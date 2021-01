2020 yılı online alışveriş istatistikleri açıklandı!

Koronavirüs ( COVİD-19) salgınının dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı 2020, online alışverişin hız kazandığı bir yıl oldu. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun verilerine göre ortaya çıkan 2020 tablosu; en çok alışveriş yapılan kategoriyi, en çok tercih edilen alışveriş kanalını, bölgelere ve sektörlere göre harcama yüzdelerini ortaya çıkardı.

Rakamlar, COVID-19 salgının da etkisiyle e-ticaret dünyasında yaşanan yükselişi bir kez daha ortaya koydu.

Verilerin ortaya çıkardığı sonuçlar, pandeminin sosyal mesafeyi zorunlu kılmasıyla birlikte tüketicinin e-ticaret algısında değişim olduğunu da gözler önüne seriyor.

BANKA KARTI KULLANIMI

2019’da %84 olan kredi kartı kullanımı, 2020’de %79’a gerilerken, %16 olan debit kart kullanım oranı ise 2020’de %5 artış gösterdi. İşlem adetlerinde kredi kartının %69 olan payı 2020’de %7 geriledi. İşlem adetlerinde %31 olan debit kart kullanım oranı ise %38’e yükseldi.

SEPET TUTARI YÜKSELDİ

Online alışverişteki artış, özellikle hızlı tüketim malları ve market alışverişlerinde de online’ı tercih eden kullanıcılar sayesinde sepet tutarlarında kendini gösterdi. 2019’da kredi kartlı işlemlerde 177 TL, debit işlemlerde 77 TL olmak üzere ortalama 146 TL olan sepet tutarı, 2020’de kredi kartlı işlemlerde 214 TL, debit işlemlerde 93 TL olmak üzere ortalama 168 TL’ye yükseldi. 2 ve üzeri taksitlerdeki ortalama sepet tutarında 2020 yılında değişim olmadı ve sepet tutarı 200 TL’nin altına düşmedi.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ TERCİHİ

2019’da kredi kartı ile yapılan işlemlerde 147 TL olan tek çekim sepet tutarı 2020’de 171 TL oldu. Bununla birlikte 2019’da kredi kartıyla yapılan işlem hacminin %70’ini oluşturan tek çekim alışveriş oranı, 2020’de %67’ye geriledi. İki ve üzeri taksitlerdeki ortalama sepet tutarı 200 TL’nin üzerinde seyretti.

MOBİLDE TUTAR MİNİMUMDA

2019’da online alışverişin %50’sini oluşturan mobil alışveriş, 2020’de %55 oranını yakaladı. 2019’da %70 seviyesindeki masaüstü bilgisayardan işlem hacmi 2020’de %67’ye geriledi. 2019’da 98 TL olan mobil cihaz ortalama sepet tutarının 2020’de yalnızca 7 TL artış göstermesi, mobil cihazlardan yaptığımız alışverişte sepet tutarını minimum tutmaya devam ettiğimizi gösteriyor.

GÜNDELİK EŞYA MAĞAZALARI

2020’de pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe sebebiyle bazı sektörlerde e-ticaret eğiliminde artış gözlendi. Gündelik eşya mağazaları %219 işlem adedi artışı ve %230 işlem hacmi artışıyla büyük ilgi gördü. Kitap mağazaları (%213) ile hobi ve oyuncak mağazaları (%8) işlem adetlerinde en fazla artış gösteren sektörler olurken; kamp malzemeleri (%305), kitap mağazaları (%267) ile işlem hacminde en fazla artış gösteren sektörler oldu.

ÖĞLE SAATLERİ TERCİH EDİLDİ

İşlem adedinin en fazla olduğu zaman dilimi 13.00-14.00 saatleri olurken, sepet tutarının en yüksek seyrettiği zaman dilimi 2019’daki gibi 11.00-12.00 saatleri oldu. 2020’de mobil cihazlardan yapılan alışverişlerde sepet ortalaması, zaman dilimi bakımından çok büyük farklılık göstermezken, masaüstü cihazlarda saatlik ortalama sepet tutarı 160 TL ile 320 TL arasında değişti.

ERKEKLER ÇOK HARCAMA YAPTI

2020’de erkeklerin sepet ortalaması %11 artarak 180 TL’yi bulurken, kadınların sepet ortalaması %18 artarak 160 TL oldu. Erkekler alışveriş hacmini en çok Karadeniz ve Ege (%120) Bölgelerinde artırırken, kadınlar İç Anadolu (%112) ve Akdeniz (%108) bölgelerinde sepetleri daha fazla doldurdu. 2020’de ortalama sepet tutarını en fazla artıran bölge %48 ile Ege olurken, %19 ile Karadeniz ikinci sırada yer aldı.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ ÖNE ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020” verilerine göre Türkiye’de internet kullanım oranı, geçen seneye göre %3,7’lik artışla %79’a ulaştı. Ülke genelinde hanelerin internet erişimine sahip olma oranı ise %90,7’yi buldu. İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %36,5’e ulaştı. Kullanım artarken, güvenlik ve gizlilik konusunda tüketici bilinci de yaygınlaşıyor. Güvenli ve kaliteli hizmet satıcı tarafında da önemli avantajlar ve satış artışı sağlıyor.

