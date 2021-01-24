Gençliğin Olgun Yanı

Daha önce temas etmiştik:

Günümüz gençleri, teknolojinin de imkanları neticesinde, farklı kültür ve anlayışlarla erken yaşlardan itibaren irtibata geçme imkanına sahip oldular.

Bu imkan neticesinde farklılıklara dair “duyumlardan” ziyade kendi tecrübelerini edinme fırsatını elde ettiler.

Bu husus, onları “kutuplaştırmanın” zorluğu yanında, “özgürlük” anlayışlarının da, onları yetiştiren birçok yetişkinden daha olgun bir boyut kazanmasını beraberinde getiriyor kanaatindeyim.

Mesela onlar için düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü, hayata dair bir öncelik olarak görülürken, bu özgürlük anlayışı sadece “kendilerini ifade etme” ile sınırlı kalmıyor.

Kendi gibi düşünmeyenlerin de seslerini duymayı ve duyurabilmelerini önemsiyorlar.

Şahsi tecrübeme dayanarak ortaya koyabileceğim bu tespit, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)’nın 2020’de sonuçları açıklanan Gençlik Araştırması Raporu’nda da yer alıyor.

Araştırmaya göre gençlerin %68,3’ü için “düşüncelerini özgürce ifade edebilmek” birincil öncelik olarak ortaya çıkarken, %52’si için “başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi” de bir öncelik olarak tespit edilmiş. (https://tr.euronews.com/2020/05/19/genclik-arast-rmas-turkiye-de-gencler-icin-ozgurluk-her-seyden-onemli)

Yani gençler sadece kendi sesini duyurmayı değil, başkalarının sesini duymayı da önemsiyor.

İfade özgürlüğünü sadece kendi varlığını ortaya koyabilmek için değil, başkalarının varlık alanını tanımak için de gerekli görüyor.

Bu, çok önemli bir bakış açısıdır.

Zira öncelikle kendinizi farklılıklar içinde anlamlandırma becerisini beraberinde getirir.

Farklılıklar içinde anlamlandırmaya çalışırken hem kendinizi daha iyi tanımayı hem de farklılıkları tanımaya yönelik gayret göstermeyi sağlar.

Bu durum ise doğru bilgi edinmenin önemine dair farkındalık ile sağlıklı iletişimin tesisine zemin kurar.

Sağlıklı iletişim konuşabilmeye imkan verir.

Konuşabilmek dinlemeyi ve anlamayı sağlar.

Neticede ortaya “anlaşmak” çıkar.

Bu anlaşma, birbirini zorla kabul etmek anlamına gelmez.

Farklılıklarına rağmen bir arada bulunabilme iradesini ifade eder.

Yani bir arada yaşayabilmek için gerekli asgari müştereklerde buluşma iradesini.

Bu irade kutuplaşmanın önündeki en önemli engellerden biridir.

Peki, “bu durum biz yetişkinler için ne ifade ediyor?” derseniz:

Gençlerin sadece anlaşılmak değil, anlamak da istediklerini ifade ediyor derim.

Ve eklerim:

Sesini yükselterek veya kendisi gibi düşünmeyenin üzerinde baskı kurup sesini kısmaya çalışarak kendini haklı çıkarmaya çalışan yetişkinlerin “ergen tavrı” dahi taşımadıkları ortaya çıkıyor…