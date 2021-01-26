Kızderbent’in kaderi Büyükakın, Canbaba ve Yıldırım’ın elinde!

Sevgili okurlar…

Kızderbent halkı, uzun süredir tedirgin.

Zira bölgelerine taş ocağı işletmesi kurulacak…

Taş ocağı demek, bölgenin tahrip edilmesi demek…

Taş ocağı demek, çevreyi yok etmek demek…

En basitinden Yukarı Hereke’ye gidin…

Çevrenin nasıl tahrip edildiğini göreceksiniz…

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Ben Kızderbent’e gittim…

Muhteşem bir doğa güzelliği var…

O bölgeye taş ocağı yapılacağını duyduğumda, içim çız etti.

Eyvah, Kızderbent’i de Yukarı Hereke’ye çevirecekler diye düşündüm…

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Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, bölgelerine taş ocağı yapılmaması için mücadele veriyorlar.

Dernek, ellerinden geleni yapıyor…

Kızderbent’e sahip çıkıyorlar…

Kızderbent’in doğal güzelliğinin bozulmamasını istiyorlar…

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Dernekten yapılan açıklamaya göre 3 Şubat’ta Ankara’da İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantı yapılacak.

Kızderbent’e taş ocağının yapılıp, yapılmamasına karar verecek…

Bakanlık, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine devam ediyor…

Valilik aracılığıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden, Karamürsel Kaymakamlığından ve Karamürsel Belediyesi’nden Kızderbent’e taş ocağının yapılıp yapılmamasıyla ilgili görüş istiyorlar…

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Büyükşehir, Kaymakamlık ve belediye nasıl bir karar verecek bilmiyorum…

Ama Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, başkanlar ve kaymakamdan OLUMSUZ BİR RAPOR vermelerini istiyorlar…

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“KIZDERBENT’TE TAŞ OCAĞI İSTEMİYORUZ” diyen Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, neden taşocağını istemediklerini şöyle açıklıyor.

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Yalova il sınırları içinde yapılması planlanan Karadere sulama ve Kınalı içme suyu barajlarına malzeme temin etmek için köyümüzde, yani Karamürsel’in Kızderbent Mahallesinde bir taş ocağı açılması planlanıyor. Bütün Kızderbent halkı bu taş ocağının açılmasına karşı. Siyasi partilerin Kocaeli’deki temsilcilerinin neredeyse tamamı ve birçok sivil toplum kurumu bu konuda köy halkını destekliyor.

TAŞ OCAĞINI İSTEMİYORUZ ÇÜNKÜ:

1.Oldukça kurak ve su kaynakları kısıtlı bir köy olan Kızderbent’in çok önemli su kaynaklarından biri olan Aktoprak deresi üzerine yapılacak ve bu dereyi kurutacak. Dere kıyılarındaki tarım arazileri susuz kalacak ve buradaki tarım faaliyetleri bitecek.

2.Aktoprak deresinin ve bu dereye su temin eden ormanlık vadinin tam üzerine yapılacak taş ocağı içindeki canlılarla birlikte ormanın yok olmasına sebep olacak. Köyün merasının büyük bölümü bu derenin çevresinde ve ocak sahası civarında olduğundan mera kullanılamayacak, köyün en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık bitme noktasına gelecek.

3.16 saat vardiyalı çalışması planlanan taş ocağındaki yoğun patlatma faaliyetlerinin yaratacağı gürültü ve 3.5 şiddetinde depreme eş sarsıntılar hem insanları hem de hayvanları çok olumsuz etkileyecek. Hayvanlarda düşük yapma ve sütten kesilme gibi etkileri olacak.

4.Ocaktan çıkarılacak andezit kayası içindeki demir, aluminyum, manganez ve benzeri ağır metaller çamur halinde Aktoprak deresinden aşağı akacak. Deredeki doğal yaşamı bitirecek. Karıştığı Kızderbent deresiyle birlikte 6 köyün içme suyu tesisinin bulunduğu İSU İçme Suyu Arıtma tesisindeki suyu kirletecek, halk sağlığını tehdit edecek. Yoğun tarım yapılan Soğuksu ve Altınova gibi bölgeleri de kirleterek denize dökülecek.

5.Hakim rüzgarlar ocağın yapılması planlanan yerden köye doğru estiği için, ağır metallerin karıştığı tozlar bölgede akciğer kanseri, astım gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına sebep olacak.

6.Taş ocağının yapılması planlanan bölgenin güneyinde kalan ve doğrudan köye inen çıplak ve dik tepede hafif bir heyelan çıplak gözle bakıldığında bile görülmektedir. Yoğun yağışın olduğu dönemlerde ocakta yapılacak patlatmaların yaratacağı sarsıntı bu tepe üzerindeki heyelanı harekete geçirebilir ve köyü ciddi tehdit altına sokabilir.

BAŞKA YER BULUN

Bizim kıt sularımızı daha da azaltmadığı, çevreye zarar vermediği sürece yapılmasına itirazımız olmayan barajların malzeme ihtiyacının yakın çevrede zaten faaliyette olan mevcut taş ocaklarından karşılanmasını ya da yerleşim yerlerinden uzak, dereleri, meraları ve orman alanlarını kirletmeyecek başka bir yer belirlenmesini talep ediyoruz. Bir yerlerin su ihtiyacı başka yerleri susuz bırakarak, her bakımdan yaşanamaz hale getirerek karşılanamaz.

