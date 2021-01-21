Karamürsel’de Yıldırım’ı sarsan Çalık, 2024’te CHP’den yine aday olacak mı?  

Hatırlanacağı gibi 31 Mart 2019’da Karamürsel’de yapılan yerel seçimler büyük bir çekişmeye sahne olmuştu.

Seçimi AKP’nin adayı mevcut başkan İsmail Yıldırım kazanmıştı…

O seçimde CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık idi…

CHP’nin adayı Çalık, AKP’nin adayı mevcut başkan İsmail Yıldırım’a tabir yerinde ise ecel terleri döktürmüştü…

Tam seçimi kazanacağım derken, seçim elinden kayıp gitmişti.

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AKP’nin adayı İsmail Yıldırım’a ecel terleri döktüren CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık, siyasete nasıl girdi…

Kimden icazet aldı…

Seçim kaybetmesinde nerelerde hata yaptı…

Seçimi kaybetmesine kimler vesile oldu…

Seçimden ne gibi dersler aldı…

2024’de yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’den tekrar Karamürsel Belediye Başkanlığına aday olacak mı?

AHMET ÇALIK GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Tüm bu soruları yazarımız Bilgutay Bağdat ile birlikte gazetemizi ziyaret eden CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’a sordum…

Çalık ile ilgili Aralık ayında bir yazı yazmıştım…

O da beni aramış, görüşlerini dile getirmişti.

Çalık ile ilk kez yüz yüze görüşme imkanım oldu.

Yukarıdaki soruları Çalık’a sordum…

Kendisi de içtenlikle cevapladı.

KARAMÜRSEL’DE ESNAF

Biz aslen Giresunluyuz.

Karamürsel birçok akrabamız var. Ayrıca Derince ve Gölcük’te de yakın akrabalarımız var.

Yıllardır Karamürsel’in merkezinde esnafım. İşyerimizi ağabeyimle birlikte işletiyoruz. 15 çalışanımız var. Bu işi de severek yapıyoruz.

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Ağabeyim siyasetle ilgileniyordu. Ben aktif olarak siyasette yer almadım. 2014’te yapılan yerel seçimlerde bana CHP’den Karamürsel Belediyesi meclis üyeliği teklifi yapıldı. Ağabeyimle istişare edip, önce CHP’ye üye oldum, sonra da meclis üyesi seçildim. Belediyeciliği de öğrendim…

CHP İLE AKP ARASINDA 20 PUANLIK BİR FARK VARDI

2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP, belediye başkan adayı arıyordu. Bana belediye başkan adaylığı teklifi geldi. Seçim sonuçlarına baktım, AKP’nin yüzde 40, CHP’nin yüzde 20 civarında oyu vardı. Yani aramızda 20 puanlık bir fark vardı. Aday olsam seçimi kazanabilir miyim? Diye kendi kendime hesaplar kitaplar yaptım… Plan yapıyor, proje yapıyor, oradan şu kadar, gelir, buradan bu kadar oy gelir diye kedi kendime hesaplar yapıyordum. Her hesaplamamda AK Parti’nin adayı, mevcut başkan İsmail Yıldırım ile aramızda 4-5 puan fark kalıyordu. Bu farkı kapatabileceğime inandım. Kendi kendime düşündüm, yıllardır Karamürsel’de esnafım. Karamürsel için elimi taşın altına koymam gerektiğini düşündüm. Aday olmasam, yarın öbürsü gün niye aday olmadım diye kendi kendimi yiyip bitirecektim. Ağabeyim ile görüştüm, bana yol verdi. Sonrasında Giresun’da bulunan babamla görüştüm, belediye başkan adayı olmak istiyorum dedim. O da yolun açık olsun deyip bana icazet verdi.

MÜTEVAZI BİR BÜTÇE İLE SEÇİME GİRDİK

Kendi kafamda hesap kitap yaptıktan sonra belediye başkan adaylığını kabul ettim.

Az bir bütçeyle seçime girdim.

Seçimde çok fazla para harcayanlar, hep garibime gitmiştir. Zira onlar harcadıkları parayı çıkarmak için türlü işlere girebilirler. Ben mütevazı bir bütçe ile seçime girdim. Seçimi kaybetsem de helal hoş olsun diyecektim. Seçimi kaybettim, helal hoş olsun dedim.

