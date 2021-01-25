Meraklısına Sedaş ve elektrik kesintilerinin nedeni…

Elektrik üretimi ve dağıtımının milli bir konu olduğu hususunda bir tereddüt yok. Büyük Atatürk zamanında ETİ BANK bünyesinde oluşturulan ETIBANK, ETIBANK ENERJI GURUBU 1954 yılında Adapazarı tesisleri ile bölgemizde enerji çalışmasına başlamıştır.

Ağustos 1993’ te işletme Türkiye elektrik üretim A Ş (TEAŞ) ve Türkiye elektrik dağıtım A Ş (TEDAŞ) şeklinde iki Anonim şirkete dönüştürülür.Kasım 1993’ te ise Sakarya Elektrik dağıtım A Ş yani bu günkü adıyla SADAŞ,a dönüştürülür.

Şirket bu hali ile 2004 yılında AKP iktidarında özelleştirme kapsamına alınır.2008 yılında 600 milyon drolarlık komik bir bedelle % 70’ i Çek Cumhuriyeti şirketi ÇEZ GURUP ile iş insanı RAİF DIÇKÖK’e ait AKKÖK holding gurubu ortaklığına satılır . Daha sonra AKKÖK holding SADAŞ’ın tamamını devralır.

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İşte Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınma hamlesinin önemli bir parçası olarak Etibank ile başlatılan enerji alt yapısı SEDAŞ’a dönüştürülerek 2009 yılında devletin yani vatandaşın elinden çıkartılmış.Oysa ki yurttaşlarımızın büyük bir bölümü bence SEDAŞ’ ı hala Devletin malı zanneder.

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Özelleştirme ile yapılan devrin ayrıntılarını bu köşeye sığdırmak mümkün değil. Ama devrin ayrıntılarında mutlaka satın alan firmaya bazı yatırım ve yenileme mecburiyetlerinin getirilmiş olması lazım.Pekiyi yatırım ve yenileme yapılıyor mu ? bence kocaman bir hayır.yapılsa küçük bir kar yağışında böyle elektrikler kesilmez. Özelleştirme nedeniyle enerjide gelişyme var mı ? Bence gerileme var. Yani SEDAŞ bir özel sektör çağdaşlığında çalıştırılmıyor.

Vatandaşa saygı var mı ?

Bakalım;

Kar nedeniyle elektrikler kesildiğinde Eşme’de bulunan evim için ARIZA 186 yı yani SEDAŞ çağrı merkezini aradım. Hemen “DÜZCE MERKEZ,AKÇAKOCA,GÜMÜŞOVA- KOCAELİ KARTEPE,KANDIRA-SAKARYA SAPANCA, ARİFİYE”de elektrikler kesiktir,anlayışınız için teşekkür ederiz” şeklinde ses kaydı çıktı ve telefon kapandı.Yani derdini anlatacak muhatap yok.Arayışa devam.

0530 919 19 19 no.lu telefonlarını aradım.

Cevap “aradığınız kişiye ulaşılamıyor ,mesaj bırakın” şeklinde ses kaydı.

Yine muhatap yok.

Mesaja baktım, cevap mesaj kutusu doludur.

Mesajla bile bir muhatap bulmak mümkün değil.

Burası ülkemizin en gelişmiş yeri Marmara bölgesi. Elektriğe ulaşma hakkı insanların en temel haklarından birisi.Bir ülkenin en önemli bölgesinin bir çok ilçe ve beldesinde 2 gün elektrikler kesilir,kaloriferler yanmaz,insanlar soğuktan donar,internete ulaşılmaz, çocuklar eğitim hakkından mahrum kalır da hiç bir devlet yetkilisi bu konuda bir şey söylemez mi ?

Sahi SEDAŞ’tan sorumlu iktidar milletvekili kim,bilen var mı ?

Bu kadar stratejik önemi bulunan enerji de Devletin en küçük bir denetim ve önlem alma hakkı yok mu ? Devir protokoluna bu konuda bir kayıt düşülmedi mi ?

Elektrikler yok, telefonlar cevap vermiyer,tüm kayılar duvar. Pekiyi devlet nerede, iktidar nerede ? Kesintilerin nedeni böyle saçma sapan yapılan özelleştirme ve denetimsizlik,başka bir şey değil .

Cumhuriyetin kuruluşu ile etibank ile başlayan stratejik erenji alt yapısının bu gün ne hale geldiğini görünce insan çok üzülüyor.Etibank’ın özelleştirilmesinden sonra gelinen bu durumdan ülkeyi yönetenler hiç mi sorumluluk hissetmezler ? Özel sektör kazandığı paraya bakar.Ama onlara kar yağmadan önlem alması gerektiğini emredecek çağdaş bir devlet lazım .

Nerde , var mı ?