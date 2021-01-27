Dönüşü de 'muhteşem' oldu

Ezber bozan bir adam…

Fizik kanunlarına bile isyan eden bir ruh…

Ona boşuna Muhteşem dememişler

Kanuna Sultan Süleyman gibi…

Yabancılar ona Magnificent demişler…

Yani ani Muhteşem…

Bizim Süleyman da öyle…

***

Muhteşem Süleyman…

Muhteşem Akçay…

Muhteşem Kocaelispor…

Tabii ki bir kişiye odaklamıyoruz dünkü zaferi…

Herkes muhteşemdi…

Benim ilk yarıda çok çok kızdığım Bahattin ve Batuhan Er bile…

Zavallı çocuk Benhur bu kez gölgede kaldı…

Bir de ona iş düşünce…

Düşünün artık siz takımı…

***

Dünkü maçta Mustafa Reşit Akçay’ın klasik oyun şeklini gördük…

Bu sahada gerçekten onu uygulamak zordu ama Burak Süleyman’ı unutmuşum tabii ki…

Yani golü at, çek rakibini üstüne, sonra da kontra ataklarla 2’yi, 3’ü bul…

Dünkü yazımın sonunda da bu maçın 3-0 biteceğini öyle rahat tahmin ettim ki...

Çünkü bu taktiği biliyordum…

Osmanlıspor’u çalıştırırken şampiyonlar ligi dahil, Mustafa hoca bu taktikle inanılmaz zaferler kazanmıştı…

Çünkü golü yiyen takım mecburen açılacak…

Burada kilit rol ilk golü ata ak ve sonra da kontra atakta kilit adam olacak isimdeydi…

Kilit adam da Burak Süleyman’dı…

Ov da gerekin yaptı…

Penaltıyı kaçırdı ama golü attı…

Sonar da Omar ve N’Diaye görevini üstlendi…

Çünkü bu ikiliyi Mustafa hocam Osmanlıspor’daki kilit adamlarıydı…

Mustafa hocamın maçları genelde 3-1 biterdi…

Kazanırdı…

Ben de yazıyı yazarken ‘tahminim 1-3’ diye yazdım…

Sonar Bayram Olgun aklıma geldi…

Benim Bayram’ım yemez be deyip, skoru 0-3 yaptım…

Tahminimi tutturdum…

Şimdi içime sindiremediğim, sezon başında, Manisa’daki 6’lık yenilgi var…

Manisa çarşamba kentimize gelecek…

Gelsinler bakalım…

En az plaka isterim:

4-1…