Geleceğin Emaneti: Ekoloji Meselesi

Covid 19 salgını ile beraber insanoğlunun çevreye verdiği zarara dair farkındalığın arttığı bir dönemi yaşıyoruz.

Özellikle insanların salgın nedeniyle evlerine kapanıp yaşadıkları bu dönemde doğanın insan yokluğunda kısa sürede canlanması hemen herkesin dikkatini çekmiştir.

Bu durumdan mülhem, ekolojinin bir “mesele” haline gelişinde insanın rolü, haklı olarak, tekrar gündeme taşınmaya başladı.

Meseleye Türkiye özelinde bakıldığında, özellikle 2002 yılından bu yana, illerden toplanan verilerle ülkemizin ekolojiye ile ilgili sorunları tespit edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

2014 yılında ise elde edilen verilerin değerlendirilmesinin yapıldığı bir rapor yayınlanmıştır.

Bu rapora göre:

Türkiye’de su kirliliği 32 ilde, hava kirliliği 27 ilde, atıklar 19 ilde, gürültü kirliliği 2 ilde, erozyon 1 ilde öncelikli çevre problemidir.

Geçmiş yıllara göre hava kirliliğinde azalma görülürken - bunda doğal gaz kullanımının artması etkili olmuştur- ,su kirliliği yaşayan il sayısında ise artış görülmektedir.

İllerden gelen yüzey suları tespitlerine göre sularımızın %38,9’u çok kirlenmiş su, %28,4’ü kirlenmiş su, %16’sı az kirlenmiş su, %16.7’si yüksek kaliteli su sınıfındadır.

Bu tabloya bakıldığında ülkemizin yüzey sularının %67.3’ü kirlenmiş sudan oluşuyor.

Yüzey sularını kirleten en önemli etkenleri ise başta evsel atık sular olmak üzere, zirai gübre ve ilaç kullanımı, evsel katı atıklar gibi unsurlar oluşturuyor.

Nedenleri arasında evsel atıkların başta geldiği görülen su kirliliğinin çözümünün de evden geçtiği aşikardır. Bunun da en temel yolu eğitim ve farkındalık yaratmaktır.

Mesela evlerde kullan-at tipi ürünler yerine uzun ömürlü olan ürünleri tercih etmek; plastik, yerine cam eşya kullanmak, şarj edilebilir pil kullanmak; kağıt havlu yerine yıkanabilir bez kullanmak; alışveriş için bez torba kullanmak; damacana ve pet şişe su yerine su arıtma cihazı kullanmak suretiyle hem tasarruflu hem de temiz su içebilir, çevre temizliğine destek olabiliriz.

Yukarıda saydığım önlemler hepimizin hayatında kolaylıkla uygulayabileceğimiz tedbirlerdir.

Hızla ekolojik dengenin bozulduğu ülkemizde en azından evdeki bu detaylara dikkat etsek, zannediyorum epey yol katederiz.

Zira çözüme ulaşmada küçük adımların önemli payı vardır.

Belediyelerin bu konuda halkı teşvik edici programlar düzenlemesinin de, farkındalığı arttırma doğrultusunda, önemli rolü olacaktır.

Ayrıca çöp ayrıştırma kutularının her mahalleye konulması, vatandaşların ise çöp kovalarını amacına uygun kullanması için broşür gibi reklamlarla bilgilendirilmesi önemlidir.

Netice itibariyle çevremize sahip çıkmayı çocuğumuza sahip çıkmakla eşdeğer kabul etmeli; çocuğumuzu nasıl bize bahşedilen emanet gibi görüyorsak çevremizi de bize bahşedilen bir emanet gibi görmeliyiz.

Emanetleri geleceğe güzel bir şekilde taşımak ise insanlığın en önemli vazifesidir.

Zira bu emanetler esasında geleceğe aittir…

Saygılarımla…