Pandemi ile birlikte online alışverişe eğilim var…

Muhtemelen pandemi sonrasında da online alışveriş katlanarak devam edecek…

İnsanlar, evinde, ofisinde, işyerinde internetten alışveriş yapmayı sevdi.

İzmit’te Atatürk heykeli değiştirildi

İzmit Sanat Sokağı’nda bulunan Atatürk Maskı geçtiğimiz aylarda kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildikten sonra çalınmıştı. İzmit Belediyesi tarafından yapılan halk oylaması sonrası yerine yeni bir heykel konuldu. 18 Aralık tarihinde yerine Sanat Sokağı’na yerleştirilen heykel için Atatürk’e benzemiyor yorumları yapılmıştı.

Atatürk’e benzemiyor eleştirileri üzerine İzmit Belediyesi harekete geçti. Sanat sokağı için yeni bir Atatürk Heykeli hazırlandı. Eski heykele oldukça benzeyen yeni heykelin tek heykelin alnına kırışıklar eklenmesi ve kaşlarının kalınlaştırılması oldu. Daha önceden buğday başağı bulunduğu heykelin yeni versiyonunda Atatürk’ün, “İzmit Türkiye’nin en önemli ve en mühim bölgelerinden biridir. Etraf ve havalisi cennet gibidir. Verimlidir, bereketlidir, kaynakları zengindir” sözleri yazıldı.

Çağrı Merkezi’ne gelen ilginç talep

Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayan bir çocuk, ekiplerin karları temizlemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Başkan Tahir Büyükakın da gülümseten bu diyaloğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İŞTE GÜLÜMSETEN O DİYALOG

ÇOCUK: Bizim buraya kar yağdı. Arabalar gelip yolları açıyor. Açmamaları için bir yol var mı?

KBB PERSONELİ: Neden açmalarını istemiyorsun?

ÇOCUK: Çünkü karlar azalıyor burada.

KBB PERSONELİ: Anladığım kadarıyla sen kartopu oynamak istiyorsun. Ondan yolların açılmasını istemiyorsun.

ÇOCUK: Evet.

KBB PERSONELİ: Ama şöyle düşün. Sabah işe gidecek birçok amacalar, abiler ve ablalar var. Onların işe gitmeleri için bizim ekiplerimizin yolları açmaları gerekiyor. Yoksa kimse işe gidemez. Biz de isteriz tüm çocuklar dışarda karla oynasın.

ÇOCUK: Tamam.

Kartepe de tatil seçenekleri arasında

Türkiye’nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti, 22 Ocak’ta başlayıp 15 Şubat’ta bitecek ara tatil için % 45’e varan indirim oranlarıyla, ailelere birbirinden avantajlı kayak tatili önerileri sıralıyor. Kayseri’den Erzurum’a uzanan kış tatili rotasını Bursa Uludağ, Kocaeli Kartepe, Bolu Kartalkaya ve dahası birbirinden eşsiz manzaralarda konumlanan tatil beldeleri takip ediyor. Detaylı bilgiye https://www.tatilsepeti.com/kis-tatili linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Covid -19, sigara dostu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 1.1 milyar kişi sigara kullanmakta. 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranı dünyada yüzde 21.9 iken, 2019 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu oran yüzde 31,4'tür. Ülkemiz sigara içimi yoğunluğu açısından dünyada 24. sırada yer almakta. 2010-2019 yılları arası 15 yaş üstü sigara kullanan bireylerde artış söz konusu. Uzmanlar, sigara içmek COVID-19 hastalığının şiddetini artırıyor diyor… Bırakamam deme, Alo 171'i arayarak sen de bırakabilirsin.

İzmit Belediyesi Telegram’a katıldı

İzmit Belediyesi vatandaşlara her alanda yakın olmaya devam ediyor. Vatandaşın her zaman yanında olan İzmit Belediyesi son olarak sosyal medya ağını genişleterek Telegram uygulamasına katıldı. Bu uygulamadan İzmit adına her türlü bilgi ve içeriği öğrenebilecek olan vatandaşlar Telegram uygulamasını telefonuna indirip http://https://t.me/izmitbld bu adrese tıklayarak İzmit Belediyesi kanalına abone olabilir.

KOÜ’den Kocaman’a destek teşekkürü

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın, Eşme Ayvası’nın tanıtımını yapmak ve KOÜ Vakfı’na destek sağlamak amacıyla Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlediği satış kampanyası herkesin desteğini görmüştü. Üniversite öğrencileriyle birlikte Eşme Ayvası satışını yapan Belediye Başkanı Kocaman kısa sürede bir tondan fazla Eşme Ayvası’nın satışını yapmıştı. KOÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeğin, Başkan Kocaman’ı makamında ziyaret ederek, eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti… Başkan Kocaman, gerçekten güzel bir çalışma yaptı… Eğitime herkesin destek vermesi lazım.

Cihazlara dikkat

Evlerde ya da işyerlerinde Wi-Fi ağlarının daha iyi çalışmasını sağlayan router cihazları internet bağlantı kalitenizi artırabilir. Siber güvenlik kuruluşu ESET, kablosuz sinyal sorunlarını çözen yeni nesil akıllı routerların gerekli tedbirler alınmadığında gizliliği ve güvenliği tehlikeye sokabildiği konusunda uyarılarda bulundu. Yani eviniz ve kullandığınız cihazlarla ilgili bilgileri paylaşıyor olabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var…