UKOME, kararından dönmeli, otobüsler şehir merkezine yine girmeli!  

İstanbul, hemen yanı başımızda…

Her gün binlerce kişi İstanbul’a gidiyor, geliyor…

Kimileri gezmek, kimileri de iş için…

Önceleri İstanbul- İzmit hattında çalışan otobüsler, şehir merkezine giriyordu…

Aslında iyi de oluyordu…

Sonrasında bu uygulama Kasım 2020’de askıya alındı…

İstanbul-İzmit hattı, çok önemli bir hat…

Birçok firma bu yola girdi, ama başarılı olamadı…

Örneğin Metro…

Örneğin Pamukkale…

İstanbul-İzmit hattına hızlı bir giriş yaptılar, ama başarılı olamadılar.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 19 Kasım’da toplantı yaptı…

Toplantıda Genç ailesi tarafından isim hakkı alındıktan sonra şehirlerarası taşımacılığa başlayan Asya Tur’un D-100 Karayolu’nu kullanarak İstanbul taşımacılığı yapma talebi değerlendirdi.

UKOME bu talebi reddederken, hali hazırda D-100’den taşımacılık yapan Efe Tur ve iş ortakları Gürkan Turizm, İzmit Seyahat gibi firmaların da D-100 ulaşım hakkını iptal etti.

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Alınan bu karar gereği artık hiçbir otobüs firması D-100 karayolunu şehirlerarası ulaşım için kullanmıyor…

Efe Tur, İzmit Seyahat ve Gürkan Tur’un İstanbul otobüsleri eskiden Kuruçeşme gişelerden çıkış yapıyordu.

Ancak artık bu otobüslerin tamamı İzmit Otogarı’ndan TEM Otoyolu’na çıkarak yoluna devam ediyor.

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Konuyu araştırdım…

Aldığım bilgilere göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehirlerarası taşımacılıkta, şehir içine girme iznini dondurmuş.

Yani şehir merkezinde durma yetkisi Efe Tur, İzmit Seyahat, Gürkan Tur ve Kocaeli Turizm’de…

UKOME, şehir merkezine girme iznini dondurduğu için, yapılan başvuruları değerlendirmeye almamış.

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Aslında otobüslerin şehir içine girmeleri güzel bir uygulama idi…

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından Asya Tur’a da şehir içine girmesine izin verilebilirdi…

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Şimdi otobüsler İzmit Otogar’dan hareket ediyor…

Körfez’den, Derince’den İzmit’ten İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlar, İzmit Otogar’a gitmek zorunda…

Gazetemizi sık sık arayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin kararından dönmesini istiyorlar.

İzmit Otogar’a gitmek istemeyen vatandaşlar, Büyükşehir otobüsleriyle Kartal’a, oradan metro ile diğer taraflara gidiyorlar…

Ama geliş, sıkıntılı…

Gelen vatandaşlar İzmit Otogar’a oradan, oturdukları eve gidiyorlar…

Yani anlayacağınız, her açıdan sıkıntılı…

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Aldığım bilgiye göre Efetur, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin aldığı kararın durdurulması için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuş.

Otobüslerin tekrar şehir merkezine girmesini istiyor…

Bölge İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurmasına karar verirse, otobüsler yeniden şehir merkezine girebilecek.

Böylece İstanbul yolcuları da rahat bir nefes alacak…

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Sorun çıkmaması için Asya Tur’un da şehir merkezine girişi sağlanmalı…

İstanbul-İzmit hattında çalışan bütün otobüsler şehir merkezine girmeli...

Vatandaşlar da hangi firmayı tercih ediyorlarsa, o firmaya yönelsin.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin otobüslere D-100’ü kullandırmaması, firmalara mı eziyet, vatandaşa mı eziyet…

Bence, vatandaşa eziyet…

Onlar bir şekilde yolcu bulur, ama vatandaş ızdırap çekiyor.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin aldığı kararı yeniden değerlendirmesini ve otobüslerin tekrar D-100’u kullanmalarını istiyoruz.

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CHP ve AKP’de Fethiye tartışması

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, önceki gün Fethiye Caddesi esnafını gezdi. İzmit Belediyesi’nin caddeyle ilgili projesinin başlamadığını belirterek, eleştiride bulundu. Güney’e cevap CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’dan geldi… Çakar, Güney’e, “ “Biraz samimi olun, vicdanlı olun, gerisi hallolur” diye cevap verdi… Anlaşılan bu iki, sık sık karşı karşıya gelecek… söz düellosuna devam edecekler.

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