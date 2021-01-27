Aşı konusunda 83 yılda nereden nereye

Geçenlerde Sinan Meydan yazdı:

“Gerçek şu ki, 83 yıl önce Çin’e aşı gönderen bir Türkiye vardı, 83 yıl sonra Çin’den aşı bekleyen bir Türkiye var. 83 yıl önce Çin’e aşı göndermek ‘başarı’ydı; 83 yıl sonra Çin’den aşı getirmek ‘başarı’ oldu.”

Meydan, Türkiye’nin 83 yıl önce “aşı” konusunda ne halde bulunduğunu ve 83 yıl sonra ne hale getirildiğini, çarpıcı bir ifadeyle böyle özetliyor.

Geçmişe bir bakalım!

Tarih, 2 Mayıs 1920.

Yani TBMM’nin açılışından sadece 10 gün sonra…

Çıkarılan 3 numaralı kanunla tarihimizde ilk kez “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı” kuruldu.

Bakanlık, 1890’lardaki aşı üretim çalışmalarını yeniden canlandırıp organize etti ve böylece 1920’de Türkiye’de “yerli aşı üretimine” başlandı.

Üstelik savaşta olmamıza rağmen…

Atatürk, 1 Mart 1923’te meclisi açış konuşmasında “aşı” konusunda şu bilgileri verdi:

*Sivas Aşı Kurumu’nda 1922’de 5 milyon kişilik çiçek aşısı, 537 kilogram kolera aşısı, 477 kilogram tifo aşısı üretip halka uygulandı.

* İstanbul, Sivas ve Diyarbakır’da bakteriyoloji, kimya laboratuvarı, aşı istasyonu ve kuduz tedavi merkezinden oluşan “hıfzıssıhha kurumları” kuruldu.

*İstanbul Kimyevihanesinde üretilen 1000 kilo devlet kinini, Ziraat Bankası eliyle bütün bölgelere dağıtıldı.



Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün Atatürk tarafından kurulması, AKP tarafından kapatılması

*1928’de “Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi” kuruldu.

*1929’da müessese binasının inşaatına başlandı, 1933’te tamamlandı.

*1942’de kurumun adı “TC Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü” olarak değiştirildi.

*Enstitüde çok sayıda yabancı uzman görev yapıyordu.

*Enstitü, kuruluşundan bir yıl sonra “serum” üretmeye başladı ve ülke ihtiyacının tümünü karşılar duruma geldi.

*1933’te “kuduz aşısı” üretimine başlandı.

*1934’te İstanbul’daki aşıhane, enstitü bünyesine nakledildi.

*Yine 1934’te “çiçek aşısı üretimi”, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaştı.

*1935’te Farmakoloji Şubesi kurularak “ilaç üretimine” de başlandı.

*1936’da “Hıfzıssıhha Mektebi” açıldı.

*1937’de “kuduz serumu” ve “kolera aşısı” üretilmeye başlandı.

*1937 yılı içinde enstitüde 3 bin 965 kilo aşı ve 644 kilo serum üretildi.

*Yine aynı yıl, yani 1937’de vereme karşı “BCG aşısı” üretilmeye başlandı.

*1947’de biyolojik kontrol laboratuvarı kuruldu ve enstitü bünyesinde bir “aşı istasyonu” açıldı.

*1947’den itibaren “deri içi BCG aşısı” üretimine geçildi.

*1948’de “boğmaca aşısı” üretimine başlandı.

*Yine 1948’de “Viroloji ve Virüs Aşıları Şubesi” kuruldu. İlk defa inflüenza virüsü, New-Castle virüsleri ve tavuk vebası üzerine araştırmalar yapıldı.

*1950’de enstitünün İnflüenza Laboratuvarları Dünya Sağlık Örgütü tarafından “bölgesel inflüenza merkezi” olarak tanındı.

*1965’te “kuru çiçek aşısı” üretildi.

*1970’te, “fibrinojen, albümin ve gamma globülin” üretildi.

*1987’de enstitüde “AIDS Araştırma ve Doğrulama Merkezi” açıldı.

*1992’de “kan ürünlerinin viral inaktivasyonu” sağlandı.

Ve 1928 yılında Atatürk tarafından kurulan “Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü”, 2011’de AKP Hükümeti tarafından kapatıldı.

Devletin, aşı konusunda araştırma ve üretim yapan bir tesisi kalmadı.

Bu enstitü sayesinde 83 yıl önce Çin’e “kolera aşısı” satar durumdaydık…

Enstitüyü kapattık, 83 yıl sonra bugün Çin’den “korona aşısı” bekler duruma geldik.

Bu aşı konusu, Türkiye’nin son 18 yıldır nasıl yönetildiğinin acıklı bir örneği.

Nereden, nereye?