3 ŞUBAT’TA KARAR VERİLECEK

Bütün bu itirazlarımızı, ön ÇED raporunun yayınlanmasının ardından 2020 yaz aylarında Çevre Bakanlığı ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara iletmiş, hazırlanmakta olan ÇED raporunda itirazlarımızın dikkate alınarak projenin taşocağı ayağından vazgeçilmesini talep etmiştik. Ancak Ocak ayında yayınlanan ve 3 Şubat 2021 tarihinde yapılacak İDK toplantısında görüşülüp karara bağlanacak ÇED raporunda bu itirazlarımızın biri hariç hiçbirinin dikkate alınmadığını üzülerek gördük.

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Sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 4. Maddede bizim de dile getirdiğimiz itirazına cevap verilmeye çalışılmış ve alınacak bir dizi önlemle taşocağının Aktoprak deresine vermesi kaçınılmaz olan zararın asgaride tutulmaya çalışılacağı belirtilmiştir.

BEŞERİ HAYATI ETKİLER

Bahsi geçen önlemlerin hiçbir bilimsel geçerliliği olmadığı gibi diğer itirazlarımız cevap verilmeye bile değer görülmemiştir. Çevre Etki Değerlendirme başlığı taşıyan bir raporda, planlanan taşocağının imara açık alanı (raporda iddia edildiği gibi 1300 değil) 800 metre ötesinde başlayan Kızderbent köyümüzün doğal çevresi ve beşeri hayatı üzerinde yaratacağı etkiye, daha doğrusu tahribata dair hiçbir değerlendirme yapılmaması şaşırtıcı ve üzücüdür.

ÇEVREYE BÜYÜK ZARAR VERİR

Taşocağından vazgeçilmesi bu oldukça büyük projenin hayata geçirilmesinin önünde bir engel gibi sunulamaz; barajların inşaatında kullanılacak malzemenin civardaki diğer taşocaklarından temin edilmesi mümkündür, hatta en makul seçenektir. Maliyetlerin biraz daha artacak olması, çevreye geri dönüşsüz büyük zararlar vermenin, bir köyün hayatının sona erdirilmesinin gerekçesi olamaz.

Biz Kızderbent’te yaşamaya devam etmek istiyoruz! Yapılacak İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısında itirazlarımız dikkate alınmalı ve projenin Kızdarbent’te taşocağı açılmadan devam ettirilmesi yönünde bir karar çıkmalıdır.

Tüm kamuoyundan bu haklı ve meşru mücadelemize destek olmasını, sesimizin duyurulmasına yardım etmesini rica ediyoruz.

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Ve şimdi sıra; Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'da, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’da, Karamürsel Kaymakamlığı’nda.

Verecekleri görüşler 3 Şubat günü Ankara’da yapılacak olan toplantıda taş ocağı yapılıp yapılmayacağı kararını belirleyecek.

Hazırlayacakları görüşler Kızderbent'te taş ocağının ya yapılmasına yol açacak ya da yapılmasını engelleyecek.

Tüm sorumluluk İsmail Yıldırım’da olacak, Tahir Büyükakın'da olacak.

Karamürsel ve Karamürsel halkının yanındalar mı? yoksa karşısında mı? bunu yazacakları görüş belirleyecek.

Halka ne kadar samimi olduklarını, topraklarımızı mı yoksa siyasi geleceği düşünüp korkak mı olduklarını bu görüş gösterecek.

Unutmayın!

Taş ocağı yapılacak ormanlık alanın solunda Kocaeli’nin en büyük merası var ve bu yaz Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak bir proje ile kaliteli ot yetişmesi için 60 bin liralık gübre attılar.

Ormanlık alanın sağ tarafında ise Kızderbent ve semtleri besleyen su havzası akarsu var.

Akarsu yatağından 50 metre uzaklaştırsanız dahi yeraltı suları, akan su yatağı atılan dinamitlerden yok olacak.

Bu alanları yok etmeye yürekleri yetiyorsa ne ilçemizi ne bu mahalle topraklarını düşünmüyorlar demektir.

Bu yeri taş ocağı için heba ederlerse kendilerini kimseye anlatamazlar.

Taş ocağına hayır!

YANİ, DOĞAYI KATLEDECEK BİR PROJE…

Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin projeyi neden istemediklerini yukarıda sizinle paylaştım.

Projenin tam olarak ismi şöyle; Karadere ve Kınalı Barajları, malzeme ocakları, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali”…

Projeden de anlaşılacağı üzere, ham baraj yapılacak, hem taş ocağı yapılacak, hem de beton santrali kurulacak…

Yani, doğayı katledecek bir proje…

ÇED süreciyle ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden, Karamürsel Kaymakamlığından ve Karamürsel Belediyesi’nden görüş alınacak… 3 Şubat’ta da Ankara’da nihai karar verilecek…

Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, belediyeler ve kaymakamın olumsuz görüş vermesini istiyor.

Olumsuz görüş verirlerse, Ankara’daki kurul üzerinde etkisi olacaktır.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hep çevreciyim diyor…

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe için “huzurun başkenti” diyor…

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, doğayı sevdiğini söylüyor…

O halde Kızderbent’teki doğanın katledilmesine seyirci kalmayın…

Olumsuz görüş belirtin, Kızderbent halkının gözünde kahraman olun.

DERE

Ormanlık alanın sağ tarafında Kızderbent ve semtleri besleyen su havzası akarsu var. Yeraltı suları, akan su yatağı atılan dinamitlerden yok olacak.