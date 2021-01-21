Her şey çok tatsız başlamıştı, tatsız devam etmesin !..

Umut fakirin ekmeği…

Biz de öylesi bir durumdayız…

Pandemi öncesinde 10 yıllık transfer yasağı açan Kocaelispor ile yeni umutlara yelken açmıştık…

Çok sürmedi…

2019 Ağustos’ta Hüseyin Üzülmez, Murat Barış, Bekir Halefler başta olmak üzere, yönetim kurulu, geceli gündüzlü bir çalışmayla, yıllardır yapılamayanı yaptı…

Transferi açtı…

Hani ‘Ahlı kulüp’ diyesim var…

Fırtına gibi gittiğimiz sezonun ikinci yarısının başında ‘Pandemi’ ilan edildi…

Tam 14 puan farkla öndeyken ‘Eyvah’ dedik…

TFF’nin şaşkınlığı, bir ‘Başlıyoruz’ bir oynayamayacağız’ sendromu yaşaması, planları alt üst etti…

Her an tetikte beklerken, 2.Lig hazırlığını ancak Ağustos başında yapabildik…

Hüseyin Üzülmez başkan amansız hastalığa yakalandı…

Bu ortamda transferler başladı…

Selahadin Dinçel gitsin mi kalsın mı tartışmaları ayyuka çıktı…

Bir an önce ‘İmparator’ ilan edilmen atam., lig başladığında daha ilk hafta ‘tu-kaka’ ilan edildi…

Çünkü aniden istifa etmişti ve takımı yarı yolda bıraktı…

Dinçel gerekçe olarak “Benim istediğim adamlar alınmadı. Tanımadığım adamlar transfer edildi. Bu takım Manisa’da rezil rüsva olur” dedi…

Kocaelispor Manisa’dan 6 tane yiyip geldi…

Sonra Erhan Altın dönemi başladı…

Tıpkı geçen sezon Engin Korukır’dan takımı aldıktan sonra uçuran Selahaddin Dinçel gibi, bu sezon da Dinçel’den takımı alan Erhan Altın uçurdu ekibimizi…

Sonra ne olduysa oldu…

Fren yaptık…

Tabii Covid nedeniyle en çok maçı ertelenen takım olarak, art arda erteleme maçı oynayan ekip, yoruldu…

Zaten iddiaya göre sezon başı Dinçel tarafından “Bilerek!” çalıştırılmamıştı…

Ama içeriden kaynatılan kazanlar da fokurduyordu yine…

***

Bu kadar çirkin iddialar…

İhanet suçlamaları ve ihanetler…

Buna rağmen hâlâ Play-Off kovlayan bir takım…

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi yıldızı Numan’a sezon başı kaptanlık verilmesi…

Sezonu ilk yarısındaki maçlarda son ‘2 dakika!’ oynatılması…

Bunlar hakkında hiçbir kişiden tek bir açıklama yok…

Bir tek ‘Kral çıplak’ diyen ben kalmışım…

Ulusal basında “Mustafa Reşit Akçay Numansız yapamıyor” kupürüyle yazdığım yazı hayli ses getirdi…

Erhan Altın, Numan’a inat mı yaptı ?..

Numan, Erhan Altın’ı mı gönderdi ?..

Açıklama yapan yok…

***

Millet kör, sağır, dilsiz kesilmiş…

Halbuki zulme sessiz kalan ‘Dilsiz şeytandır’ demişler…

Ona buna isyan edenler, şimdi neden sessiz kalıyor ?..

***

Sadun Gemici ağabey ile sohbet ettik geçen gün…

77’de Ferruh Duygu hocanın Türkiye’de yaptığı devrimin neferlerinden biri oydu…

Takımın tamamı İzmit gençlerinden oluşmuştu…

Ne zamanki elin oğlu işin içine girdi, takım kente yabancı oldu…

Bir de Yenikent Tesisleri’ne taşınınca, iyice kentten koptu…

Aradan geçmiş 40 yılda, kafa aynı kafa…

Hatta daha da kötü…

Bursa’nın gencecik çocukları devrim yaparken, biz onlardan daha yetenekli çocuklarımızı sağa sola dağıtıp, 35’lik yıldızlara bel bağladık…

Haşim Arda gibi bir yıldız adayını bile bile yolladık…

Kerem Yıldırım’lar ortada yok…

Onları kazandıran Aydın Günaydın unutuldu gitti…

Sanki Yusuf Altıntaş, Metin Tekin, İbrahim Üzülmez, Merih Demiral’ı bu kent yetiştirmemiş gibi…

Topa vurmasını bilmeyen adamlara çuvalla milyonlar verip, bizi mahkemeye şikâyet etmelerine, hatta masrafları bile bize ödetmelerine göz yumduk…

***

Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz…

Ama kaç yaprak olur bilinmez ?..

Mustafa Reşit Akçay bence isabetli bir seçim…

Gençleri kazandırır…

Disiplinsizliği affetmez ve duygusal adamdır…

Ama şuna şimdiden karar verin !..

İtirazınız varsa şimdi konuşun…

Yoksa sonuna kadar destek verin…

Şartsız…

Şurtsuz…

Çünkü zamanında konuşulmaması, tam ligin ortasında çenelerin açılması, yıllardır takıma zarar veriyor, kimseye değil…

Bunu yapan vicdansızdır…

Dışarıdan gelen parasını alıp, çekip gidiyor…

Olan bize oluyor, kulübe oluyor…

Artık köprüden önce son çıkıştayız…

Bu sene 1.Lig’e yükselemezsek, iki yıl sonra kulübe kilidi vururuz…

Haberiniz o’la…

***

DİP NOT: Dünkü köşemde, Merih Demiral’ın 41 giymesiyle ilgili bir yazı yazdım. Şunu da unutmayalım, Merih 28 numarayı annesini 28 Aralık’ta kaybettiği için üzerinde gururla taşıyor. Babasıyla önceki yıl Doruktakiler’de bunu konuştuk. Ancak Sassuolo, Lizbon, Alanya, milli takımda farklı numaralar giydi. Bir sezon da 41 giysin istedik. O da bize söz verdi, ileteceğini belirtti. Duyurulur…