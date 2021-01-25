Miting, gösteri ve yürüyüş yapacakların dikkatine!

İlimizde gösteri ve yürüyüşler, her yıl belirlenir.

Genelde gösteri ve yürüyüşler, İzmit ve Gebze’de yapılır…

İzmit’teki gösteri ve yürüyüş alanları belli oldu…

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Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyurunun ardından İzmit Kaymakamlığınca belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili açıklama yayınlandı

Kocaeli Valiliği, İzmit ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili basın duyurusunda bulundu.

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Duyuruya göre, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesi ve anılan kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 3. Maddesine istinaden, İzmit Kaymakamlığı tarafından belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre; 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Anıtpark ve İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası miting alanı olarak belirlendi.



MİTİNG ALANLARI

1- 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Miting Alanı,

2- Anıtpark Miting Alanı,

3- İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası Miting Alanı,

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI

1- Toplanma Yeri; Kandıra Kavşağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı Başlangıcı,

Yürüyüş Güzergahı; Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve Sonlanma Noktası olarak ta 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Anıtpark’ın,

2- Toplanma Yeri; Doğu Kışla Parkı,

Yürüyüş Güzergahı; Atatürk Bulvarı ve Sonlanma Noktası olarak da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Anıtpark olarak belirlendi.

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Yukarıda miting alanları ve yürüyüş güzergahlarını verdim…

Bunların dışındaki yerlerde miting ve yürüyüşe izin verilmeyecek…

Olağanüstü duruklarda ise miting ve yürüyüşler yasaklanıyor…

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Cihazlara dikkat

Evlerde ya da işyerlerinde Wi-Fi ağlarının daha iyi çalışmasını sağlayan router cihazları internet bağlantı kalitenizi artırabilir. Siber güvenlik kuruluşu ESET, kablosuz sinyal sorunlarını çözen yeni nesil akıllı routerların gerekli tedbirler alınmadığında gizliliği ve güvenliği tehlikeye sokabildiği konusunda uyarılarda bulundu. Yani eviniz ve kullandığınız cihazlarla ilgili bilgileri paylaşıyor olabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var…

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Tamyüksel ikinci kez baba oldu

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Tatilsepeti’nden en romantik rotalar

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