EREĞLİ MİTİNGİ, BAKIŞ AÇILARINI DEĞİŞTİRDİ

CHP’nin Karamürsel’in adayı olarak seçimlere başladık. Kendime iyi ve çalışkan bir ekip kurdum. Her şey iyi gidiyordu. Dönemin il başkanı Cengiz Sarıbay ile görüştüm, Karamürsel’de çok iyi gittiğimizi, seçimi kazanabileceğimizi söyledim. Biraz Karamürsel’e ağırlık vermelerini istedim. Destek istedim. Pek inanmıyordu. Zira 20 puanlık bir fark vardı. Hiç unutmuyorum, seçime 1 hafta kala Ereğli’de bir miting yaptık. Büyük bir kalabalık oluştu. İl Başkanımız Cengiz Sarıbay da geldi. Kalabalığı görünce, şaşırdı. Şimdiye kadar Karamürsel’e ağırlık vermediği için pişmanlık duydu. Destek vereceğini söyledi, ama iş işten geçmişti.

KARAMÜRSEL’DE SEÇİMİN KADERİNİ TAHİR BÜYÜKAKIN DEĞİŞTİRDİ

Çok iyi çalışıyorduk. Karamürsel için 92 proje belirledik. 42’sini kitapçığa koyduk. Seçime 4-5 gün kala, 4 puan önde görünüyorduk. Ak Parti’nin adayı İsmail Yıldırım’ın kolu kanadı kırılmıştı. O da seçimi kaybedeceğine inanıyordu, zira yüzü her yerde asıktı. Ama dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, seçimin kaderini değiştirdi. Tahir Bey, Ereğlili… Çocukluğu orada geçti. Kendi ilçesinde seçimin kaybedilmesini istemezdi. Buna tahammülü yoktu. Seçime birkaç gün kala Karamürsel’e büyük bir ağırlık verdi, birçok vaatte bulundu. Halkımız da kendisine inandı ve Ak Parti’ye dönüşler başladı. Bize oy vereceğini söyleyenler, Tahir Bey’in söylemleriyle Ak Parti’ye oy verdiler. Eğer seçimi İsmail Yıldırım Bey kazandıysa, bu kesinlikle Tahir Bey’in sayesindedir…

SEFA SİRMEN, HURŞİT GÜNEŞ KARAMÜRSEL’E GİTSEYDİ!

Bir özeleştiride bulunmam gerekirse, il başkanlığı ve parti büyüklerimiz bizi yalnız bıraktı. Örneğin il başkanımız Cengiz Sarıbay, bize daha fazla destek verebilirdi. Ayrıca parti büyüklerimiz Sefa Sirmen, Hurşit Güneş Karamürsel’e gelip, benimle birlikte caddelerde dolaşabilirdi. Hurşit Güneş, bilindiği Kandıralı eski bakan Turan Güneş’in oğlu. Turan Güneş’in oğlu Hurşit Güneş, Ahmet Çalık’a tam destek veriyor imajını halkımıza verebilseydik, yine de seçimi kazanma şansımız yüksek olurdu. Karamürsel’de maalesef yalnız bırakıldık.

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Sonuçta seçimi 1400 oy farkla kaybettik. 20 puanlık farkı, 4’e 5’e indirdik. Yani müthiş bir oy aldık. Seçim sonuçları çok iyi irdelenmeli. Bu sonuçlar gösterdi ki, Karamürsel’de seçim alınabilir.

TEKRAR ADAY OLACAK MISINIZ?

Yerel seçimlerde çok iyi bir performans gösterdik. Kimseye olmayacak vaatlerde bulunmadık, çok büyük paralar harcamadık. Seçimlerde elbette çok dersler aldık. Nerelerde hata yaptığımızı gördük. İlk başlarda kalabalığa karşı etkili konuşamıyordum, sonrasında alıştım. Şimdi çok daha iyi durumdayım. Nasip olursa, 2024’te yapılacak seçimlerde bir kez daha aday olmak istiyorum. Zira büyük tecrübe kazandım. Şimdi daha planlı ve organize bir şekilde seçime hazırlanacağım.

İSMAİL YILDIRIM ADAY OLUR MU?

AK Parti’nin adayı İsmail Yıldırım, 2004 yılından beri belediye başkanlığı yapıyor. Çok yıprandı. 2019’da yapılan seçimde, kendisini çok zorladık. Tahir Büyükakın’ın desteğiyle seçimi kazandı, bunu o da biliyor. Seçimden sonra bu son dönemim diyordu, ama son günlerde aldığım bilgiye göre, 2024’te yapılacak seçimlerde tekrar aday olmayı düşünüyor.

