Dünden bugüne AKP’nin yol haritası…  

AKP-Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, 23 Kasım 2002 tarihinde TBMM’de sunduğu 58. Hükümet Programı’nı inceliyorum.

İlginç ve önemli vaatler var;

· “Halkın gerçek gündeminden kopmadan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayış içinde, başta muhalefet partimiz olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle diyalog ve işbirliği içinde TOPLUMSAL MUTABAKAT oluşturmak”

· “tüm insan hakları ihlallerinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.”

· “Amacımız, korkunun olmadığı bir barış toplumu haline gelmektir.”

· “Hakimlerin tarafsızlığını ve hukukun siyasallaşmasını engelleyen önlemler alınacaktır!”

Çok güzel ve umut verici sözler…

Şimdi, insaf ve dürüstçe yanıt bulalım;

Bu sözler gerçekleşti mi?

Tam tersine, toplum adeta iki parçaya bölündü!

Muhalefetle diyalog şöyle dursun, hemen her seçim öncesinde muhalefete en ağır suçlamalar yöneltildi.

“Bizi eleştiren hazımsız ve şizofrendir” dendi! ( 29.1.2003)

Şimdi Meclis Başkanı olan Mustafa Şentop; AKP’ye muhalif olanlar Türkiye’nin hasımlarıdır” dedi!

Muhalefetin olmadığı bir siyasal düzen DEMOKRATİK ve HUKUKUN egemen olduğu bir düzen olabilir mi?

Referandum arifesinde bir TV programında; “Hayır oyu verenler darbe zihniyetini destekliyor. Hayır diyenler darbecidir” dendi!

İnançlar üzerinden toplumsal ayrışma yaratıldı!

Oysa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasal niteliği “LAİK DEVLET” düzenidir! Her vatandaş inancında özgürdür ve bunun teminatı laik devlettir!

Her seçim öncesi, kimi kamu görevlilerinin alenen siyasi propagandalara katıldıklarına tanık olduk!

AKP Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı, “Tarafsız Bölge” adlı yayında; “TSK’daki Kemalist geleneği yok etmek için FETÖ ile kol kola girildiğini, buna mecbur kalındığını” açıkladı! (12.6.2020)

Sosyal medyada Cumhuriyet’e, Laik devlete ve Atatürk’e yönelik düzeysiz hakaretleri yapanlar, TV’lerde “Bizim aile 50 kişiyi götürür” diye alenen tehditte bulunanlar “takipsiz” kaldılar!

“Keşke Yunan kazansaydı” diyen biri baş tacı edildi!

Yargı kararı olmadan, “TERÖRİST” suçlaması yapmak olağan hale geldi!

Yargı ve Üniversiteler “bağımsızlık” güvencelerini yitirdiler!

Muhalif gazete ve televizyonlar ile gazeteciler, kimi muhalif aydınlar ve siyasetçiler sürekli ve çok yönlü baskı altında, iddianame hazırlanmadan uzun “TUTUKLULUK” çileleri yaşadılar.

Yerel Mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saydılar!

Türkiye’nin taraf olduğu ve “Anayasal Hüküm” olarak kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları uygulanmadı!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde halka dağıtılan silahlar kayboldu! Bu silahlar kimlerin elinde, ne zaman ve kimlere karşı kullanılacak?

ÖDTÜ, Ankara ve İstanbul Üniversiteleri’ne giren polislerden bazıları “RABİA” işareti ile girdiler, sorgu sual edilmedi! Polisimizin siyasallaşması demokratik bir HUKUK DEVLETİ kurallarına uygun mu?

Muhalefet partilerinin genel başkan ve genel başkan yardımcılarına ve gazetecilere taşlı, sopalı, silahlı saldırılar yapıldı ama failleri caydıracak uygulamalar yapılmadı!

Bu ülkede yaşamakta olduğumuz en büyük tehdit; “toplumun farklı siyasi değerlerle bölünmesi, düşmanlık duygularının yayılmasıdır.”

Umut Vakfı’nın araştırmasına göre; 2020’de bu ülkede 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşandı ve 2 bin 40 kişi öldü. Son 5 yılda şiddet olayları yüzde 67 arttı.

Oysa, aş, iş, geçim ve gelecek gibi “yaşamsal sorunlarımız” var!

Yunus Emre başta olmak üzere, tarih boyunca barış ve kardeşlik içinde yaşamayı vazeden bilgelerimize layık, siyaseti kardeşçe ve barış içinde yapma bilinç ve kültürümüze ne oldu?

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Çin’e ve diğer ülkeler aşı ihraç eden bir ülke iken, şimdi Çin’den aşı almak sizi üzmüyor mu?

Kavgayı ve kısır siyaset oyunlarını bir kenara koyup, bilim ve teknolojiye yönelerek, ülkemizi kalkındırmak ve insanlarımızı mutlu kılmak için çalışmalıyız.

Yoksa, torunlarımız bize lanet okuyacaklar!