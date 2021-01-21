Kar yağışı çileye dönüşünce…

Lafı uzatmanın bir anlamı yok! Yetkililer, kar yağışında oldukça kötü bir performans sergiledi. Daha doğrusu hiçbir performans sergilemedi! İlçenin ana arterleri bile buz pistine döndü. İlçenin birçok noktasını gezdim, çok yerden bu anlamda telefon geldi. Şahit olduğum kazalar, yoldan çıkan araçlar, buz pistinde dönen yollar, ana caddelerde ilerleyemeyen sürücülerin isyanı… Ara sokakları saymaya sanırım lüzum yok! Bu kar yağışının geleceği günler öncesinden belli değil mi? Bir tuz dökmek, yolları küremek bu kadar mı zor! Şekil şemail işlerini bırakıp, iş yapsak, çizmeleri giyip sahaya çıksak daha doğru olmaz mı? Sağda solda kayak yapmanın, fotoğraf vermenin, geyik yapmanın zamanı mıydı diye de düşünmüyor değil insan! Bu şekilde millete hizmetkâr olunmaz! İlçe, ezelinden beri kar yağdığında güzel zaten! Özellikle bunu hatırlatmanıza gerek yok! Vatandaşın yaşam standartlarını iyileştirmeye çalışın yeter!

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Ataevler Köprüsü

Yıl 2010. İzmit Körfez geçiş köprüsünün temeli atıldı. Körfezin iki yakasını birleştiren 113 tabliyeli devasa köprü 39 ay sonra bitirildi. 252 metre kulesi, 36 metre tabliye genişliği, 2.682 metre uzunluğa sahip olan Osmangazi Köprüsü 4 yıl olmadan tamamlandı. Yıl 2013. İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayacak olan 3.köprünün temeli atıldı. 59 metre genişliği, 320 metreyi aşan kuleleri ve 2.164 metre uzunluğu ile Yavuz Sultan Selim ismini alan köprü, tıpkı Osmangazi Köprüsü gibi 39 ayda tamamlandı. Yıl 2017 Kartepe Ataevler Köprüsü’nün temeli atıldı. Köprü bittiğinde 12 metre genişliğe ve 450 metre uzunluğa sahip olacak. Aradan tam 39 ay geçti, ama hala bitmedi.

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Ah SEDAŞ!

Şu sıra eleştiri oklarının hedefinde tek bir kurum var, SEDAŞ! Vatandaş, fırtına çıktığında ya da herhangi bir pazar sabahı elektrik kesintisine bir şekilde alışmıştı, ya da alıştırılmıştı. Şimdilerde elektrik kesintisinin nedeni ise, yağan kar. Uzun bir aradan sonra yağan kar, bir çok belediyeyi olduğu gibi SEDAŞ’ı da sınıfta bıraktırdı. Gerçi SEDAŞ ne zaman sınıfı geçmişti ki diye aklınıza gelebilir, bu konuda haklısınız! “Köy yolları kapandı müdahale edemiyoruz” gibi bir bahane duyuyoruz ama bunun hiçbir mazereti yok, olamaz da! Tamam Japonya’ya, ya da birçok Avrupa ülkesine yağan metrelerce karı örnek verecek değiliz. O zaman barış zamanı biraz ter dökseniz, savaş ta da kan dökülmese! Bir de bunu deneseniz sayın SEDAŞ yetkilileri! Mesela şu sıra havalar güneşli. Bakım, onarım, tamirat, tadilat… Bu işlerin tam zamanı değil mi sizce de?

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Geçmiş olsun Zafer Başkan!

Kartepe’nin en sevilen isimlerinden biri de Zafer Arat’tır. Doğaldır, dobradır, sözünü esirgemez, yapacağını da yapar! Yapın bitsin kafasında biri olduğu için bürokrasiden pek hoşlanmaz! Şuan Kartepe A.Ş.’yi yöneten Arat, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak test yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Zafer Başkan ile konuştuğumda maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmesine rağmen bu hastalığa yakalandığını söylemişti. Özellikle mesafenin çok önemli olduğunun altını çizmişti. 25 yıllık belediyecilik yaşamında kimseye bilerek yanlış yapmadığını, herkese yardımcı olmaya çalıştığını ve ayrım yapmadan herkesin elinin tutmaya çalıştığını söyledi. Zor bir süreç geçirdiğinden bahsetmiş ve sevenlerinin hayır duaları ile iyi olacağını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde taburcu edildiğini sosyal medya hesabından gördük, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi bu satırlar aracılığıyla iletmek istedim. Siyaset yapanların, hayır duası almalarının ne kadar önemli olduğunu örnekleriyle görüyoruz. Siyasetin çilesini çekenlerin, en büyük kazançları da sanırım bu hayır dualarıdır.