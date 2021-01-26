Ortaya karışık...

Yaşadığımız ülkede ve dünyada öylesine hızlı olaylar yaşıyoruz ki, bir köşe yazarı için olaylara ayak uydurmak zor oluyor.

Bugün, beni etkileyen birkaç olay üzerinde kısa kısa durmak istiyorum.

İçki ruhsatı olayı:

İzmit’te, geçimini bar işletmeciliği ile sağlayan bir vatandaş ruhsat almak istiyor. Bu konu İzmit Belediye Meclisi’nde görüşülürken, AKP’li bir üye ruhsatın verilmesi yönünde irade ortaya koyuyor ve bu AKP içinde sorun yaratıyor.

Oysa, AKP’li Üsküdar Belediyesi Dubai Şeyhi’nin Çamlıca eteklerinde yaptırdığı AVM’sine içki ruhsatı vermekte hiçbir engel tanımıyor! ( Mayıs 2017)

ABD menşeli 22 kalem ürünün ithalatından alınan ek gümrük vergisi oranları yarı yarıya indiriliyor! (Mayıs 2019)

İzmit’teki AKP’liler bu gerçeklerin farkında değiller mi?

O bar işletmecisi iş istemiyor, yardım istemiyor, ailesini yaşatabilmek için işyeri önündeki engelin kaldırılmasını istiyor. İlla Dubai Şeyhi ya da ABD şirketi mi olması gerek?

Emekçilere bu husumet neden?

ABD’li Cargill firması, 3 yıl önce “SENDİKA ÜYESİ” oldukları için 14 işçiyi işten çıkarıyor. O günden bu yana hak mücadelesi veren işçiler son bir çare olarak Ankara’da Tarım Bakanlığı önünde açıklama yapmak istiyorlar. Ama polis izin vermiyor ve işçileri gözaltına alıyor. İfadelerden sonra da akşam geç saatlerde “serbestsiniz” diyor! Karaman’a doğru yola çıkan işçiler Gölbaşı’nda “sokağa çıkma yasağı” nedeniyle 3 bin 150’şer lira cezaya çarptırılıyorlar!

Bu yetmiyor, Karaman girişinde de aynı nedenle ceza uygulanıyor!

İkinci olay;

Çorum’da bir şirkette çalışan ve sendikaya üye oldukları için işten atılan 90 işçi işten çıkarılıyor! Üstelik, ücretsiz izin ödeneği ve işsizlik maaşından da yararlanamıyorlar. Hak aramak, seslerini duyurmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dert anlatmaya geliyorlar! Karşılarına POLİS çıkarılıyor! Onlar da çaresiz, geri dönüyorlar.

Bu insanlar bu ülkenin VATANDAŞLARI değil mi? SENDİKALI olmak ANAYASAL ve YASAL bir HAK olduğu halde, siyasi iktidar neden mazlumun değil de haksız olanın yanında duruyor?

Derneklere Kayyum Tehdidi mi?

AKP ve MHP’nin oyları ile Meclis’ten geçirilen bir yasa, İçişleri Bakanlığı’na derneklere soruşturma açma ve KAYYUM atama yetkisi, verildi. Aslında dernekler çok yönlü denetleniyorlar. Bu dönemde dernekçilik yapmak da kolay değil. Ama siyasi iktidarın niyetinin ne olduğunu anlamak zor değil! “Sivil toplumun sesini kısmak!”

Bu sonucu nereden çıkarıyoruz?

AKP Afyon milletvekili Ali Özkaya, yerel bir TV programında; “Bizim camiamızın hiçbir kuruluşunun bundan zarar görmesi asla söz konusu değil” diyor!

İlginç değil mi?

Böyle olur bizde demokrasi!