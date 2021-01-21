Örnek Müslüman olmak

Adımız Müslüman, kimliğimiz Müslüman, içinde yaşadığımız toplumumuz Müslüman. Acaba adımıza, kimliğimize ve içinde yaşadığımız toplumumuza uygun bir Müslümanlık yaşayabiliyor muyuz?

Üstelik örnek olma motifi eğitimde çok önemlidir.

Yüce kitabımız Kuran- Kerim’in Hut Sûresinde: “Emredildiğin gibi dosdoğru ol” buyurulmuştur. Peygamberimizin arkadaşları Ashab-ı Kiram bu ayeti okurken “acaba emir olunduğumuz gibi dosdoğru Müslüman mıyız?” diye düşünürler, ürperirler ve titrerlermiş. Eğer yanlışları varsa düzeltirlermiş. Her Müslüman’ın yaşayışının İslam’a uygun olmadığı konusunda kendisini hesaba çekmesi gerekir. Nefsiyle ve iç dünyasıyla hesaplaşması lazım. Sözle değil, yaşayışla doğru Müslüman olunur,

Mehmet Akif Ersoy bu konuyu şöyle dile getirmiştir:

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile…

Adem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile!

Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir;

Müslümanlık bilmem amma, galiba göklerdedir!

İstemem, dursun o pâyansız mefahir bir yana…

Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana!

Günümüzde en büyük sorunumuz şeklî Müslümanlıktan aslî Müslümanlığa dönemeyişimizdir. Bu konuda atalarımız gibi insanlığa örnek olamayışımızdır. Yaşayışımızla örnek olarak onları Müslümanlığa özendiremeyişimizdir.

Atalarımız fethettikleri yerlere Müslümanları yerleştirir ve oradaki halk Müslümanların güzel yaşayışlarına özenerek Müslüman olurlarmış. Balkanların Müslümanlaşması böyle olmuştur. Oralara Anadolu’daki örnek Müslümanları yerleştirerek toplumun Müslüman olmasını sağlarlarmış.

Merhum İstiklal şairimiz günümüz Müslümanlarını tenkit ederek geçmişte yaşamış olan numune Müslümanlara benzemelerini istemiştir.

Bu durum çok zor bir şey değildir. İnsan İslam’ın esaslarını yaşadıkça mutlu olur.

Sonra bu dünyadaki işlediğimiz güzelliklerle öbür dünyamızı da kazanmış oluruz. Her iki dünyayı kazanmamız bu dünyadaki yaşayışımızla mümkün olmaktadır.

Bundan dolayı Kuran-ı Kerim’de:

“Kimin bu dünyada gözü kapalı ise ahirete de kapalı, hatta oradaki şaşkınlığı daha ziyadedir”

Bu gözü kapalılık Kuranın buyruklarını görmemektir.

Örnek Müslüman özü, sözü ve yaşayışı birbirine uyan kişidir.

Örnek Müslüman, Peygamberimizin yaşayışını kendine örnek alır.