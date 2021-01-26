Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı

Özelleştirme İdaresi tarafından 2007 yılında TÜVTÜRK ortaklığına verilen araç muayeneleri yetki işi, o tarihten beri TÜVTÜRK tarafından yapılıyor.

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse, TÜVTÜRK’ün bu işi almasıyla sektörde yeni bir boyuta geçildi. En azından, artık Perşembe Pazarı alanında elinde bir dosya, ağzında bir sigarayla araç muayyene edenlerden kurtulduk.

Eskiler bilir, araç muayenesi sözde bir tabirdi ve araçları görmeden bile muayenesi imzalanırdı. TÜVTÜRK’ün ardından da bu iş layıkıyla yapılmaya başlandı.

Önceleri kızıyorduk, çünkü alışkın değildik, aracın leştik dişlerinden, firen borularına kadar incelenmesine. Ama zaman geçtikçe, bu kontrollerin ne kadar faydalı olduğunu, asıl olayın bizim güvenliğimiz olduğunu fark ettik.

Ama bir de madalyanın diğer yüzü var!

Araç sahipleri ve ağır tonajlı araç kullanıcıları muayene istasyonlarında randevunun geç verildiğinden şikâyetçi. S.S. 4’nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, üyelerinin, randevu sistemi yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadığını, araçlarının zamanında muayyene ettiremediği için de iş kaybına uğradığını söyledi.

Özkar; Zeki Şekerli isimli üyemizin muayenesi 24 Aralık’ta son bulacaktı. Aracına muayyene randevusu alabilmek için Gölcük, Köseköy ve Sakarya TÜVTÜRK şubelerine başvurduk. Ancak hiçbirinden randevu alınamadı. Ancak 1 ay sonrasına randevu alınabildi. Muayenesi olmadığı için de 30 gün boyunca bu araç çalışamadı. Bu insanların araçları çalışmadığı zaman evlerine ekmek götüremiyorlar. Yaşanan yoğunluk nedeniyle gününde randevu alamamamızın nedeni ise TÜVTÜRK şubelerinin az olması.

KÖRFEZ’E DE AÇIN

İlimizde Köseköy, Kartepe ve Gebze ilçelerinde muayyene istasyonları bulunuyor. Ancak artan araç trafiğinin ihtiyacı bu istasyonlarda karşılanamaz oldu. Bizler Körfez ilçesine de bir istasyon açılmasını istiyoruz. Böylelikle, Hereke, Körfez ve Derince bu bölgeden faydalanabilir ve diğer bölgelerdeki yoğunluklar son bulur” dedi. Körfez ilçesinde de zaman zaman gündeme gelen bu konuyu TÜVTÜRK’ün yatırım planlarına alması gerekiyor. Yoksa artan araç sayısı nedeniyle randevularda daha yoğun sıkıntılar yaşanacak.

Barajdan güzel haberler var…

Susuzluk günlerini geride bırakıyoruz. Yağan karlar erimeye başladı. Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’lere kadar yükseldi. Önümüzdeki hafta sonundan sonra barajdaki su seviyesinin normal rakamlara kadar ulaşması bekleniyor. Bu sevindirici gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim…

Gölcük Devlet Hastanesi bitmek üzere

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaatı hızla tamamlanıyor. 300 yataklı, A sınıfı bir hastane olarak planlanan Gölcük Devlet Hastanesi’nin yeni binasında dış cephe kaplama tamamlanırken, iç kısımlarında çalışmalar hummalı bir ç alışma var.

2 dönüm alan üzerinde hızla devam inşaatının tamamlanmasının ardından bölgede 400 yataklı, 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere; toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile; 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak. Bu imrendiren yeni hastanenin hayırlı olmasını dilerim.

Esnaf 15 Mart’a kilitlendi

Özellikle kantinciler ve kahvehane işletmecileri uzun bir süredir iş yapamıyor. Bu meslek grubuyla birlikte pek çok meslek grubu da ağır aksak işliyor. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kısıtlanmak zorunda kalınan bu işyerlerinin sahipleri, her gün vaka sayılarını pür dikkat dinleyerek analizler yapıyor. Onların tek hayali, sayıların düşmesi hatta covid’in yok olması. Dayanacak gücü kalmayan esnaf 15 Mart tarihine kilitlendi. 15 Mart’tan sonra yaşamın normalleşeceğini düşünen esnaf hazırlıklarını da bu kapsamda yapıyor. Cefakar esnaflarımız inşallah hayal kırıklığına uğramaz…