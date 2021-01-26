G u r u r…

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan gurur, Türkçede iki farklı anlam ifade eden bir sözcüktür. Olumsuz ifadesi basit tanımıyla kibir, kendini beğenme anlamlarına gelir. Olumlu ifadesi ise övünme, övünç anlamına… Çeşitli sözlüklerde “ kendini beğenme, çalım, övünme, kurum “ gibi anlamlarla izah edilen bu hal, devamında büyüklenmek, övünmek, kurumlanmak… Gibi halleriyle gururlanmak olarak karşımıza çıkar. Kendini beğenmek, büyüklenmek, kurumlanmak anlamları ile ilgili durumlara bir bakalım. Kendisinin, içinde yer aldığı topluluğun, yakınlarının verdikleri hizmetler, elde ettiği başarılar, bu başarıların doğurduğu olumlu sonuçlar; İnsanın gururlanması için önemli ve yeterli sebeplerdir…

Hak edilmediği halde gururlanmak hiç de iyi bir şey değildir! Ortada hak edilen bir gurur vesilesi olmalı ve bu da yeterli ölçüler içerisinde kalmalıdır. Şımarıklığa yol açmamalıdır. Bir vesileyle elde ettiğin gururu bir rozet gibi, yakana, bir madalya gibi boynuna takıp sürekli onunla ortalıkta paye aramaya, onunla kendine bir pay çıkartmaya kalkışırsan kısa zamanda değersizleşir alay konusu olursun… Gururlanmayı hak ettiğin ölçüde ne kadar tevazu sahibi olabilirsen, hak ettiğin gururu o kadar anlamına yakışır biçimde taşıyabilirsin…

Birileri ile gurur duymak. İşte bu konu bir hayli düşündürücü… Kiminle, hangi nedenle gurur duyacaksın ? Duyduğun bu gururun toplum değerleri açısından geçerliliği ne kadardır ? Son zamanlarda pek görünmese de, yakın geçmişte hoş olmayan bir moda oluşmuştu. Ne derecede olumlu olduğu konusunda bir bilgi veya kanaat olup olmadığına belli olmaksızın , her hangi bir nedenle Toplum önüne çıkmış insanların arkasında toplanan üç beş kişi hep bir ağızdan bağırıyordu; “ Türkiye seninle gurur duyuyor !” Şahsen bende öyle bir olumsuz bir etki yaratmıştı ki, binlerce kez hak ettiğim bir nedenle bile olsa benim için “ Türkiye seninle gurur duyuyor” şeklinde bağıracak olsalar, adeta hakaret kabul eder duruma gelmiştim, HALEN DE AYNI DÜŞÜNCEDEYİM. Gürkiyenin gurur duyacağı bir insan olmak o kadar kolay mı ?

Kendini bir matah sanıp gururlanmayı adet edinen, yaşam tarzı olarak kabul edip sürdüren, eskilerin söylemiyle “ tükürüğü omuzdan atan “ İnsanların toplum içerisinde uzun süreli olarak sevilmeye devam edeceklerini de düşünmüyorum. Hatta hoş karşılanmadıklarını, sevilmediklerini görüyorum. Her şey gibi o da bir yerden sonra “kabak tadı “ verir. Aslolan tevazudur… Şimdi burada herkesin kendisine sorması lazım ! Geçen ömrümde gururlanmama neden olacak ne yaptım ve halen de bu kendimle gurur duyabileceğim bir halde miyim ?

İnsanlığa, Ülkemize katkı sağlayacak davranışlarıyla övülmeyi, dolayısyla gururlanmayı hak eden insanlarla ne kadar beraber hareket edebildim, hangi olumlu işlerin içerisinde oldum ne katkı sağlayabildim?

Kendi imkanlarıyla, verebileceklerini vermeyen, bir takım hırs ve inatlarla olmayacak hallerin doğmasına katkı sağlayan ve yarattığı olumsuzluklara rağmen hatasını kabul etmeyip anlamsız bir şekilde ısrar ederek devamına sebebiyet veren, İnsani ölçüler içerisinde insanların zarar görmesine neden olan insanlar için gurur söz konusu olabilir mi ?

Varlığınla, emeğinle, düşünce ve davranışlarınla İnsanlığın bir gününü aydınlatacaksın ki; Gururlanmaya hakkın olacak. İşte o zaman “Türkiye seninle gurur duyacak “. Gerisi tıraş…