BAYRAMLARDA SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARINI ARIYOR

Ben insan iletişimine çok önem veren biriyim. Herkesle görüşür, sohbet ederim. Partili ayrımı yapmam. Her bayramda Ak Parti’nin de, MHP’nin de diğer partilerin ilçe başkanlarını ararım, bayramlarını kutlarım. Koronaya yakalandığım günlerde bütün ilçe başkanları beni arayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu beni çok mutlu etti.

2024’TE SEÇİMİ KAZANIRSA, İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPACAK

2019’da yapılan yerel seçimler gösterdi ki CHP, Karamürsel’de seçimi kazanabilir. Aramızda 1200 oy var. Yani daha derli toplu çalışırsak, ilçe halkına kendimizi biraz daha iyi anlatabilirsek, projelerimizi halka daha iyi anlatabilirsek, seçimi kazanabiliriz. 2019’daki yapılan seçimlerde eksiklerimizi çok iyi gördük, 2024’te yapılacak seçimlerde bunları tekrarlamayacağız. Tecrübe sahibi olduk. Enerjim yüksek. İlk günkü gibi heyecanlıyım. 2024’te yine aday olacağımı ifade etmiştim. Seçimi kazanırsam, iki dönem belediye başkanlığı yapacağım. Sonrasında aday olmayacağım. Eğer 2024’te yapılacak seçimlerde seçimi kaybedersem, bir daha aday olmayacağım.

AHMET ÇALIK BENDE İYİ BİR İZLENİM BIRAKTI

Sevgili okurlarım…

CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık ile ilk kez yüz yüze görüştüm. Lacivert bir takım elbise giymişti.

Şık giyinimliydi.

Güler yüzlüydü.

Sevecendi.

Disiplinliydi.

Eleştiriye açıktı.

Özgüveni yüksekti.

İnsana güven veren bir yapısı vardı.

Ben de çok olumlu bir izlenim bıraktı.

Ahmet Bey ile sohbetimizi yukarıda sizinle paylaştım.

İSMAİL YILDIRIM KAN KAYBEDİYOR

2004’te Demokrat Parti’den Karamürsel Belediye Başkanı seçilen İsmail Yıldırım, 2009’da yapılan seçimde yine Demokrat Parti’den belediye başkanı seçildi… Dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile ters düştü. AKP ve Karaosmanoğlu ile ilgili demediğini bırakmadı. Sonrasında ani bir dönüş yaparak 2010 yılında yapılan referandum öncesinde AKP’ye geçti… 2014’de yapılan seçimde AKP’den belediye başkanı seçildi. 2019’daki seçimlerde AKP’den aday gösterildi. CHP’nin adayı Ahmet Çalık, AKP’nin adayı İsmail Yıldırım’ı çok zorladı. İlk kez muhalefetin adayı seçimi kazanma noktasına geldi. Bu da gösteriyor ki, AKP’nin adayı İsmail Yıldırım kan kaybediyor.

KARAMÜRSEL’DE SEÇİM KAZANILABİLİR

Anlaşılan CHP’nin adayı Ahmet Çalık, aradaki farkı 1400’e kadar indirdi. Tam rakam vermek gerekirse AKP, 16.501 yüzde 48.72, CHP de 15.074 yüzde 44.51 o aldı. Çalık, bu oy oranıyla Karamürsel’deki bütün muhalefete seçimin kazanabileceğini gösterdi. 2024’te yapılacak seçimler, Karamürsel’de büyük bir çekişmeye sahne olacak gibi. AKP’nin adayı yine gazoz işine el atan İsmail Yıldırım mı olacak, bu net değil. Zira AKP, temayül yoklaması yapacak. Duruma göre karar verecek. Ama CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık olacak, herkes hesabını, kitabını buna göre yapsa iyi olur.

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BU FOTOYU YAZININ ORTASINA BÜYÜK VERELİMMMMMMMMMMM

İsmail

Gazetemizi ziyaret eden Ahmet Çalık, seçim sürecini ve gelecek planlarını anlattı.

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Karamürsel

2019’da yapılan seçimde CHP’den Karamürsel Belediye Başkan adayı olan Ahmet Çalık’a ilgi büyüktü.