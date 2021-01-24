Kocaeli Valisine teşekkür…

Tanıyanlar ve okuyanlar bilirler;

Pek İLTİFAT etmeyi sevmem!

Ama,

“Yiğidi öldür hakkını ver”

Ata sözümüzü unutmam…

Bazı eleştirilerimi “ACIMASIZ” bulurlar,

Tamam yazmışım: eleştirim , yazım *“HALK” içindir…

Bundan 2 ay kadar önce bu sütunda yazmışım:

“Vali Bey orada mısınız?” diye..

Vali Bey,

KOCAELİ Valisi sayın Seddar Yavuz…

Konu;

Karamürsel’de yapımı devam eden “DALÇIK”

Dalçık inşaatı sırasında “EMNİYET TEDBİRİ” alınmamış olması…

Dalçık inşaatı sırasında yaşanan kaza ve yaralanmalar!

Yazının ertesi günü, Dalçık inşaatının etrafında emniyet tertibatı alındı.

Kimin bu tertibatı aldırdığını bilmiyorum, benim için tertibatın alınması önemliydi.

Bu arada telefonumu 2 aydır bir numara arıyor, ben o numarayı arıyorum bir türlü ulaşamıyorum.

Geçtiğimiz günlerde o numara yine aradı,telefondaki ses:

“-Kocaeli Valiliğinden” aradığını söyledi.

Ben de:

-Bu numara beni devamlı arıyor, kim diye merak ediyordum, dedim ve konuşmaya başladık.

Karşı taraf:

-Vali Beyin talimatı var, sizi bilgilendirmek için aradık 2 aydır ulaşamadık. Bugün gazeteden telefonunuzu teyi’den aldık, dedi ve Vali Bey hakkında “Vali Bey Orada mısınız?” konulu yazıyla ilgili Vali Beyin “Bilgilendirme” talimatı olduğunu, yazıyla ilgili olarak Vali Beyin talimatı ile ilgili yerlere gerekli yazıların yazıldığını,bilgilendirmek için aradıklarını söyledi.

Aradan 2 ay geçse de Vali Bey’in gösterdiği bu hassasiyet dolayısı ile kendisine teşekkür ederken,

Şu kış kıyamette Karamürsel’de yaşanan “SEPAŞ” rezaletine ve ilçede sorumlu kişilerin KOCAELİ VALİSİNİN duyarlılığına rağmen ne kadar duyarsız kaldıklarına değinmek istiyorum.

BUNLAR DOĞRU MU?

Karamürsel’de SEPAŞ, elektrik borcu olan 2000 abonenin elektriğini kesmek için liste hazırlamış.

Bunlardan, depozitelerinden tahsilat yapıp geri kalan borçlar için KESİM işlemi yapıyormuş. Kimi aboneleri saatleri BOZUK diye sökülüp kontrole götürülürken bozuk saatler SAĞLAM olduğu gerekçesiyle iade edildiği halde buna ücret tahakkuk ettiriliyor,aradan geçen zaman içinde KAÇAK ELEKTRİK kullandınız diye abone cezalandırılıyormuş.

Daha nice suçlamalarla Karamürsel’de şu kış kıymette elektrikleri kesilen vatandaşlar Adına SEPAŞ protesto edilmiş, vatandaşlar içler acısı durumlarını anlatacak makam bulamıyorlarmış.

Son çare esnaf sosyal medya aracılığı ile Karamürsel’de SEPAŞ tarafından elektrikleri kesilenler adına birleşip Karamürsel Kaymakamlığına bugün (25 Ocak Pazartesi) gidip durumu Kaymakam’a anlatacak ve SEPAŞI şikayet edecekmiş.

KEŞKE diyorum,

Karamürsel’i yönetenler bu konuda günlerdir yazılan çizilenlere kulak verseler de,

Karamürsel halkının bu derdi için Karamürsel ESNAFI Kaymakamlığına kadar gitmelerine neden olmasaydı.

Günlerdir Karamürsel de elektrik borçlarını ödeyemeyen ve evlerinde çoluk çocuğu ile kabus yaşayan insanların bu dertlerine Karamürsel Kaymakamlığı bir çare bulur.

Çarenin dışında SEPAŞ konusunda aldığı karardan da kamuoyunu bilgilendirir,

Mağdur Karamürselli vatandaşları da rahatlatır…