi yağıyla kavrulmak” zorundalar.

Kendi yağıyla kavrulamayıp çarkını döndüremeyenler, kapılarına kilidi vuruyor.

Son iki yılda 138 yerel gazete kapandı.

2019’un ocak ayında Basın İlan Kurumu’ndan 1084 gazete resmi ilan alıyordu, bugün bu sayı 946’ya düştü.

Bakalım bu yılın sonuna kadar kaç gazete daha yayın hayatına veda edecek, kaç gazete ayakta kalabilecek?

Türk medyası, özellikle yerel gazeteler, “alarm” veriyor.

Suçlu ve ortakları

Alman Filozof Karl Jaspers (1883-1969), “ahlak suçunu” şöyle tanımlıyor:

*Bir; suçu işleyenler.

*İki; Suç işleyeni destekleyenler.

*Üç; Suçu görmezden gelenler.

*Dört; İlgilenmeyerek suça destek olanlar.

Kentimizde ve ülkemizde her gün milletin gözü önünde yığınla suç işleniyor.

*”Kent suçu” işleniyor…

*”Ülke suçu” işleniyor…

*”Ekonomi suçu” işleniyor…

*” Eğitim suçu” işleniyor…

*”Sağlık suçu” işleniyor…

*”Spor suçu” işleniyor…

Türkiye lime lime dökülüyor, hemen hemen her konuda suç işleniyor.

Ama gelin görün ki, iktidar çemberi ve kıskacı içindekilerden “tık” yok.

Bu nasıl bir şey?

Filozof Karl Jaspers, işte tam bu noktada devreye giriyor.

“Tamam” diyor, “suçu işleyen suçlu…”

Devam ediyor:

“Ama suç işleyeni destekleyenler, suçu görmezden gelenler, ilgilenmeyerek suça destek olanlar da ahlak suçu işliyorlar.”

Ne dersiniz, Türkiye’de son yıllarda “ahlak suçu” işlemeyen kaç kişi kaldı acaba?

Türkiye’de din ve ahlak

Dikkatinizi toplayıp, şöyle yaşadığımız olaylara bir bakın.

Ülkemizdeki din hizmetlerini düzenlemekle görevli Diyanet İşleri Başkanlığı, “en fazla bütçeye sahip” bir kurum.

90 bin civarında camimiz var.

Din hizmetleri kadroları ağzına kadar dolu.

Yani “atanamayan imam” yok.

Yine her yıl yüzlerce imam hatip açıyoruz.

Kanunen yasak olmasına rağmen, tarikatlar, tekke ve medreselerinde dini faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Ama gel gelelim, din ülkemizde “ahlak üretemez” hale geldi.

Din, neden ahlak üretemiyor?

Tamam, “din” ve “ahlak” birbirine yakın gibi görünse de, birbirinden farklı kavramlardır.

“Ahlak” kavramı, “din”den daha eskidir.

“Her ahlaklı insan dindardır veya her dindar ahlaklıdır” diye bir kural da yoktur.

Ülkemizde “Din, ahlaktır” algısı var, ama işte bunun doğru olmadığını görüyoruz.

Bir kez daha soruyorum; din ülkemizde neden ahlak üretemiyor?

Bunun sorumluları kimler?

Aramaya gerek yok, sorumluları ortada.

“Dini besleyenler” ve “dinden beslenenler”…

Din, karşılıklı ticarete dönüştürüldü.

Siyasetten besleniyorsa, siyasete hizmet ediyor…

Paradan besleniyorsa, paraya hizmet ediyor…

“Kazan-kazan”ı oynuyorlar.

Dinimiz, siyasi ve ticari rantçıların emrine girdi.

Bu dönem kadar İslam’ın zarar gördüğü başka bir dönem olmamıştır.

Türkiye’nin “doğru ve adil bir iklime” ihtiyacı var.

Acilen…

Din, ancak böyle bir iklimde kendine sağlıklı bir alan açabilir.

Ancak böyle bir iklimde özüne dönüp ahlak üretebilir.

Bunu el birliğiyle başarmalıyız.