Carrefour ve Fransa’nın gıda güvenliğinin düşündürdükleri

Geçenlerde bir ulusal gazetenin iç sayfasında küçük bir haber:

“Fransız hükümetinden Carrefour’un satışına ret”

Haberin girişinde şu bilgiler var:

*Kanadalı market grubu Alimentation Couche-Tard, Fransız Carrefour’u satın almak istemiş. 20 milyar dolar teklifte bulunmuş.

*Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire, bu satışa karşı çıkmış, “Gıda güvenliği ülkemiz için stratejiktir, bu nedenle büyük Fransız perakendecisini satmıyoruz” demiş.

Haberin özü bu.

Şimdi düşünün, Carrefour bir marketler zinciri, yani perakendeci.

Üretmiyor, sadece satıyor…

Buna rağmen, Fransız Maliye Bakanı, Carrefour’un bir Kanadalı firma tarafından satın alınmasını “ülkesinin gıda güvenliği” nedeniyle “sakıncalı” buluyor ve Carrefour’un satışına izin vermiyor.

Haberi okuyunca irkildim.

Başta Carrefour olmak üzere yabancı market zincirleri, yıllardır ülkemizde.

Büyüğü, küçüğü Türkiye’nin bütün illerini, ilçelerini, kasabalarını ele geçirmiş durumda.

Sadece market zincirleri mi, gıda üreten firmaların çoğu da yabancı.

Yabancı firmalar, ya kendi orijinal markalarıyla, ya da Türkçe marka isimlerini devam ettirerek üretimlerine devam ediyorlar.

Şimdi bunların isimlerini yazmaya kalksam, köşem almaz.

Sayıları o kadar çok.

Şu kadarını söyleyeyim, yediğimiz içtiğimiz pek çok gıdayı yabancı firmalar üretiyor.

Ambalajlı suların tamamına yakını yabancıların.

Hani tost ve hamburger ekmeği ve lüks ekmek üreten o firma var ya, o da bir yabancı firmanın.

Daha hangi birini yazayım, en tanınmış sucuk ve pastırma firmasını da yabancılar satın aldı.

Tavuk üretip satan firmaların tamamına yakını da yabancıların kontrolünde.

Makarna, kuruyemiş ve gazlı içecek üreten firmaların çoğunu da yabancılar kapattı.

Milli alkollü içeceğimiz “rakı” bile artık bizim değil.

Eee, Fransızlar için “gıda güvenliği” önemli de, biz Türkler için önemli değil mi?

Şu halimize bakın, Fransa, “Gıda güvenliği ülkemiz için stratejiktir” deyip Carrefour’un Kanadalı bir firmaya satışına izin vermiyor, biz ülkemizdeki gıda üretimi ve perakende satışını tümden yabancılara teslim etmiş durumdayız.

“Yerli ve milli” öyle mi?

Bakın sofralarınıza, “yerli ve milli” ne kaldı?

Ya ithal, yani yabancı ülkelerin çiftçileri tarafından üretiliyor…

Ya da kendi ülkemizde yabancı firmalar tarafından üretilip paketleniyor ve bize satılıyor.

Böyle bir ülkede; gıdada dahi dışa bağımlı olmak, stratejik öneme sahip “gıda üretimini” yabancı firmalara teslim etmek, utanç verici bir olay!

Şu 12 ili hep birlikte alkışlayalım

Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari…

Evet, bu illeri gelin hep birlikte alkışlayalım.

Neden mi?

Çünkü bu illerimizde 2020 yılında hiç “kadın cinayeti” işlenmemiş.

Yetmez mi?

Dış kredi itibarı

“İtibardan tasarruf olmaz!”

“Saray”ın bu sözü, belleklere artık iyice yerleşti.

Tabii “itibar” göreceli bir sözcük.

Bakış açısına göre değişkenlik gösterir.

İtibar, lüks konutlarda oturmak, lüks otomobillere mi binmektir?

Pahalı ayakkabı, pahalı elbise mi giymektir?

Konuklara her gün ziyafet mi çekmektir?

Hangisi?

Bence hiçbiri…

Hele söz konusu olan devletse, “devletin itibarı” ise bunların hiç ama hiç önemi yoktur.

******

Geçenlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi, 5 yıllık vadeli dış borçlanmaya yüzde 4.9 ve 10 yıllık borçlanmaya yüzde 5.95 faiz ödeyerek para bulunca, sevindi.

Oysa yanı başımızdaki Avrupalı komşularımız, 5 yıllık borçlanmalarını yüzde 0.5-yüzde 1, 10 yıllık borçlanmalarını ise yüzde 1-2 arasındaki bir faizle yapabiliyorlar.

Bence, “itibar” burada.

Boğazımıza kadar dış borç içindeyken; saraylarda, lüks konutlarda oturmak ve lüks otomobillere binmek, ülkelere itibar kazandırmaz.