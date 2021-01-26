Köprüden önce son çıkış

Kocaelispor bugün bembeyaz bir sayfa açıyor. Mustafa Reşit Akçay’ın, ikinci yarının ve de umutların ilk maçı.

Tarihi Sarıyer deplasmanındayız…

Yıllarca akın akın gittiğimiz İstanbul’a bu kez adım bile atamıyoruz…

Pandemi kısıtlamaları, malûm…

Ama ne yapalım, katlanacağız…

Bir süre daha…

Seneye bol bol 1.Lig maçlarına gideriz…

Hasret gideririz…

Bugünkü maç her açıdan önemli…

İlk kez bu kadar tecrübeli bir teknik adamla başlıyoruz…

Trabzonspor ve Osmanlıspor’da yaptıkları ortada…

Kocaelispor bu maçı kazanacak…

Skor tahmini mi:

0-3 Kocaelispor…

Muhammet’e ısınmıştık, yazık oldu…

Gerçekten beğendiğim bir oyuncu Muhammet Gönülaçar…

Bence bu kadroda iş yapardı…

Ama sanıyorum Mustafa hoca istemedi ve gönderdi…

Yolu açık olsun ve her şey gönlünce olsun…

Beyefendi bir futbolcu…

Vedasını da yapmış…

Hakkımız helâl olsun…

Para… Para… Para…

Eeee, transfer yapıldıysa, hoca getirildiyse, kesenin ağzını da açacaksınız elbette…

Kocaelispor başta teknik adam Mustafa Reşit Akçay ve ekibi olmak üzere, Tahir, Burak Süleyman, Musa Nizam derken gerçekten az, öz ama pahalı transferler yaptı…

Şampiyonluk için de bu gerekliydi…

Bu durumda başta Tahir başkan olmak üzere, kentin tüm dinamikleri kesenin ağzını açacak…

Sayın Valimiz de artık lokomotif olarak takımı 1.Lig’e çıkarmak için savaşmalı…

Haydi elbirliğiyle…

1.Lig’e…

NOT: Kentin özellikle Trabzonlu iş adamlarının Mustafa hocaya saygılarını göstererek takım çevresinde kenetlenmesi gerekiyor… Görelim bakalım Trabzonsporluluğunuzu…

Burak Süleyman hemen adapte olur…

Dün son dakika gelen haberle, Burak Süleyman’ın bugünkü maçta ilk 11’e alınacağını duydum ve sevindim, seve seve de yazımı değiştirdim…

Yazımda Burak’ın 11’de oynayabileceğini, yedek soyunmasına gerek olmadığını belirtecektim…

Gerek kalmadı…

Mustafa hoca futbolcusunu hazırlamış bile…

Bize de bugün keyifli muhteşem bir maç izlemek kalıyor…

Haydi misli.com başına…

Hem de keyifle…

Bizim Kartal Kayra da milli takımda…

Gazetemizde zaman zaman haberlerini yaptık…

Küçücüktü ama bir anda kendini Beşiktaş’ta buldu…

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ve yardımcısı İzmitli Zafer hoca, zaman zaman oynattı onu, ama şimdi Ümraniye’de…

1.Lig’de kiralık oynayacak ve sonra sezon başı yine Beşiktaş’a dönecek…

Ona güveniyorum…

Haydi bakalım…

Gökdeniz ile ikisi ümit milli maçında bir araya gelecek…