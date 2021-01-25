İzmit Belediyesi:4-Malatya:1

İzmit Belediyesi, TRT Belgesel’in Malatya’da pişmaniye yapımıyla ilgili sosyal medya paylaşımına esprili bir gönderme yapmış. Bayıldım…

Haber şöyle: TRT Belgesel, başkenti İzmit olan pişmaniyeyle ilgili sosyal medyadan hesabından, "Malatya’da, geleneksel yöntemlerle 'pişmaniye' hazırlanıyor. Temel olarak şerbetin macun kıvamına getirilmesi ve şeker halkasının koparılmadan kavrulmuş unun içinde bükülmesiyle yapılan lezzet, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor" yazılı bir paylaşım yaptı. İzmit Belediyesi de yaptığı esprili gönderme ile pişmaniyenin ana vatanının İzmit olduğunu hatırlattı. Babası Malatyalı, kendisi İstanbul Küçükpazarlı olan Kemal Sunal’ın 'Sahte Kabadayı' filminde İzmit’te çekilen pişmaniye sahnesindeki görüntülerle TRT’ye mesaj gönderen İzmit Belediyesi, "Pişmaniye kırmızı çizgimizdir, başkenti de İzmit’tir. Malatya’da kayısı yiyebilir, pandemi bittiğinde de İzmit Belediyesi 12. Pişmaniye Festivali’ne gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Fazla söze ne hacet…

Belediyede kimin aklına geldiyse helal olsun…

Cuk oturmuş…

Süper lig’de de karşılaşırsak…

Plakayı da yazarız elbette…

Hepiniz gidin, ‘Burak’ kalsın !..

Kocaelispor’da sezon başı…

Gidecekler kalacaklar belirleniyor…

Burak Süleyman ile Başkan Hüseyin Üzülmez arasında derin çatlak var…

Sonunda Burak gidiyor…

Sonra da polemikler, polemikler…

Göztepe’de garip bir yalnızlık yaşayan Burak Süleyman’ın ilacı Kocaelispor’daydı…

Burak gittiğinde herkes öfkelenmişti…

Kuru Fasulyeci Ziya’nın ara sokağındaki duvardan her gün geçerken, şu sloganı okuyup, acı acı gülerdim:

“Hepiniz gidin, Burak kalsın”…

Sonunda özlem bitti ve Muhteşem geri döndü…

Hem de Süper lig idmanı yüklenmiş şekilde…

Ondan patlama bekliyoruz…

66 çok yakışır… Ama kuruluşumuz: 1965…

Burak Süleyman kente döndü…

Yeniden Kocaelispor forması giyecek…

Tabii kendine 41 yerine yeni bir roma numarası bulması gerekiyor…

O bulmuş bile…

Kimsenin aklına gelmeyen numara:

66…

Kocaelispor ve ülkedeki birçok Anadolu kulübünün kuruluş yıldönümü…

Aslında kuruluş tarihimiz 1965, profesyonel oluş tarihimiz 1966…

Ama bozmayalım ortamı şimdi…

Gökdeniz de gelince, ona 65 veririz olur biter…

Burak Yılmaz çok mu haksız ?..

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Mustafa Reşit Akçay’ın gelmesini çok istemiştim…

Kocaelispor’da göreve gelen Mustafa Reşit Akçay, Güvenç Kurtar, Osieck, Mustafa Denizli’den sonra en karizmatik teknik adamlardan biridir. Osmanlıspor’da yaptıklarını unutmadım…

O gitti…

Osmanlı bitti…

Şimdi Kocaelispor’da başlıyor…

Yolu açık olsun…

Duacısıyız…