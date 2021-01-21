Covid’de “Sıfır” çeken mahalleler var

Neredeyse bir yıldır tek gündemimiz Covid-19 oldu. Tüm sohbetlerin ana konusu bu virüs ve etkileri oldu. Zaman zaman çok korktuğumuz dönemler de yaşandı. Market alışverişinden sonra tüm poşetleri yıkadığımız günlerimizi bile oldu. Hatta maske ve eldivenle dışarı çıkıp, eve döndükten sonra da tüm kıyafetlerimizi değiştirerek dezenfekte olduktan sonra eve girdiğimiz günlerimiz de odu. Belki de bunları halen uygulayan insanlar vardır.

Kimse kimseyle tokalaşmadı, yakınlaşmadı, mesafe ve hijyen konularına hiç dikkat etmediğimiz kadar dikkat ettik.

Vaka sayıları tavan yaptıkça da bu önlemleri artırarak yaşamımıza devam ettik. Şimdi ise bu özverili hayatın keyfini süreceğiz. Kocaeli genelinde birçok ilçede yeni vaka sayıları azaldıkça azaldı. Bazı mahallelerde vaka sayıları neredeyse sıfırlandı.

Kulağımıza gelenlere göre sıfır çeken mahallelerinde bulunduğu biliniyor. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde, Covid-19’u 2021’de hapsedebiliriz

Servis araçlarına yönelik denetimler devam ediyor

Korsan servis taşımacılığı yapanlar ya da eksik evrakla taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetimler devam ediyor. Okulların kapalı olduğu bugünlerde, servis araçlarına çık sık rastlamasak da, iş yeri servisi çeken yüzlerce araç bulunuyor. Bu araçlara yönelik kontroller ise aksatılmadan devam ediyor. Önceki gece yine Kocaeli Körfez ilçesi 95 evler mevkiinde yapılan uygulamada eksik belgesi bulunan araçlar trafikten men edildi. Sıkı kontroller sayesinde Kocaeli’de korsan taşımacılık bitme noktasına geldi.

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Başiskele belediyesi en iyisini yaptı

Belediyelerin kiralık araçları çok tartışılan bir konudur. Onlarca bazen yüzlerce araç kiralanır. Her ay düzenli olarak bu araçların kirası ödenir. Kiralama süresi bittiğinde ise belediyenin elinde kocaman bir hiç kalır. Bu uygulama artık son buluyor. Belediyeler kullandığı araçları kiralamak yerine satın almayı tercih ediyor. Böylelikle kredisi bittiğinde araç belediyenin kendi malı oluyor. İster bakımını yaptırır biner, isterse de satar…

Son olarak Başiskele Belediyesi böyle bir çalışma yaptı ve Fort Otosan’ın katkılarıyla 74 araç satın aldı. Bu örnek çalışmasını da İnterteks Fuar Alanında düzenlediği törenle duyurdu. Böylelikle belediye her ay ödediği yüklü kiralama bedelinden kurtulmuş oldu. Başkan Yasin Özlü ve emeği gecen belediye çalışanlarını kutluyorum.

Bu hafta hava açıyor

Geride bıraktığımız hafta soğuk ve yağışlıydı. Ülkenin en soğuk ili olduğumuz günü bile yaşadık. Yağmur ve ardından yağan kar, il genelinde etkili oldu. Kar yağışı bile havayı yumuşatmadı. Geçtiğimiz hafta resmen donduk… Dün itibariyle de hava yeniden ısınmaya başladı. Dün en yüksek sıcaklık 12 derece olarak kaydedildi. Bu hafta hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar yükselecek. Dondurucu soğuklar şimdilik geride kalmış gibi görünüyor.